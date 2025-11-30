ETV Bharat / bharat

పేద యువతకు అండగా మాజీ జవాన్లు- ఫ్రీగా ఆర్మీ, పోలీస్ ట్రైనింగ్- నాలుగేళల్లో 400మందికి ఉద్యోగాలు

మాజీ సైనికుల మంచి మనసు- ఉచితంగా ఆర్మీ, పోలీస్ ఉద్యోగాలం కోసం ట్రైనింగ్

Free Training For Army Job Aspirants
Free Training For Army Job Aspirants (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 2:41 PM IST

Free Training For Army Job Aspirants : ఆర్మీలో చేరి దేశ సేవలో భాగమవ్వాలని చాలా మంది యువకులు కోరుకుంటారు. యుక్త వయసు నుంచి ఆర్మీ లేదా పోలీసు యూనిఫాం ధరించాలని కలలు కంటారు. అందుకోసం అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తారు. అయితే ఎంత కష్టపడినా చాలా మంది యువకుల సాయుధ దళాలలో చేరాలనే కల నెరవేరడం లేదు. అందుకు ప్రధాన కారణం ఆర్మీ జాబ్స్ గురించి తగినంత అవగాహన, సమాచారం లేకపోవడమే. అటువంటి యువత కోసమే ఛత్తీస్​గఢ్​కు చెందిన ముగ్గురు మాజీ సైనికులు ఉచిత శిక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. ఆర్మీ, పోలీసు ఉద్యోగ ఆశావాహులకు ఉచితంగా శిక్షణను ఇస్తున్నారు. అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తున్నారు.

ముగ్గురు మాజీ సైనికుల మంచి మనసు
రాయ్​పుర్​లోని శశ్వత్ నగర్​లో పేద, మురికివాడ ప్రాంతాలకు చెందిన యువతకు ఉచిత శిక్షణ అందిస్తున్నారు ముగ్గురు మాజీ సైనికులు. వారి ప్రధాన లక్ష్యం ఛత్తీస్​గఢ్​కు చెందిన ఎక్కువ మంది యువతను దేశసేవలో పాల్గొనేలా చేయడమే. అంటే ఆ రాష్ట్రం నుంచి ఎక్కువ మంది ఆర్మీకి ఎంపికయ్యేలా చూడడమే మాజీ సైనికులు తమ ప్రధాన కర్తవ్యంగా మార్చుకున్నారు. ఆల్ ఇండియా ఎక్స్ సర్వీస్‌ మెన్ సర్వీస్ కౌన్సిల్ ఛత్తీస్​గఢ్​లోని 17 చోట్ల ఉద్యోగ అశావాహులకు ఇటువంటి ఉచిత ఆర్మీ, పోలీస్ శిక్షణను ఇస్తోంది.

ఫ్రీగా పోలీస్, ఆర్మీ ట్రైనింగ్ (ETV Bharat)

తాము ఉద్యోగం నుంచి స్థానిక యువతకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నామని మాజీ సైనికులు తెలిపారు. దేశ సేవలో భాగమయ్యేలా యువతను ప్రోత్సహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. రాష్ట్రానికి చెందిన యువత దేశసేవలో మంచి పేరు సాధించి, ఛత్తీస్​గఢ్​కు కీర్తి ప్రతిష్ఠలు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నామని అన్నారు.

ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్న యువత (ETV Bharat)

రోజుకు రెండు గంటలపాటు ఫిజికల్ ట్రైనింగ్
డాలీ అనే యువతి గత మూడేళ్లుగా మాజీ సైనికుల అకాడమీలో శిక్షణ పొందుతోంది. మాజీ జవాన్లు తనకు మార్గదర్శకత్వం అందిస్తున్నారని తెలిపింది. గతంలో తనకు గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఎవరూ లేరని, కానీ ఇప్పుడు రిటైర్డ్ సైనికుల పర్యవేక్షణలో ఉచితంగా శిక్షణ పొందుతున్నానని చెప్పింది. ఆర్మీ శిక్షణ కోసం రోజుకు 2-3 గంటలు కష్టపడతామని వెల్లడించింది. 3 కిలోమీటర్ల రన్నింగ్, హైజంప్, లాంగ్ జంప్ శిక్షణ ఇస్తారని గుర్తు చేసింది. "పోలీస్, అగ్నివీర్ వంటి ఉద్యోగ నియామకాల కోసం మాకు గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఆర్మీ, పోలీస్‌ నియామకాల కోసం జరిగే శారీరక పరీక్షతో పాటు రాత పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్నాం" అని డాలీ వెల్లడించింది.

అలాగే ఆర్మీ శిక్షణ కేంద్రానికి దాదాపు 50 మంది యువత హాజరవుతున్నారు. వారు ఆర్మీ, పోలీస్, అగ్నివీర్‌ వంటి నియామకాల కోసం శిక్షణకు వస్తున్నారు. వారికి మాజీ సైనికులు ఫిజికల్ టెస్టు, రాత పరీక్ష గురించి సూచనలు ఇస్తున్నారు. అవసర సమాచారాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. " షాట్‌ పుట్, లాంగ్ జంప్, హైజంప్, రన్నింగ్​లో శిక్షణ పొందుతున్నాం. నా కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నారు. అందుకే నేను కూడా ఆర్మీలో చేరాలనుకుంటున్నాను. తద్వారా నేను దేశానికి సేవ చేయగలను." అని చందన్ ధ్రువ్ అనే యువకుడు తెలిపాడు.

ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ (ETV Bharat)

ట్రైనింగ్​లో యోగా సెషన్ కూడా!
ఆర్మీ శిక్షణా మైదానంలో పిల్లలు చాలా కష్టపడతారని యోగా గురువు అజయ్ సోనీ తెలిపారు. ప్రతి ఆదివారం వారికి ఉచిత యోగా శిక్షణను అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఆధ్యాత్మికత, మనశ్శాంతి కోసం యోగా చాలా అవసరమన్నారు. అందువల్ల చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ తమ జీవితాల్లో యోగాను భాగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆర్మీ శిక్షణ కోసం వచ్చే యువతకు ఆసనాలు, ప్రాణాయామం, ధ్యానం వంటివి నేర్పుతామని అన్నారు.

మాజీ సైనికుల ఉచిత శిక్షణ కేంద్రం (ETV Bharat)

గత నాలుగేళ్లుగా ఆర్మీ, పోలీస్ ఉద్యోగ ఆశావాహ యువకులకు శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు మాజీ సైనికుడు డీపీ పటేల్ తెలిపారు. 30 ఏళ్లు తాను ఆర్మీలో పనిచేసి రిటైర్ అయిన తర్వాత యువతకు ఉచిత శిక్షణ అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. గత కొన్నాళ్లుగా ఆల్ ఇండియా ఎక్స్ సర్వీస్‌ మెన్ సర్వీస్ కౌన్సిల్ ఉచిత శిక్షణను అందిస్తోందన్నారు. ఈ శిక్షణ ద్వారా 400 మందికి పైగా యువత సైన్యం, పోలీసు, అగ్నివీర్ ఉద్యోగాల్లో చేరారని అన్నారు. చలి తీవ్రతను లెక్కజేయకుండా ఉద్యోగ ఆశావహులు తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు.

