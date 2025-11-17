200 ఏళ్ల క్రితం నాటి లాంతర్లు, దీపాలు సేకరణ- 65 ఏళ్లుగా అదే పనిలో నిమగ్నమైన రిటైర్డ్ ఉద్యోగి తపస్
అలనాటి దీపాలు, లాంతర్లను సేకరించిన రిటైర్డ్ ఉద్యోగి- అందుకోసమేనట!
Published : November 17, 2025 at 10:18 PM IST
Old Lantern Lamps Collection : బంగాల్కు చెందిన ఓ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి బ్రిటిష్ కాలం నాటి లాంతర్లు నుంచి నేటి సాంకేతిక యుగంలోని లైట్ల (దీపాలు) వరకు అన్నింటినీ సేకరించి భద్రపరుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కరెంట్లేని సమయంలో ఉపయోగించిన అరుదైన లాంతర్లు, లైట్లను సేకరిస్తున్నారు. తన ఇంట్లో వీటిని జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తున్నారు.
ఇంట్లోనే గ్యాలరీ ఏర్పాటు!
కోల్కతాలోని బెల్గాచియాలోని దత్తా బాగన్ ప్రాంతంలో ఒక ఫ్లాట్లో తపస్ బసు నివాసం ఉంటున్నారు. ఆయన జ్యూట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. ఆయనకు అరుదైన లాంతర్లు, లైట్లు సేకరించడం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యాషన్. ఆ అభిరుచితోనే ఆయన గత 65 ఏళ్లుగా 200 సంవత్సరాల క్రితం నాటి ప్రపంచంలోని పాపులర్ అయిన లైట్లు, లాంతర్లను సేకరించేలా చేసింది. తన ఇంట్లోని బెడ్ పైనే ఈ కలెక్షన్ అంతటినీ ఉంచుతారు తపస్. ఈ లైట్లు, గ్యాలరీ కలెక్షన్ అంతటినీ ఆయన ముద్దుగా హాబీ గ్యాలరీ అని పిలుస్తారు.
రన్నర్స్ లాంతరు
తపస్ వద్ద పురాతనమైన రన్నర్స్ లాంతరు ఉంది. భారీ తుపాను లేదా వర్షం వచ్చినా ఆరిపోకుండా ఈ దీపాన్ని బెల్జియన్ గాజుతో తయారు చేశారు. రన్నర్స్ లాంతరులో కిరోసిన్ పోస్తే వెలుగుతుంది. ఈ దీపం ఇంగ్లాండ్లో తయారైంది. ఆ తర్వాత భారత్కు తీసుకొచ్చారు. కరెంట్ సదుపాయం లేని సమయంలో రన్నర్స్ లాంతరు పాపులర్. ఈ లాంతర్లు కోల్కతాలోని ఓ మ్యూజియంలో కూడా ఉన్నాయి.
అటవీ కార్మికుల లాంతర్లు
అలాగే తపస్ కలెక్షన్లో ఫారెస్ట్లో అటవీ కార్మికులు ఉపయోగించే లాంతర్లు కూడా ఉన్నాయి. అప్పట్లో అడవిలో రాత్రివేళ లాంతర్లను ఉపయోగించడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. అందుకే అటవీ అధికారుల నుంచి రేంజర్ల వరకు ఈ లాంతర్లను ఎక్కువగా ఉపయోగించారు. తుపానులు, వర్షాలు సంభవించినప్పుడు ఇవి ఆరిపోయేవి కావు. ఇవి విదేశాల్లోనే తయారయ్యాయి. భారత్కు తీసుకొచ్చారు.
గుర్రపు బండి దీపం
బ్రిటిష్ కాలంలో పెద్ద, చిన్న గుర్రపు బండ్లకు ఇనుప చట్రంతో కూడిన ఈ పెద్ద బెల్జియన్ గాజు దీపం అమర్చి ఉండేది. కరెంట్లేని కాలంలో దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించేవారు. కిరోసిన్ పోస్తే ఈ దీపం వెలిగేది.
స్టీమర్, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ల్యాంప్
తపస్ గ్యాలరీలో స్టీమర్ దీపం కూడా ఉంది. కరెంట్ సదుపాయం లేనప్పుడు కిరోసిన్ పోస్తే వెలిగే ఈ స్టీమర్ దీపాన్ని వాడేవారు. విద్యుత్ లేదా ఆటోమేటిక్ సిగ్నల్స్ రాకముందు, రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడానికి పోలీసులు దీన్ని ఉపయోగించారు.
రైల్వే సిగ్నల్ దీపం
తపస్ వద్ద రైల్వే సిగ్నల్ దీపం కూడా ఉంది. అప్పట్లో ఈ దీపాలను ఒకటి స్టేషన్ మాస్టర్, మరొకటి గార్డు తమ వద్ద ఉంచుకునేవారు. సిగ్నల్ ఇవ్వడం కోసం దీన్ని వాడేవారు. ఈ లైట్లో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగు ప్రాథమికంగా ఉంటాయి. ఈ దీపం కూడా కిరోసిన్ పోస్తే వెలుగుతుంది. అలాగే తపస్ కలెక్షన్లో హరికేన్ దీపాలు, మరికొన్ని రకాల లాంతర్లు కూడా ఉన్నాయి.
మోడ్రన్ లైట్స్
అలాగే తపస్ వద్ద మోడ్రన్ దీపాలు కూడా ఉన్నాయి. గని లోపల పనిచేసేటప్పుడు ఉపయోగించే లైట్ కూడా ఉంది. బ్యాటరీతో పనిచేసే టేబుల్ ల్యాంప్స్, వివిధ రకాల డోమ్లు, ఎమర్జెన్సీ లైట్లు, ఎల్ఈడీ, మోడ్రన్ లైటింగ్ లాంప్స్ ఉన్నాయి.
ఈ లాంతర్లు, దీపాల కలెక్షన్ అంతటినీ తన ఇంట్లోని బెడ్ పైన తపస్ బసు భద్రపరుస్తున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా ఆయనలో లైట్లు, లాంతర్ల సేకరణపై ఆసక్తి తగ్గలేదు. దాదాపు 6 దశాబ్దాలుగా అదే ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. "నేను సేకరించిన లైట్లు, లాంతర్లు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. నేను నా సేకరణలో పురాతన కాలం నుంచి ప్రస్తుతం కాలంలో వాడుతున్న ప్రతీ లైట్, లాంతరును ప్రతిదీ ఉంచుతాను. వివిధ సమయాల్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పురోగతి ఈ సేకరణలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 200 ఏళ్ల క్రితం ప్రజల సాంకేతిక ఆలోచన కూడా కనిపిస్తుంది" అని తపస్ బసు తెలిపారు.
తొలిసారిగా కృత్రిమ పద్ధతిలో 'పుంగనూర్' ఆవు జననం- ఎక్కడంటే?
ఓటముల ఛాంపియన్ పద్మరాజన్ 251వ నామినేషన్- స్వగ్రామం ఎన్నికల్లో తొలిసారి పోటీ