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ఆటో డ్రైవర్‌ నుంచి సేవామూర్తిగా- రోగులకు అండగా బిభూతి- ఉచిత వసతి, భోజనం

నిస్సహాయ రోగులకు ఉచిత ఆశ్రయం, భోజనం, వైద్య సేవలు- ఆటో డ్రైవర్‌గా మొదలైన సేవ, ఇప్పుడు రెండు అంబులెన్స్‌లతో విస్తరణ- 14 పడకల ఆశ్రయంలో కుటుంబ సభ్యుల్లా రోగుల సంరక్షణ

Bahubali Cuttack Patient Shelter
ఆటో డ్రైవర్‌ బిభూతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 6:01 PM IST

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Bahubali Cuttack Patient Shelter : తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారిని దగ్గరుండి చూసుకోవడం, వారికి అవసరమైన సాయం అందించడం కుటుంబ సభ్యులకే కొన్నిసార్లు భారంగా మారుతుంది. ఇక వారికి చికిత్స అంటే పెద్ద సవాల్​. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నిస్సహాయ రోగులకు అండగా నిలుస్తున్నారు ఒడిశాకు చెందిన ఓ సాధారణ ఆటో డ్రైవర్‌. డబ్బున్న వ్యక్తి అంటే కాదు, గొప్ప సంస్థకు అధిపతి అంతకన్నా కాదు. కానీ ఆపదలో ఉన్నవారికి తానున్నానంటూ ముందుకొస్తున్నారు. ఉచితంగా ఆశ్రయం, భోజనం కల్పించడంతో పాటు అవసరమైతే అంబులెన్స్‌ ద్వారా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తున్నారు. వైద్యులను ఇంటికి పిలిపించి చికిత్స చేయించే ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎవరీ వ్యక్తి? ఎందుకు చేస్తున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మృతదేహాన్ని తరలించిన ఘటనతో
కటక్​ జిల్లాకు చెందిన బిభూతి (39) ఒకప్పుడు సాధారణ ఆటో డ్రైవర్‌గా పనిచేసేవారు. 2008లో ఆటో నడుపుతున్న సమయంలో ఓ చిన్నారి మృతదేహాన్ని తన వాహనంలో తరలించాల్సి వచ్చింది. అయితే మృతదేహాన్ని ఆటోలో ఎక్కించడంపై చుట్టుపక్కల వారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఆ ఘటన బిభూతి మనసును తీవ్రంగా కలచివేసింది. మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కూడా అతడి పట్ల ఇలాంటి వివక్ష ఎందుకనే ఆలోచన ఆయనలో మొదలైంది. ఆ తర్వాత మరో ఘటన ఆయన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. కటక్‌లోని ఎస్‌సీబీ మెడికల్‌ కాలేజ్‌ అండ్‌ హాస్పిటల్‌కు ఓ రోగిని తీసుకెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా, ఐదు నుంచి ఏడు మృతదేహాలను తరలిస్తున్న ట్రాలీని బిభూతి గమనించారు. వాటిని ఖాన్‌ నగర్‌ శ్మశానవాటికకు తరలించాల్సి ఉండగా, కొందరి నిర్లక్ష్యం కారణంగా మృతదేహాలు అక్కడే చాలాసేపు ఉండిపోయాయి. ఈ విషయం తెలుసుకున్న బిభూతి స్వయంగా ముందుకొచ్చి సమస్య పరిష్కారానికి సహకరించారు. అప్పటి నుంచి గుర్తుతెలియని మృతదేహాలు, నిస్సహాయ రోగులకు అవసరమైనప్పుడు సాయం చేయడం తన బాధ్యతగా భావించారు.

Bahubali Cuttack Patient Shelter
ఉచిత వసతి, ఆహారాన్ని అందుకుంటున్న రోగులు (ETV Bharat)

కొవిడ్‌ సమయంలోనూ వెనకడుగు వేయలేదు
మొదట్లో తన సొంత ఆటోరిక్షాలోనే నిస్సహాయ రోగులు, మృతదేహాలను తరలించేవారు. క్రమంగా సేవలను విస్తరించాలనే ఆలోచనతో సొంతంగా అంబులెన్స్‌ కొనుగోలు చేశారు. కరోనా మహమ్మారి సమయంలోనూ ఆయన సేవలు కొనసాగాయి. ఆ సమయంలో జిల్లా యంత్రాంగం బిభూతిని సంప్రదించింది. ఆయన ఏమాత్రం వెనుకాడకుండా ముందుకొచ్చి మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అప్పుడే ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందేందుకు వచ్చే నిస్సహాయులకు వసతి, భోజనం కల్పించేలా ఓ ఆశ్రయం ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

