లక్షల్లో వస్తున్న జీతాన్ని వదిలి చేపల వ్యాపారం- 20ఎకరాల్లో 12రకాలు పెంపకం- ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇది!
ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థలలో చదివి, పెద్ద ఉద్యోగాలను విదిలేసి- సొంతంగా చేపల వ్యాపారానికి శ్రీకారం- రోజూ సుమారు 10 క్వింటాళ్ల చేపలు మార్కెట్కు సరఫరా
Published : May 25, 2026 at 11:28 AM IST
Friends Fish Farming Business : ఉద్యోగం అంటేనే మంచి భవిష్యత్తుకు దారి అనుకునే ఈ రోజుల్లో ఇద్దరు యువకులు మాత్రం అందరూ నడిచే మార్గాన్ని కాకుండా, తమ కలల దారిని ఎంచుకున్నారు. చేతిలో ఉన్న ఉద్యోగాలను వదిలేసి 20 ఎకరాల చెరువులో ఏకంగా 12 రకాల చేపల పెంపకంతో కొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. మొదట్లో వారి నిర్ణయాన్ని చూసి చాలామంది విమర్శించారు. 'ఇది సాధ్యమేనా?' అంటూ సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. కానీ పట్టుదల, కఠోరమైన శ్రమతో విజయాన్ని సాధించారు. ఇలాగే కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనుకునే యువతకు ఈ ఇద్దరు స్నేహితులు ఆదర్శంగా నిలిచారు.
బిహార్లోని భోజ్పుర్ జిల్లాకు చెందిన అవినాశ్ కుమార్, అశుతోశ్ సింహ్లు ఇద్దరూ స్నేహితులు. మధుబనీ కిశోరీ లాల్ చౌక్ గ్రామానికి చందిన అవినాశ్ కుమార్ దేశంలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థలలో ఒకటైన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (NIT)లో ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు. అశుతోశ్ సింహ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని గాజీపుర్ జిల్లా సమీపంలోని గాహ్మర్ గ్రామానికి చెందిన వారు. అతడు గతంలో సౌదీ అరేబియాలో 'శామ్సంగ్' సంస్థలో ఉద్యోగం చేసేవారు. అక్కడ సుమారు రూ.40 లక్షల ప్యాకేజీని పొందేవారు.
ఇతర రాష్ట్రాలపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి
అయితే బిహార్ ప్రజలు చేపల ఉత్పత్తి అవసరాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్, బంగాల్ వంటి ఇతర రాష్ట్రాలపై ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఇకపై అలాంటి అవసరం లేకుండా ఉండాలని నిశ్చయించుకున్నారు ఈ ఇద్దరు మిత్రులు. దాని కోసం తమ ఉద్యేగాల్ని కూడా వదులుకున్నారు. అలాగే తమ సొంత చేపల వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. మొదట్లో వారిద్దరు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించి, చేపల పెంపకంలోని ప్రతి క్లిష్టమైన వివరాలను, సూక్ష్మాంశాలను నిశితంగా నేర్చుకున్నారు. దాని కోసం వారు దాదాపు ఒక సంవత్సర సమయాన్ని కేటాయించారు. ఈ క్రమంలో, వారు అనేక చిన్న తరహా ప్రయోగాలు నిర్వహించి, తమ తప్పుల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు. సమగ్రమైన అనుభవాన్ని పొందారు. వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిన తర్వాత, భోజ్పుర్ జిల్లాలోని సుహ్ని గ్రామంలో పెద్ద ఎత్తున తమ పనులను ప్రారంభించారు.
"తరచుగా వరదలు రావడం వల్ల మా సొంత ప్రాంతంలో చేపల పెంపకం పెద్దగా సాధ్యం కాదు. అందువల్ల, స్నేహితుల సలహా మేరకు, భోజ్పుర్లోని సుహ్ని గ్రామంలో నెలకు రూ.6 లక్షల అద్దెకు 20 ఎకరాల భూమిని లీజుకు తీసుకుని ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాం. ఇప్పుడు ఈ వ్యాపారం లాభదాయకంగా ఉంది."
- అవినాశ్ కుమార్
20 ఎకరాల్లో 18 పెద్ద చెరువులు 12 రకాల చేపలు
వీరిద్దరూ కలిసి 20 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, శాస్త్రీయంగా 18 పెద్ద చెరువులను నిర్మించారు. వీటిలో 12 రకాల చేపలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఈ చేపల వ్యాపారానికి అనాదిగా వస్తున్న పాత పద్ధతులను పక్కన పెట్టి, ఆధునిక సాంకేతికత ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇక్కడ, చేపల ఆహారం, నీటి నాణ్యత, వాటి సంపూర్ణ సంరక్షణకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నారు. ప్రతి నెలా ఐదు రోజుల పాటు క్రమం తప్పకుండా చేపలను పట్టి, సరఫరా చేయడమే వారి కష్టానికి లభించిన ఫలతమని వారంటున్నారు. రోజూ సుమారు 10 క్వింటాళ్ల చేపలను ఆరా మార్కెట్కు పంపిస్తున్నారు. దీని ద్వారా స్థిరంగా బలమైన, గణనీయమైన ఆదాయం వస్తోంది.
వ్యాపార విస్తీర్ణానికి కొత్త సాంకేతికత
తమ ప్రాథమిక దృష్టి ఇప్పుడు లాభాలను పెంచుకుంటూ, నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించడంపై ఉందని అవినాశ్ కుమార్ అన్నారు. దీనిని సాధించడానికి, వారు వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు కొత్త సాంకేతికతలను అమలు చేయడంలో, తమ నిర్వహణ వ్యవస్థలను మెరుగుపరచడంలో చురుకుగా పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. అలాగే ఖర్చులను సమర్థవంతంగా నియంత్రించగలిగితే, చేపల పెంపకం అత్యంత లాభదాయకమైన వ్యాపారంగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. ఈ చేపల పెంపకం వ్యాపారం ద్వారా, వారు ప్రస్తుతం ఏటా సుమారు రూ.2.5 మిలియన్ల నికర ఆదాను పొందుతున్నారని అవినాశ్ అన్నారు.
ఇద్దరు స్నేహితులకు ప్రత్యేక గుర్తింపు
ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరు స్నేహితులు తమ జిల్లాలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సంపాధించుకున్నారు. వాస్తవానికి, రాష్ట్ర మత్స్యశాఖ కూడా వారి ఆధునిక ప్రాజెక్టును వివిధ ప్రభుత్వ పథకాలతో అనుసంధానించడానికి తీవ్ర ఆసక్తిని కనబరిచింది. వారి నిజమైన స్నేహం వ్యాపార ప్రపంచంలో సమిష్టిగా ఒక అద్భుతమైన మైలురాయిని సాధించడానికి వారికి దోహదపడింది. సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండి, తమ కృషిని సరైన దిశలో నడిపిస్తే ఏదైనా సాధ్యమేనని అవినాశ్, అశుతోష్ నిరూపించారు. వారి అద్భుతమైన ప్రయత్నాల ద్వారా, గ్రామంలో నివసిస్తూ కూడా పెద్ద కలలను విజయవంతంగా సాకారం చేసుకోవచ్చని వారు ప్రదర్శించారు. వారి ఈ విశిష్ట విజయగాథ రాష్ర్ట వ్యాప్తంగా అనేక మంది యువతకు ప్రధాన స్ఫూర్తిగా నిలిచింది.
