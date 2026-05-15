సోలార్ విద్యుత్ గ్రామం! 200 ఇళ్లపై ప్యానెళ్ల ఏర్పాటు- ఊర్లో ప్రతినెలా 60వేల యూనిట్ల ఉత్పత్తి
కుమ్హెర్దా గ్రామంలో సౌర విప్లవం- 200 ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెళ్లు- ఆ ఊర్లో రోజుకు 2000 యూనిట్లకుపైగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి- భారీగా తగ్గిపోయిన గ్రామస్థుల కరెంటు బిల్లులు
Published : May 15, 2026 at 7:03 AM IST
Solar Village In UP : గ్రామం అనగానే మనకు తొలుత గుర్తుకొచ్చేది వ్యవసాయమే. అయితే ఆ ఊరు వ్యవసాయంతో పాటు సౌర విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ సోలార్ గ్రామ పంచాయతీగా మారిపోయింది. ఆ గ్రామంలోని 564 ఇళ్లకుగానూ 200 ఇళ్లపై భారీ రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. వీటి నుంచి ప్రతి నెలా దాదాపు 60వేల యూనిట్ల సౌర విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఈ విద్యుత్ నేరుగా విద్యుత్ శాఖ గ్రిడ్కు వెళ్తోంది. ఫలితంగా ఈ అన్ని ఇళ్లలోని కుటుంబాల నెలవారీ విద్యుత్ బిల్లులు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. కాలుష్యానికి తావు లేని సౌర విద్యుత్తో ఇంధన స్వయం సమృద్ధిని సాధిస్తున్న ఆ ఆదర్శ పల్లె స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానంపై కథనమిది.
తొలుత సందేహాలు - ఆ తర్వాత నమ్మకం
ఈ సోలార్ గ్రామ పంచాయతీ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘాజియాబాద్ జిల్లాలో ఉంది. ఆ ఊరి పేరు కుమ్హెర్దా. పీఎం సూర్య ఘర్ ఉచిత విద్యుత్ యోజన పథకాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2024 ఫిబ్రవరి 13న ప్రకటించారు. 2024 జులైలో కుమ్హెర్దా గ్రామానికి చెందిన పలువురు పీఎం సూర్య ఘర్ పథకం కింద తమ ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేయించుకున్నారు. అప్పట్లో చాలామంది గ్రామస్థులకు సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై కొన్ని సందేహాలు ఉండేవి. అయితే తొలి దశలో ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెళ్లు పెట్టుకున్న వాళ్ల నెలవారీ కరెంట్ బిల్లులు భారీగా తగ్గిపోవడాన్ని చూసి మిగతా వారికీ నమ్మకం కుదిరింది.
కట్ చేస్తే, కేవలం రెండు సంవత్సరాల్లోనే (2026 మే నాటికి) కుమ్హెర్దా గ్రామం ప్రతినెలా 60,000 యూనిట్లకుపైగా సౌర విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసే స్థాయికి ఎదిగింది. గ్రామంలోని 564 ఇళ్లకుగానూ 200 ఇళ్లపై భారీ రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానెళ్లు ఏర్పాటయ్యాయి. త్వరలో మరో 100 ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు కసరత్తు జరుగుతోందని ఉత్తరప్రదేశ్ న్యూ అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ (UPNEDA) ప్రాజెక్టు అధికారి అన్షుల్ చౌహాన్ తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితే కుమ్హెర్దా గ్రామంలో సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి నెలకు 1 లక్ష యూనిట్లకు పెరుగుతుందన్నారు.
ఇళ్ల నుంచి ప్లాంటుకు, ప్లాంటు నుంచి గ్రిడ్కు
కుమ్హెర్దా గ్రామ పంచాయతీ అధిక సౌరశక్తిని ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రంగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఖ్యాతిని సంపాదించింది. స్థానిక అధికారులు, గ్రామ పంచాయతీలోని ప్రజా ప్రతినిధులు, బ్యాంకులు, గ్రామస్థుల మధ్య సమన్వయంతో ఈ విజయం సాధ్యమైంది. ఇళ్లపై ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ ప్యానెళ్లు ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్ ఊరిలోని 1 కిలోవాట్ సోలార్ ప్లాంటులోకి వెళ్తుంది. ఈ సోలార్ ప్లాంటు నేరుగా ఆన్ గ్రిడ్ వ్యవస్థకు అనుసంధానితమై ఉంటుంది. అంటే దాని నుంచి డైరెక్టుగా ప్రభుత్వ విద్యుత్ సరఫరా లైన్లకు సోలార్ పవర్ సప్లై అవుతుంది.
