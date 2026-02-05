స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడి ఫ్యామిలీ మంచి మనసు- పేద వృద్ధులకు ఉచితంగా భోజనం- విద్యార్థులకు ప్రీగా ట్యూషన్!
పేద వృద్ధులకు అండగా నిలుస్తున్న స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడి కుటుంబం- ప్రతిరోజూ పేద వృద్ధులకు భోజనం- విద్యార్థులకు ఉచితంగా ట్యూషన్, నోట్బుక్స్, యూనిఫాం
Published : February 5, 2026 at 11:56 AM IST
Freedom Fighter Family Feeds Poor : అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటారు పెద్దలు. ఎందుకంటే మనం జీవించాలంటే ఆహారం తప్పనిసరిగా అవసరం. అందుకే తమిళనాడుకు చెందిన ఓ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడి కుటుంబం పేద వృద్ధుల ఆకలి బాధను అర్థం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో నిత్యం పేద వృద్ధులకు అన్నదానం చేస్తోంది. అలాగే విద్యార్థులకు ఉచితంగా ట్యూషన్ చెబుతోంది. వారికి నోట్బుక్స్, యూనిఫాంను అందిస్తోంది. ఈ స్టోరీలో పేదల ఆకలిని తీరుస్తున్న, విద్యార్థుల చదువుకోసం పాటుపడుతున్న స్వాతంత్ర్య పోరాటయోధుడి ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకుందాం.
పేదల హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానం కోసం
తిరునల్వేలి జిల్లాకు చెందిన ఆర్వీ అనంతకృష్ణన్ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు. అలాగే ప్రముఖ కమ్యూనిస్టు నాయకుడు కూడా. ఆయన అంబసముద్రం మున్సిపాలిటీకి మొదటి ఛైర్మన్గా పనిచేశారు. పంచాయతీ అధ్యక్షుడిగానూ సేవలందించారు. అయితే అనంతకృష్ణన్ 85 ఏళ్ల వయసు (2001)లో మరణించారు. ఆ తర్వాత ఆయన కుటుంబం కొనసాగిస్తున్న నిస్వార్థ సేవ ద్వారా తిరునల్వేలి జిల్లాలోని విక్రమసింగపురంలో పేదల హృదయాల్లో ఇంకా అనంతకృష్ణన్ జీవించే ఉన్నారు.
పెన్షన్ మొత్తం పేద వృద్ధుల ఆకలిని తీర్చడం కోసమే!
అనంతకృష్ణన్ మరణాంతరం స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడి కోటాలో ఆయన కుటుంబానికి నెలకు రూ.10,500 పెన్షన్ వస్తోంది. ఈ డబ్బులను పేదల ఆకలిని తీర్చేందుకు అనంతకృష్ణన్ భార్య సీత, కుమార్తెలు రాజలక్ష్మి (60), రేవతి కుమారి (52), కుమారుడు రాజా మణికందన్ (50) ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ సేవ కోసం ఆర్వీ అనంతకృష్ణన్ ట్రస్టును ఏర్పాటు చేశారు.
రోజూ మధ్యాహ్నం వృద్ధులు, పేదలకు భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది అనంతకృష్ణన్ కుటుంబం. దీంతో వారి ఇంటి వద్దకే వచ్చి చాలా మంది భోజనం చేసి వెళ్లిపోతారు. ఇంకొందరు ఆహారాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోతారు. అనారోగ్యంతో తినడానికి రాలేకపోయినవారికి అనంతకృష్ణన్ కుటుంబసభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరు వెళ్లి భోజనాన్ని అందిస్తారు. ప్రతిరోజూ మెనూలో రసం, ఫ్రై, ఇతర కూరగాయలు వంటివి ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు గుడ్లు, చికెన్, మటన్ వంటివాటిని వడ్డీస్తారు. ఆ ఆహారాన్ని అనంతకృష్ణన్ ఇంట్లోనే వండుతారు. అలా రోజుకు ఒక పూట పేదల ఆకలిని తీర్చి మంచి మనసును చాటుకుంటోంది అనంతకృష్ణన్ ఫ్యామిలీ.
