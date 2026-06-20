అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం- ఆగ్రా కోట, ఫతేపూర్ సిక్రీ, మహతాబ్ బాగ్లోకి ఫ్రీ ఎంట్రీ
యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగ్రా కోట, ఫతేపూర్ సిక్రీ, మెహతాబ్ బాగ్లలో ఉచిత ప్రవేశం- యోగా సంగం పోర్టల్లో 6 లక్షల సంస్థలు నమోదు- ప్రధాని మోదీతో కలిసి యోగా చేయనున్న లక్షలాది మంది
Published : June 20, 2026 at 3:09 PM IST
International Yoga Day Free Entry Fort : అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా పర్యాటకులకు ప్రత్యేక కానుకగా భారత పురావస్తు సర్వే (ఏఎస్ఐ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆగ్రాలోని ప్రముఖ చారిత్రక కట్టడాలైన ఆగ్రా కోట, ఫతేపూర్ సిక్రీ, మహతాబ్ బాగ్లలో ఉచిత ప్రవేశాన్ని ప్రకటించింది. జూన్ 21న ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు సందర్శకులు ఎలాంటి ప్రవేశ రుసుము లేకుండానే ఈ స్మారకాలను సందర్శించవచ్చు.
మూడు ప్రముఖ స్మారకాల్లో ఫ్రీ ఎంట్రీ
ఏఎస్ఐ విడుదల చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మూడు చారిత్రక ప్రదేశాల్లో టికెట్ కౌంటర్లు తాత్కాలికంగా మూసివేయనున్నారు. యోగా పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం, ఎక్కువ మంది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆగ్రా కోట, ఫతేపూర్ సిక్రీ, మహతాబ్ బాగ్లో యోగా దినోత్సవ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించనున్నారు. పర్యాటకులు, స్థానికులు, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
యోగా ప్రాముఖ్యతను చాటే కార్యక్రమాలు
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ చారిత్రక కట్టడాల్లో కూడా యోగా సాధన, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఆగ్రా సర్కిల్ సూపరింటెండింగ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ డాక్టర్ స్మితా కుమార్ మాట్లాడుతూ, ప్రాచీన స్మారక చిహ్నాలు, పురావస్తు ప్రాంతాల నిబంధనలు-1959 ప్రకారం జూన్ 21న ఉదయం సూర్యోదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఈ మూడు స్మారకాల్లో ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. యోగా దినోత్సవ కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యే మహిళలు, పురుషులు, పిల్లలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పాల్గొనేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పారు. దీంతో యోగా దినోత్సవం రోజున ఆగ్రా కోట, ఫతేపూర్ సిక్రీ, మెహతాబ్ బాగ్లలో సందర్శకుల రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
యోగా సంగం పోర్టల్లో 6 లక్షలు సంస్థలు నమోదు
యోగా డే కోసం కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ చేపట్టిన 'యోగా సంగం' కార్యక్రమానికి అపూర్వ స్పందన లభించింది. యోగా సంగం పోర్టల్లో నమోదు చేసుకున్న సంస్థల సంఖ్య 6 లక్షల మార్క్ను దాటినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా సంస్థలు, విద్యాసంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సామాజిక సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ముందుకు రావడం యోగాపై ప్రజల్లో పెరుగుతున్న ఆసక్తికి నిదర్శనమని ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026లో ప్రధాన ఆకర్షణగా యోగా సంగం కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు. కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ (CYP) ఆధారంగా దేశవ్యాప్తంగా ఒకే సమయంలో యోగా నిర్వహించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఒకే ప్రదేశంలో నిర్వహించే కార్యక్రమానికి పరిమితం కాకుండా, ప్రతి సంస్థ తమ తమ ప్రాంతాల్లో యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ దేశవ్యాప్త ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యం కావడానికి ఈ వేదిక అవకాశం కల్పిస్తోంది. యోగా సంగం పోర్టల్లో నమోదు చేసుకున్న సంస్థలు తమ ప్రాంతాల్లో పాల్గొనేవారిని సమీకరించి, జూన్ 21న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కలిసి ఒకే సమయంలో యోగా సాధన చేయనున్నాయి. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఒకే సమయంలో యోగాభ్యాసం చేసే అరుదైన ఘట్టానికి వేదిక సిద్ధమవుతోంది. యోగా సంగం కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రైవేట్ సంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, కమ్యూనిటీ గ్రూపులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటున్నాయి.
12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం
భారత్ ప్రతిపాదనతో 2015 జూన్ 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది 12వ యోగా దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది "యోగ ఫర్ హెల్తీ ఏజింగ్" అనే థీమ్తో నిర్వహిస్తున్నారు. జీవితంలోని అన్ని దశల్లో ఆరోగ్యవంతమైన, చురుకైన, సంతృప్తికరమైన జీవనానికి యోగా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందనే సందేశాన్ని ఈ థీమ్ ద్వారా ప్రపంచానికి చాటుతున్నారు. శారీరక దృఢత్వం, మానసిక ప్రశాంతత, జీవన నాణ్యత పెంపులో యోగా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న యోగా సంగం కార్యక్రమం యోగాను మరింత మంది జీవితాల్లో భాగం చేసే దిశగా మరో కీలక అడుగుగా నిలుస్తోంది.