'నీ కొడుకు నీలా లేడు!' అంటూ స్నేహితులు ఎగతాళి- కన్నకొడుకునే చంపేసిన తండ్రి
స్నేహితుల మాటలను తట్టుకోలేక, తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన తండ్రి- కోచింగ్ సెంటర్లో చేర్పిస్తానని ఇంట్లో నుంచి తీసుకెళ్లి హత్య!
Published : April 16, 2026 at 11:44 AM IST
Father Murder His Son: స్నేహితుల వెక్కిరింపు మాటలతో ఓ తండ్రి తన కొడుకునే దారుణంగా హత్య చేసి చంపిన ఘటన మానవీయతకే మచ్చ తెచ్చేలా ఉంది. 'నీ కొడుకు అసలు నీలా లేడు. ముఖం కూడా నీ ముఖానికి పోలిక లేదు' అని రోజూ ఎగతాళి చేస్తున్న స్నేహితుల మాటలను తట్టుకోలేక, తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఆరేళ్ల తన కన్న కొడుకును కృష్ణా నదిలోకి తోసేసి హత్య చేసిన ఘటన కర్ణాటకలోని విజయపుర జిల్లా నాగథాన గ్రామంలో మార్చి 16న జరిగింది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
కోచింగ్ సెంటర్లో చేర్పిస్తానని ఇంట్లో చెప్పి!
'నీ కొడుకు నీలా లేడు' అంటూ మల్లికార్జున స్నేహితులు తరచూ అనేవారు. 'నీ కొడుకు ముఖం నీకు ఏమాత్రం సరిపోలడం లేదు' అని ఎగతాళి చేసేవారు. రోజూ వచ్చే ఆ వెక్కిరింతలు మల్లికార్జున మనసును బరువెక్కించి, చివరికి కన్న బిడ్డపైనే కోపం పెంచుకుని అతన్ని చంపేయాలని నిర్ణయించేలా చేశాయి. మార్చి 16న కొడుకును ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో చేర్పిస్తానని ఇంట్లో వారికి చెప్పి బాలుడిని సిందగికి మల్లికార్జున తీసుకెళ్లాడు. కానీ సిందగికీ తీసుకెళ్లకుండా మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో గల కరాడ్ సమీపంలో ఉన్న కృష్ణా నది దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు. ఆ బాలుడిని నేరుగా నదిలోకి తోసేసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేశాడు. ఆ తర్వాత నిందితుడు ఏమీ తెలియనట్లుగా నటించాడని మృతుడి తల్లి భాగ్యశ్రీ, నానమ్మ సుమిత్ర కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.
రోజంతా వివిధ ప్రాంతాల్లో తిప్పుతూ
భార్య భాగ్యశ్రీ తన కొడుకుకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలని ఉందని భర్తకు చెప్పినప్పుడు జరిగిన మరో నాటకీయ పరిణామన్ని ఆమె పోలీసులకు చెప్పింది. "నేను నా భర్తను మన కొడుకుకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడదామని అడిగాను. ఆయన వేరే ఎవరో వ్యక్తికి ఫోన్ చేశారు. ఆ సమయంలో, ఫోన్ తీసిన వ్యక్తి మాతో ఇలా అన్నారు 'మీ కొడుకు మాట్లాడటానికి ఇష్టపడటం లేదు, వాడు ఆటాడుకుంటూ బిజీగా ఉన్నాడు' అన్నారు. ఏప్రిల్ 1న కొడుకు పుట్టిన రోజు కావడంతో తల్లి భాగ్యశ్రీ మార్చి 31న కొడుకును కలుద్దామని భర్తని అడిగింది. భర్త సరేనని సిదంగి వైపు తీసుకెళ్లాడు. కానీ రోజంతా వివిధ ప్రాంతాల్లో తిప్పుతూ కొడుకును కలవనివ్వలేదు. చివరికి ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. భార్యకు అనుమానం వచ్చి గ్రామ పెద్దలను పిలిచి పంచాయితీ పెట్టింది. అప్పుడు భర్త ఏం మాట్లాడలేదు. పంచాయితీ ముగిశాక భార్య భర్తలిద్దరూ ఇంటికి చేరుకున్నారు. భర్త భార్య దగ్గరికి వచ్చి మన కొడుకు గురించి మర్చిపో అని చెప్పి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు" అని ఆ బాలుడి తల్లి భాగ్యశ్రీ పోలీసులకు తెలిపారు.
కృష్ణా నదిలో గుర్తుతెలియని మృతదేహం
మహారాష్ట్ర పోలీసులు కృష్ణా నదిలో లభ్యమైన గుర్తు తెలియని బాలుడి మృతదేహం ఫోటోతో పేపర్లో ప్రకటన జారీ చేశారు. దీన్ని చూసిన భాగ్యశ్రీ తన కొడుకు, భర్త అదృశ్యమైన విషయంపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు మల్లికార్జునను అరెస్టు చేసి విచారించగా, 'నేనే నా కొడుకును నదిలోకి నెట్టి చంపాను' అని నేరం అంగీకరించాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. స్నేహితుల వెక్కిరింతలు ఒక తండ్రి ఎంతటి దారుణ నిర్ణయం తీసుకోవాలని బలవంతం చేశాయో ఈ సంఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది. ఆ కొడుకు ఏం పాపం చేశాడని ఇంత దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు ఆ తండ్రిని సమాజం ప్రశ్నిస్తోంది.