రోజూ 25 మందికి భోజనం : అనంతకృష్ణన్ కుమార్తె
తన తండ్రి బతికి ఉన్నప్పుడు ఆయనకు వచ్చే స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల పింఛన్ను కష్టాల్లో ఉన్నవారికి ఇచ్చేసేవారని అనంతకృష్ణన్ చిన్న కుమార్తె రేవతి తెలిపారు. తన మరణానంతరం కూడా ఈ సేవ కొనసాగాలని తన తండ్రి కోరుకున్నారని వెల్లడించారు. "పేదల ప్రయోజనం కోసం మా నాన్న పేరిట ఒక స్వచ్ఛంద ట్రస్ట్ను ప్రారంభించాం. 2025 జనవరి నుంచి ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము ప్రతిరోజూ 25 మంది నిరుపేద వృద్ధులకు భోజనం అందిస్తున్నాం" అని రేవతి పేర్కొన్నారు.
"నా తండ్రి స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు అని చెప్పుకోవడానికి నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా ఆయన వందేమాతరాన్ని జపించేవారు. మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత చేతుల మీదుగా అవార్డులు అందుకున్నారు. మా నాన్నకు వచ్చే పెన్షన్ను పేదలకు ఆహారం పెట్టడానికి ఉపయోగించడం ఒక వరంలా భావిస్తున్నాం. ఆయన తన చివరి శ్వాస వరకు ప్రజలకు సేవ చేశారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఉచిత కోచింగ్ అందించడమే మా తదుపరి లక్ష్యం. ప్రస్తుతం మేము ప్రతిరోజూ 18 మంది పిల్లలకు ఉచిత ట్యూషన్ చెబుతున్నాం. అలాగే వారికి నోట్బుక్లు, యూనిఫాంలు, చదువుకు సంబంధించిన ఇతర సామగ్రిని ఇస్తున్నాం"
--రేవతి, అనంతకృష్ణన్ చిన్న కుమార్తె
తొమ్మిదేళ్లు జైల్లోనే
కాగా, అనంతకృష్ణన్కు దేశభక్తి ఎక్కువ. ఈ క్రమంలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం సమయంలో మహాత్మా గాంధీ, నెహ్రూ అరెస్టుకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసనల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. దీంతో అనంతకృష్ణన్ను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు. అప్పటికే ఆయనకు వివాహమైంది. ఆ సమయంలో భార్యాపిల్లలతో కలిసి గడపాల్సిన సమయంలో తమిళనాడులోని వెల్లూరు, కడలూరు, పాలయంకోట్టై, కర్ణాటకలోని బళ్లారి జైళ్లలో తొమ్మిదేళ్లు మగ్గిపోయారు.
రాజకీయాల్లో ఉన్నా నిజాయితీగా ప్రజాసేవ
దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి తర్వాత తమిళనాడులో మొదటిసారి జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరపున అంబసముద్రం మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఏకగ్రీవంగా మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్గా ఎన్నికయ్యారు. దీంతో అంబసముద్రం మొదటి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్గా అనంతకృష్ణన్ నిలిచారు. ఆ తర్వాత పంచాయతీ అధ్యక్షుడి వంటి పదవులు చేపట్టినా అనంత కృష్ణన్ ఎప్పుడూ సంపదను కూడబెట్టుకోలేదు. ఆయన కుటుంబంలో పేదరికంలో బతికింది. తన భార్య సీతకు అంబసముద్రం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా ఉద్యోగం వచ్చింది. దీంతో అనంతకృష్ణన్ కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి కాస్త మెరుగుపడింది. సీత తన జీతంతో పిల్లల చదువులు, కుటుంబ పోషణ వంటివాటిని చూసుకున్నారు.
"నా భర్త అనంతకృష్ణన్ ఎవరు సహాయం అడిగినా వెంటనే చేసేవారు. ఆయన మాకోసం ఏమీ సంపాదించలేదు. అనంతకృష్ణన్ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు నేనొకసారి ఆయన జీపు ఎక్కి కూర్చున్నాను. ప్రాంతీయ అభివృద్ధి అధికారి కూడా ఆ జీపులో ఉన్నారు. అప్పుడు ఆ జీపును దిగమని నా భర్త ఆదేశించారు. వెంటనే నేను దిగిపోయాను. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం తనకు ప్రజలకు సేవ చేయడానికి జీపును ఇచ్చిందని నా భర్త చెప్పారు. అందులో నువ్వు ఎలా కూర్చుంటావని అన్నారు" అని అనంతకృష్ణన్ భార్య సీత తన భర్త నిజాయతీ గురించి గర్వంతో చెప్పారు.