రూ.1.30 లక్షలు విలువైన ప్లాంట్ ఉచితం
కుమ్హెర్దా గ్రామంలోని 1 కిలోవాట్ సామర్థ్యం కలిగిన సోలార్ ప్లాంటు లెక్కలను చూస్తే, దాని ఏర్పాటుకు రూ. 1.30 లక్షల దాకా ఖర్చు వస్తుంది. ఈ వ్యయంలో దాదాపు రూ.90వేలను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాయితీగా అందిస్తాయి. మిగితా రూ.40వేలను వివిధ కంపెనీలు కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) నిధుల ద్వారా సమకూర్చాయి. ఈవిధంగా కుమ్హెర్దా గ్రామస్థులపై ఒక్కరూపాయి కూడా భారం లేకుండానే రూ.1.30 లక్షలు విలువైన సోలార్ ప్లాంట్ను పూర్తి ఉచితంగా ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రతి ఇంట్లో రోజుకు 10 యూనిట్లకుపైగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి
కుమ్హెర్దాలోని ఇళ్లపై ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ ప్యానెల్ వ్యవస్థలు రోజూ సగటున 2 కిలోవాట్ల (kW) విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. 2 kW సామర్థ్యం ఉన్న ప్యానెళ్ల ద్వారా ప్రతి ఇల్లు రోజుకు 10 యూనిట్లకుపైగా కరెంట్ను జనరేట్ చేస్తోంది. గ్రామంలోని 200 ఇళ్లు కలిసి రోజుకు దాదాపు 2000 యూనిట్ల సౌర విద్యుత్ను అందిస్తున్నాయి. ఈ రోజువారీ 2,000 యూనిట్లను నెల రోజులకు (30 రోజులు) లెక్కిస్తే 60,000 యూనిట్లు అవుతుంది (2,000 x 30 = 60,000 యూనిట్లు). ఇళ్లపై ఉన్న సోలార్ ప్యానెళ్ల నుంచి ఊరిలోని సోలార్ పవర్ ప్లాంటుకు, అక్కడి నుంచి ఆన్-గ్రిడ్ వ్యవస్థకు విద్యుత్ సప్లై జరుగుతుంది. ప్రతీ సోలార్ ప్యానెల్ నుంచి గ్రిడ్కు సప్లై అయ్యే విద్యుత్ యూనిట్ల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఆయా కుటుంబాల విద్యుత్ బిల్లులు తగ్గుతాయి.
సంవత్సరానికి రూ. 15,000 ఆదా : భూపేంద్ర కుమార్
'నా ఇంట్లో 2 కిలోవాట్ల సోలార్ ప్యానెల్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. గతంలో నా విద్యుత్ బిల్లు నెలకు సుమారు రూ. 1,500 ఉండేది. అది ఇప్పుడు కేవలం రూ. 200. ఇంతకుముందు ప్రతి నెలా విద్యుత్ బిల్లు గురించి నేను ఆందోళన చెందేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు నేను విద్యుత్ బిల్లును అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు. నేను సంవత్సరానికి సుమారు రూ. 15,000 ఆదా చేస్తున్నాను' అని కుమ్హెర్దాకు చెందిన భూపేంద్ర కుమార్ తెలిపారు.
మా కరెంటు బిల్లు రూ.300 మాత్రమే :అనితా రాణి
'మేం రెండేళ్ల క్రితమే ఇంటిపై సోలార్ ప్యానెళ్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మాకు గతంలో ప్రతి నెలా దాదాపు రూ. 1200 కరెంటు బిల్లు వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు రూ. 300 మాత్రమే వస్తోంది. మమ్మల్ని చూసి చాలామంది ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెళ్లు పెట్టించుకున్నారు' అని కుమ్హెర్దాకు చెందిన అనితా రాణి చెప్పారు.
నెలకు 1 లక్ష యూనిట్లు దాటిస్తాం
'మా కుమ్హెర్దా ఇతర గ్రామ పంచాయతీలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఇప్పుడు మాది సోలార్ గ్రామ పంచాయతీ. త్వరలోనే మా ఊరిలో సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తిని నెలకు 1 లక్ష యూనిట్లు దాటిస్తాం. ఊరిలోని మరిన్ని ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటుకు కసరత్తు జరుగుతోంది. విద్యుత్ బిల్లులు ఆదా అవుతుండటంతో ప్రజలు ఇందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు' అని గ్రామ ప్రధాన్ బిజేంద్ర కుమార్ తెలిపారు.
