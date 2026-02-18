అంతా 'ఏఐ'మయం- పంట పొలాల నుంచి పరీక్ష పత్రాల దాకా AI వినియోగం
ఎగ్జామ్ పేపర్లు కరెక్షన్ చేసేందుకు ఏఐ- ఎవరి సాయం లేకుండానే పొలం నుంచి బంగాళ దుంపలను సేకరిస్తున్న ట్రాక్టర్
Published : February 18, 2026 at 3:19 PM IST
Artificial Intelligence use in india : అది ఉత్తర భారతంలోని కర్నాల్ అనే పట్టణానికి సమీపంలోని ఓ గ్రామం. అక్కడ పొలం మధ్యలో ఉన్న ట్రాక్టర్ స్టీరింగ్కు ఓ ఐప్యాడ్ బిగించి ఉంది. రైతు బిర్ విర్క్ వెళ్లి ఐప్యాడ్ ఆన్ చేసి ట్రాక్టర్ను ఆటోమెటిక్ మోడ్లో పెట్టారు. అంతే ఎవరి సాయం లేకుండానే ట్రాక్టర్ ముందుకు కదలుతూ పొలంలోని బంగాళదుంపలను సేకరిస్తూపోతుంది.
మరోవైపు దేశ రాజధానికి 145 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇదే పట్టణంలో ఉన్న స్వేతాంక్ పాండే అనే టీచర్ సైతం ఇలాంటి ఆటోమేటేడ్ పరికరాన్ని వినియోగిస్తున్నారు. తన కోచింగ్ సెంటర్లో విద్యార్థులు రాసే పోటీ పరీక్ష పత్రాలను మూల్యాంకనం దీనిని వాడుతున్నారు. ఇది ఆల్గారిథమ్ ఆధారంగా పత్రాలను స్కాన్ చేసి దిద్ది గ్రేడింగ్ను ఇస్తోంది.
ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ మనకు కనిపించకుండానే పనిని పూర్తి చేస్తోంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్. పంట పొలాల నుంచి తరగతి గదుల వరకు ఏఐ అనేక మంది భారతీయులకు ఉపయోగపడుతుంది. అటు సమయాన్ని ఆదా చేయడంతో పాటు నగదు, కార్మికుల వినియోగాన్ని తగ్గిస్తోంది. ముఖ్యంగా విర్క్, పాండే లాంటి వారు టెక్నాలజీ సాయంతో పనిని వేగంగా పూర్తి చేస్తున్నారు.
ఐదేళ్ల క్రితం అమెరికాలో చదువుకుంటూ, పనిచేస్తున్న సమయంలో ఏఐ సాయంతో వ్యవసాయ సాంకేతికతను తొలిసారిగా తెలుసుకున్నారు. 2021లో భారత్కు తిరిగి వచ్చాక స్వీడీష్ కంపెనీ నుంచి ఈ సాంకేతికతను దిగుమతి చేసుకున్నారు. దీనిని ఉపయోగించి గత రెండేళ్లుగా వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. తనన వద్ద ఉన్న ఆటోమేటెడ్ ట్రాక్టర్ విత్తనాలను నాటడంతో పాటు, రసాయనాలు పిచికారీ, పంటల కోతను సైతం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. దీనికి దాదాపు రూ. 3,50లక్షల ఖర్చు అయ్యిందని చెప్పారు. ఇది స్టీరింగ్ మోటార్తో పాటు శాటిలైట్ సిగ్నళ్లు, ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ డేటా ఆధారంగా పనిచేస్తుందని వివరించారు.
"నేను ఇప్పుడు వ్యవసాయాన్ని చాలా సమర్థవంతంగా చేయగలను. ఇంకా మా నాన్న, తాతలు చేసిన పనినే నేను చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇన్నేళ్లుగా వస్తున్న సంప్రద్రాయాన్ని టెక్నాలజీ సాయంతో నేను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాను. ఈ పరికరం లోపాలను పరిష్కరించి వాటిని క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్కు అప్లోడ్ చేస్తుంది. అనంతరం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ డేటాను విశ్లేషించి సంబంధిత అప్డేట్లను యంత్రానికి తిరిగి పంపుతుంది. టెక్నాలజీ, ఇంటిలిజెన్స్ ఇప్పుడు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఈ ట్రాక్టర్ నేరుగా వేళ్తూ 0,01 కచ్చితత్వంతో పనిచేస్తుంది. ఏఐ సాయంతో నడిచే ట్రాక్టర్ నా సమయాన్ని చాలా తగ్గించింది."