2023లో 14 పడకల ఆశ్రయం
అలా 2023లో బిభూతి 14 పడకల ఆశ్రయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తన అంబులెన్స్‌ సేవల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో కొంత మొత్తాన్ని ఈ ఆశ్రయం నిర్వహణకు వినియోగిస్తున్నారు. ఆయన సోదరుడు, స్నేహితులు కూడా సహకరిస్తున్నారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే గుర్తుతెలియని, నిరుపేద రోగులకు ఇక్కడ ఉచితంగా వసతి కల్పిస్తున్నారు. భోజనంతో పాటు మందులు సకాలంలో తీసుకునేలా చూసుకోవడం, ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం వంటి సేవలను కూడా అందిస్తున్నారు. రోగులకు చికిత్స అవసరమైతే ఆశ్రయం నుంచి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తారు. అవసరమైన సందర్భాల్లో వైద్యులను అక్కడికే పిలిపించి వైద్యం అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బిభూతి వద్ద రెండు అంబులెన్స్‌లు ఉన్నాయి. తన సేవలను 100 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.

Bahubali Cuttack Patient Shelter
ఉచిత వైద్య సేవలు అందుకుంటున్న రోగులు (ETV Bharat)

సొంతవారు దూరమైనా అపరిచితులే అండగా
నిస్సహాయులకు సేవ చేయాలనే బిభూతి సంకల్పం కారణంగా ఆయన సొంత కుటుంబ సభ్యులే దూరమయ్యారు. అయినా ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు. సమాజంలోని ఎంతోమంది అపరిచితులు ఆయనకు అండగా నిలిచారు. ఆయన సేవలతో స్ఫూర్తి పొందిన పలువురు స్వచ్ఛంద సేవకులుగా చేరారు. వారిలో ప్రతిమా దేవి ఒకరు. తన మామగారిని చికిత్స కోసం ఎస్‌సీబీ మెడికల్‌ కాలేజ్‌ అండ్‌ హాస్పిటల్‌కు తీసుకెళ్లిన సమయంలో బిభూతి తనకు ఎంతో సాయం చేశారని ఆమె చెప్పారు. ఆయన సేవా భావాన్ని చూసి తానూ ఈ కార్యక్రమంలో భాగం కావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. "ఆశ్రయం కోసం వచ్చే ప్రతి రోగిని తమ కుటుంబ సభ్యుడిలాగే చూసుకుంటారు. సమయానికి భోజనం అందించడం, మందులు వేసుకునేలా చూడటం నుంచి వారి సంరక్షణ వరకు ప్రతి విషయాన్నీ శ్రద్ధగా చూసుకుంటారు" అని ప్రతిమా దేవి తెలిపారు.

Bahubali Cuttack Patient Shelter
ఉచిత వసతి, ఆహారాన్ని అందుకుంటున్న రోగులు (ETV Bharat)

బస్‌స్టాండ్‌ నుంచి ఆశ్రయానికి
జాజ్‌పుర్‌కు చెందిన మినాతి జీవితంలోనూ ఈ ఆశ్రయం కొత్త ఆశను నింపింది. గత ఏడాది అక్టోబర్‌ 29న ఆమె భర్త పక్షవాతానికి గురయ్యారు. వైద్యులు ఫిజియోథెరపీ సూచించడంతో ప్రతిరోజు ఎస్‌సీబీ మెడికల్‌ కాలేజ్‌ అండ్‌ హాస్పిటల్‌కు రావాల్సి వచ్చింది. అయితే జాజ్‌పుర్‌ నుంచి ప్రతిరోజు కటక్‌కు ప్రయాణించడం వారికి సాధ్యం కాలేదు. దీంతో మినాతికి మరో మార్గం లేక బస్‌స్టాండ్‌లోనే తలదాచుకోవాల్సి వచ్చింది. అనంతరం ఆమె బిభూతి గురించి తెలుసుకుని, ఆయన్ను సంప్రదించారు. వెంటనే ఆయన ఆశ్రయంలో వారికి చోటు కల్పించారు. ప్రస్తుతం మినాతి, ఆమె భర్త అక్కడే ఉంటున్నారు. ఉచితంగా వసతి, భోజనం పొందడంతో పాటు ఆమె భర్తకు ఫిజియోథెరపీ చికిత్స కూడా అందుతోంది. ఆసుపత్రికి వెళ్లేందుకు అంబులెన్స్‌ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది.

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