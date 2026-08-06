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రూ.3.25లక్షల కోట్లతో 114 రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు- డీల్‌పై భారత్‌కు ప్రపోజల్ పంపిన ఫ్రాన్స్- ఇక్కడే జెట్ల తయారీ!

రూ. 3.25 లక్షల కోట్ల 114 రఫేల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుకు ఫ్రాన్స్ ప్రతిపాదన- మొత్తం 114లో 94 రఫేల్ జెట్లు భారత్‌లోనే తయారీ- దేశీయ పారిశ్రామిక రంగానికి ఊతం

France Rafale proposal India
France Rafale proposal India (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 10:01 PM IST

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Rafale Fighter Jet Deal : భారత వైమానిక దళం (IAF) సామర్థ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. 114 రఫేల్ మల్టీ రోల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. దాదాపు రూ. 3.25 లక్షల కోట్ల విలువైన ఈ మెగా డీల్‌పై ఫ్రాన్స్ నుంచి ఎట్టకేలకు స్పందన వచ్చింది. భారత్‌కు తాజాగా దీనిపై సమగ్ర సాంకేతిక, వాణిజ్య ప్రతిపాదనను (టెక్నికల్ అండ్ కమర్షియల్ ప్రపోజల్) సమర్పించింది. కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, భారత వైమానిక దళానికి చెందిన అక్విజిషన్ వింగ్ ప్రస్తుతం ఈ ప్రపోజల్‌ను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు రక్షణ శాఖ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

భారత్ ఈ ఏడాది మే నెలలో 114 రఫేల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలుకు సంబంధించిన లెటర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్‌ను (LoR) ఫ్రాన్స్‌కు పంపింది. దానికి ప్రతిస్పందనగానే ఆ దేశం ఇప్పుడు తమ పూర్తి ప్రతిపాదనను పంపింది. ఇందులో విమానాల తయారీ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, స్వదేశీకరణ అంశాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు రక్షణ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఒప్పందంలోని మొత్తం 114 రఫేల్ ఫైటర్ జెట్లలో 94 విమానాల్ని భారత్‌లోనే స్థానిక భాగస్వాములతో కలిసి తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీని వల్ల పలు ప్రముఖ భారతీయ కంపెనీలకు పెద్ద మొత్తంలో వ్యాపార అవకాశాలు దక్కనున్నాయి.

మేక్ ఇన్ ఇండియాకు మరింత ఊతం
ఈ ప్రతిపాదనలో అత్యంత కీలకమైన అంశం స్థానికంగా తయారీ. ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియాకు మరింత ఊతం అందించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఒప్పందం కింద 94 రఫేల్ యుద్ధ విమానాల్ని భారత్‌లో తయారు చేయాలి. ఇక్కడ ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన డసో ఏవియేషన్, మిస్సైల్ తయారీ సంస్థ MBDA, ఇంజిన్ తయారీదారు సఫ్రాన్, రాడార్, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలోని థేల్స్ సంయుక్తంగా భారతీయ భాగస్వామ్య సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తాయి.

ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా భారత పరిశ్రమలకు భారీ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ముఖ్యంగా టాటా, లార్సెన్ అండ్ టుబ్రో (ఎల్ అండ్ టీ- L&T) సహా పలు భారతీయ కంపెనీలకు రూ. 1.6 లక్షల కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తి, సరఫరా వ్యాపార అవకాశాలు వస్తాయని అంచనా. ఇంకా ఈ ఒప్పందంలో భారత్ అభివృద్ధి చేసిన అస్త్ర (Astra) గగనతల క్షిపణుల అనుసంధానం, అలానే స్వదేశీ పరికరాల వినియోగంపై కూడా భారత్ ప్రత్యేకంగా డిమాండ్ చేసింది. మరి ఫ్రాన్స్ పంపిన ప్రతిపాదనలో ఈ అంశాలకు సంబంధించి ఎలాంటి వివరణ ఇచ్చిందోననే విషయాన్ని భారత అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

తగ్గుతున్న మిగ్ యుద్ధ విమానాలు- రఫేల్ తప్పనిసరి!
ప్రస్తుత భారత వైమానిక దళం వద్ద ఉన్న రష్యాకు చెందినటువంటి పాత మిగ్ (MiG) యుద్ధ విమానాల్ని దశల వారీగా సేవల నుంచి తప్పిస్తున్నారు. మరోవైపు ఇదే సమయంలో స్వదేశీ LCA Mark- 1A, LCA మార్క్-2 విమానాల్ని తీసుకురావడంలో ఆలస్యమవుతోంది. వీటి ఉత్పత్తి, సరఫరాలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. దీంతో కొత్త యుద్ధ విమానాల అవసరం అనివార్యంగా మారింది.

ఇప్పటికే ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ (వైమానిక దళం), నేవీ ఫోర్స్ (నౌకా దళం) కలిపి 62 రఫేల్ యుద్ధ విమానాల కోసం ఆర్డర్ ఇచ్చాయి. తాజా 114 రఫేల్ ఫైటర్ జెట్ల డీల్ కూడా అమలైతే దేశంలోని రఫేల్ విమానాల సంఖ్య ఏకంగా 176 కు చేరుతుంది. అదనంగా సముద్ర మార్గ ముప్పుల్ని ఎదుర్కొనేందుకు మరో 31 రఫేల్ మెరైన్ విమానాల్ని కొనుగోలు చేయాలని భారత నౌకాదళం ఇప్పటికే తమ నుంచి ప్రతిపాదన పంపింది. దీనికి కూడా ఆమోదం లభిస్తే దేశంలో రఫేల్ యుద్ధ విమానాల సంఖ్య 200 దాటే అవకాశం ఉందని చెప్పొచ్చు. రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి రాజేశ్ కుమార్ సింగ్ నేతృత్వంలో భారత వైమానిక దళం సామర్థ్యాల పెంపుపై చేపట్టిన సమీక్ష తర్వాత ఈ రఫేల్ ప్రాజెక్టు వేగవంతం అయింది. దాదాపు 5 నెలల కిందటే డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ (DAC) కొనుగోలు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ సమర్పించిన ప్రతిపాదనపై భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఈ మెగా డిఫెన్స్ డీల్ తదుపరి దశకు వెళ్లనుంది.

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