--బిర్ విర్క్, రైతు
ఎగ్జామ్ పేపర్లు కరెక్షన్ చేసేందుకు ఏఐ
మరోవైపు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ పరీక్ష మూల్యాంకన వ్యవస్థల్లోకి ప్రవేశించింది. స్వేతాంక్ పాండే ప్రస్తుతం సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ సెంటర్ను నిర్వహిస్తున్నారు. లక్షలాది మంది యువకులు ప్రతి ఏటా సివిల్స్ కోసం పోటీ పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కోచింగ్ సెంటర్లలో శిక్షణ తీసుకుంటూ భారీ సంఖ్యలో టెస్టులు రాస్తుంటారు. అయితే ఇంతమంది విద్యార్థుల పరీక్ష పత్రాలను మూల్యాంకనం చేయడం టీచర్లకు కష్టమైన పని. దీనిని గమనించిన పాండే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ సాయంతో పనిని సులభతరం చేశారు. చాట్ జీపీటీ, జెమినీ లాంటి ఆటోమెషిన్ టూల్స్ సాయంతో తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేస్తున్నారు. వీటి సాయంతో పత్రాలను స్కాన్ చేసి మూల్యాంకనంతో పాటు స్టడీ మెటిరీయల్, సిలబస్ను రూపొందిస్తోంది.
పనిని ముగించేందుకు ఏఐ టెక్నాలజీ ఎంతో సాయం చేస్తుందని పాండే అన్నారు. వేలాది పత్రాల మూల్యాంకనం కేవలం 20-25 నిమిషాల్లోనే పూర్తవుతున్నట్లు తెలిపారు. ఒకవేళ ఇంకా పెద్ద వ్యవస్థ, మంచి యంత్రం ఉంటే కేవలం 2 నిమిషాల్లోనే పూర్తి చేసుకోవచ్చని వివరించారు. ప్రస్తుతానికి ఈ పరికరాన్ని హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో వాడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఇది మూల్యాంకనంతో పాటు టీచర్ల రివ్యూను కూడా ఇస్తుందన్నారు. ఫలితంగా వేగంతో పాటు నాణ్యత కూడా ఉందని వివరించారు.
దిల్లీలో ఐదు రోజుల పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ సమిట్
ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ వాడకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతోంది. భారత్లోనూ అటు వ్యాపారంతో పాటు స్టార్టప్లు, వ్యక్తిగత ప్రయోగాలకు ఏఐని విపరీతంగా వినియోగిస్తున్నారు. భారత ప్రభుత్వం సైతం ఏఐని విస్తరించేందుకు అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా కొత్త పథకాలతో పాటు ఏఐపై పరిశోధన, శిక్షణ ఇచ్చేందుకు చొరవ తీసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా దిల్లీలో ఐదు రోజుల పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ సమిట్ను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో పలు దేశాల అధినేతలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక ప్రముఖ సంస్థల సీఈఓలు కూడా పాల్గొంటున్నారు.
భారత్పై ఇప్పటికే అనేక సంస్థలు దృష్టి
సుమారు వంద కోట్ల మంది ఇంటర్నెట్ యూజర్లు కలిగిన భారత్పై ఇప్పటికే అనేక సంస్థలు దృష్టి సారించాయి. ప్రపంచంలోనే వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ మార్కెట్లలో ఒకటైన భారత్లో తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. గతేడాది డిసెంబర్లో భారత్లో వచ్చే నాలుగేళ్లలో ఏఐ వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు సుమారు 17.5 బిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకటించింది. అలాగే మరో సంస్థ గూగుల్ సైతం వచ్చే ఐదేళ్లలో 15బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు వెల్లడించింది.
అయితే, అమెరికాలా ఒపెన్ ఏఐ, చైనాలా డీప్సీక్ లాంటి భారీ స్థాయి మోడళ్లను నిర్మించడంలో భారత్ ఇంకా వెనకబడే ఉంది. ముఖ్యంగా అడ్వాన్స్డ్ సెమీ కండక్టర్ చిప్స్, డేటా సెంటర్లు పరిమిత సంఖ్యలో ఉండండం ప్రధాన సవాల్గా మారింది. మరోవైపు ప్రముఖ టెక్ కంపెనీలు ఇప్పటికే ఏఐ ట్రైనింగ్, రీ స్కిల్లింగ్ను వేగవంతం చేశాయి. ఏఐకి మారడం వల్ల దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఎంప్లాయర్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ దాదాపు 12,000 ఉద్యోగాలను తొలగించింది. అదే సమయంలో విర్క్, పాండే లాంటి వారు సైతం ఏఐని వాడుతూ వారి సమయాన్ని, నగదును ఆదా చేస్తూ పనిని సమర్ధంగా పూర్తి చేస్తున్నారు.