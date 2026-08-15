స్వేచ్ఛ అంటే బహుమతి మాత్రమే కాదు- బాధ్యత కూడా : రాహుల్ గాంధీ
దేశ ప్రజలకు 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ- స్వేచ్ఛను సత్యం, అహింస మార్గంలో కాపాడుకోవాలని పిలుపు- రాజ్యాంగ విలువలు, త్రివర్ణ పతాకాన్ని గుండెల్లో నిలుపుకోవాలని వ్యాఖ్య
Published : August 15, 2026 at 12:28 PM IST
Independence Day 2026 Rahul Gandhi : దేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్బంగా లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. స్వేచ్ఛ అంటే స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు అందించిన కానుక మాత్రమే కాదని, దాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రజలపై ఉందని పేర్కొన్నారు. సత్యం, అహింస మార్గంలో నడవడం, రాజ్యాంగ విలువలను గౌరవించడం, త్రివర్ణ పతాకాన్ని గుండెల్లో నిలుపుకోవడం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా పరిరక్షించడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత అని రాహుల్ అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
దేశ ప్రజలు, ముఖ్యంగా యువత ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడేందుకు ఐక్యంగా నిలబడుతున్నారని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకోవడంతో పాటు, వారు అందించిన స్వేచ్ఛను భవిష్యత్ తరాలకు సురక్షితంగా అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రస్తుత తరంపై ఉందని ఆయన సందేశం స్పష్టం చేసింది.
सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 15, 2026
आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ़ एक तोहफ़ा नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है।
यह ज़िम्मेदारी है सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने की और हर हाल… pic.twitter.com/LXTnFuL3wY
ఎర్రకోట నుంచి అన్నింటికీ మోదీ క్రెడిట్ : ఖర్గే
జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఎర్రకోట నుంచి ప్రధాని మోదీ ప్రతి అంశానికీ తన తన ప్రభుత్వమే కారణమన్నట్లుగా క్రెడిట్ తీసుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. దేశంలో ఇప్పటి వరకు జరిగి అభివృద్ధిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల పాత్రను విస్మరించలేమని అన్నారు. ఇక ఆహార హక్కు, విద్యా హక్కు, ఉపాధి హక్కు (ఎంఎన్ఆర్ఈజీఏ) వంటి హక్కుల ఆధారిత చట్టాలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందని చెప్పారు. ఈ విధానాల రూపకల్పనలో కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ కీలక పాత్ర పోషించారని పేర్కొన్నారు. పేదలకు రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కులు అందించేందుకు అప్పటి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుందని అన్నారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అలాంటి ఒక్క హక్కును కూడా ప్రజలకు ఇవ్వలేదని విమర్శించారు. ఎవరు ఏ చట్టం ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారో చరిత్రలో స్పష్టంగా నమోదై ఉందని, అందుకే క్రెడిట్ ఎవరిదో ప్రజలకు తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు.
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से नहीं, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, छुआछूत, अन्याय और भय से मुक्ति का सपना देखा था।— Congress (@INCIndia) August 15, 2026
हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं- जहां गरीबों की आवाज सुनी जाए, किसान सम्मान के साथ आगे बढ़ें, नौजवान अपने सपनों को पूरा करें और कोई भी सत्ता के सामने… pic.twitter.com/avwEIAzg2s
స్వాతంత్ర్యం అంటే బ్రిటిష్ పాలన నుంచి విముక్తి మాత్రమే కాదు: ఖర్గే
అంతకుముందు ఎక్స్ వేదికగా దేశ ప్రజలకు ఖర్గే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భారత స్వాతంత్ర్యం కోసం తమ జీవితాలను త్యాగం చేసిన అసంఖ్యాక సమరయోధులకు ఘన నివాళులు అర్పించారు. వారి ధైర్యం, త్యాగం, దేశంపై ఉన్న అచంచల విశ్వాసం ఎప్పటికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు. భారత్ ఎంతో దూరం ప్రయాణించినప్పటికీ, దేశం ముందున్న అనేక ఆకాంక్షలు ఇంకా నెరవేరాల్సి ఉందని ఖర్గే అన్నారు. స్వాతంత్ర్యం అంటే కేవలం బ్రిటిష్ పాలన నుంచి విముక్తి పొందడం మాత్రమే కాదని వ్యాఖ్యానించారు. దేశ రాజ్యాంగం ప్రతి భారతీయుడికి కల్పించిన సమానత్వం, గౌరవం, న్యాయం, భయంలేకుండా మాట్లాడే స్వేచ్ఛ నిజమైన స్వాతంత్ర్యానికి ప్రతీకలని పేర్కొన్నారు. ఇవే ప్రజాస్వామ్యానికి బలమైన పునాదులని, పౌరుల హక్కులకు రక్షణ కవచాలని తెలిపారు.
'ప్రజాస్వామ్య సంస్థలకు సవాళ్లు'
గత పదేళ్లలో దేశ రాజ్యాంగ విలువలు, ప్రజాస్వామ్య సంస్థలు, సామాజిక సామరస్యానికి తీవ్ర సవాళ్లు ఎదురయ్యాయని ఖర్గే విమర్శించారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ దేశం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. దేశ యువత తమ ఆశయాలను నెరవేర్చుకునేందుకు తగిన అవకాశాలు పొందాలని అన్నారు. రైతుల శ్రమకు గౌరవం, న్యాయం దక్కాలని, మహిళలకు సమానత్వం, సాధికారతతో పాటు దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించడంలో సమాన భాగస్వామ్యం కల్పించాలని పేర్కొన్నారు.
Warm greetings to all my fellow citizens on Independence Day 🇮🇳— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 15, 2026
We pay our humble tribute to the countless freedom fighters who gave their all in the struggle for India’s freedom. Their courage, sacrifice and unwavering faith in our nation continue to inspire us.
Over the past… pic.twitter.com/lCX7TtHxi0
'అందరికీ రాజ్యాంగ హక్కులు దక్కాలి'
దళితులు, ఆదివాసీలు, ఓబీసీలు, మైనారిటీలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు రాజ్యాంగం హామీ ఇచ్చిన సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం పూర్తిస్థాయిలో అందాలని ఖర్గే అన్నారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దేశం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన గొప్ప సంకల్పం ఆశ, సమానత్వం, న్యాయం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని కాపాడుకుంటూ ప్రతి పౌరుడి హక్కులను పరిరక్షించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పారు.
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