భారతీయ విద్యార్థులకు వీసా ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తాం: ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు
'భారత విద్యార్థులకు ఫ్రాన్స్లో విద్యా అవకాశాలు పెంపొందించేందుకు వీసా, సోర్సింగ్ విధానాలను క్రమబద్ధీకరిస్తాం- ఆంగ్లంలో బోధించాల్సిన కోర్సుల సంఖ్యను పెంచుతాం'- ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ వ్యాఖ్యలు
Published : February 18, 2026 at 8:12 PM IST
Macron Announces Streamlined Visa Process : భారతీయ విద్యార్థుల కోసం వీసా, అడ్మిషన్ ప్రక్రియను సరళీకరిస్తామని, అలాగే ఫ్రాన్స్లో ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో బోధించే కోర్సులను పెంచుతామని ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ బుధవారం ప్రకటించారు. 2030 నాటికి భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్యను ఏడాదికి 30,000కు పెంచడమే లక్ష్యంగా ప్రధాని మోదీతో కలిసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. భారతదేశ పర్యటనలో భాగంగా బుధవారం దిల్లీలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి విద్య, శాస్త్రీయ సమావేశంలో మేక్రాన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా దిల్లీలోని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS) క్యాంపస్లో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, భారత్-ఫ్రాన్స్ విద్యా సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
వీసా ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తాం!
#WATCH | Delhi: French President Emmanuel Macron says, " ...it's very important for us to welcome more indian students and to have more french students coming here. we speak about 10,000 per year, more or less, depending on the season. we decided with prime minister modi to have… https://t.co/pj8bOckFdM pic.twitter.com/RPNLq4a7co— ANI (@ANI) February 18, 2026
"రానున్న రోజుల్లో మా దేశానికి ఎక్కువ మంది భారతీయ విద్యార్థులను స్వాగతించాలనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా, అలాగే ఫ్రెంచ్ విద్యార్థులు కూడా భారత్కు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రస్తుతానికి భారత్ నుంచి ఫ్రాన్స్ వచ్చే విద్యార్థుల సంఖ్య 10వేలుగా ఉంది. ఆ సంఖ్యను 2030 నాటికి 30,000లకు పెంచాలని ప్రధాని మోదీతో చర్చించా. ఫ్రాన్స్ వైపు నుంచి మేము అడ్మిషన్ల ప్రక్రియను, వీసా విధానాన్ని సరళీకరిస్తాం. విద్యార్థుల అంచనాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రక్రియలను మరింత ఆచరణాత్మకంగా మారుస్తాం"
- ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు
ఇండో-ఫ్రెంచ్ క్యాంపస్
ఈ సందర్భంగా మేక్రాన్, కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాతో కలిసి, 'ఇండో-ఫ్రెంచ్ క్యాంపస్ ఆన్ ఏఐ ఇన్ గ్లోబల్ హెల్త్'ను ప్రారంభించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ఆరోగ్య సంరక్షణ పరిష్కారాలలో ఇరు దేశాల మధ్య సహకారాన్ని పెంచడానికి ఇది ఒక కీలక అడుగు అని అన్నారు. పరిశోధన, ఆవిష్కరణ, సామర్థ్య నిర్మాణం వంటి అంశాల్లో పరస్పర సహకారాన్ని మరింతగా పెంచడం దీని లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi: French President Emmanuel Macron and Union Minister for Health & Family Welfare, Jagat Prakash Nadda, inaugurated the Indo-French Campus on AI in Global Health at All India Institute of Medical Sciences.— ANI (@ANI) February 18, 2026
This initiative marks a significant step in strengthening… pic.twitter.com/ViRBCyenLG
ఆంగ్ల మాధ్యమంలో విభిన్న కోర్సులు
మరోవైపు, ఫ్రాన్స్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే భారత విద్యార్థులకు ప్రపంచ స్థాయి బోధన, ప్రముఖ పరిశోధనా కేంద్రాల్లో పని చేసే అవకాశాలు లభిస్తాయని మెక్రాన్ చెప్పుకొచ్చారు. ఆంగ్ల మాధ్యమంలో విభిన్న కోర్సులు అందుబాటులో ఉంచడం ద్వారా భారత విద్యార్థులకు మరింత సౌలభ్యం కల్పిస్తామని వెల్లడించారు. 'మా వద్ద ఉత్తమ బోధన సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన పరిశోధనా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు ఆంగ్లంలో కూడా విభిన్న కోర్సులు అందిస్తాం. ఉన్నత విద్యలో వారికి అవసరమైన అన్ని విధాల సహాయ, సహకారాలను అందిస్తాం' అని మెక్రాన్ హామీ ఇచ్చారు.
భారత్తో రక్షణ సంబంధాలపై మెక్రాన్ వ్యాఖ్యలుఠ
అంతకుముందు, కూడా ముంబయిలో జరిగిన 'ఇండియా-ఫ్రాన్స్ ఇన్నోవేషన్ ఫోరమ్'లో మెక్రాన్ మాట్లాడారు. భారత్తో కుదిరిన రక్షణ సంబంధాలపై ఆయన ప్రస్తావించారు. 'నేల, నీరు ఆకాశం ఇలా అంతటా భారత్- ఫ్రాన్స్ ఒకరికొకరం సహాయ సహకారాలు అందించుకుంటున్నాం' అని మెక్రాన్ తెలిపారు. ఆవిష్కరణ అంటే కేవలం సాంకేతిక రంగంలో సాధించే విజయాలు మాత్రమే కాదని, అవి సామాన్య ప్రజల ప్రయోజనం కోసం, వారి జీవితాలను మెరుగుపరచడం కోసమని మెక్రాన్ పేర్కొన్నారు. ప్రజల జీవితాలను మరింత ఆరోగ్యకరంగా, సురక్షితంగా మార్చడం కోసం అనే ఉమ్మడి ఆకాంక్షతోనే ఇరు దేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కొనసాగుతోందని వ్యాఖ్యానించారు.
అదేవిధంగా, రక్షణ రంగంలో సాంకేతిక బదిలీపై కూడా ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జలాంతర్గాములు, రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు, ఐదో తరం విమానాల ఇంజన్లు ఇలా అనేక రంగాలలో ఫ్రాన్స భారత్తో కలిసి పని చేస్తోందని మెక్రాన్ తెలిపారు. ఈ రంగంలో సాంకేతిక బదిలీని తాము కూడా విశ్వసిస్తామని చెప్పారు. అయితే, ఈ అంశాన్ని తాము కూడా ప్రతిపాదించినట్లు మెక్రాన్ చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో పాటు అంతరిక్ష రంగం వంటి అనేక ఇతర విషయాల్లోనూ ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు కొన్నేళ్లుగా అద్భుతంగా కొనసాగుతున్నాయని మెక్రాన్ చెప్పుకొచ్చారు. అందుకే జులైలో తాము ఫ్రాన్స్లో నిర్వహించబోయే అంతరిక్ష రంగ సదస్సుకు భారత్ను ఆహ్వానించామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మేక్ ఇన్ ఇండియాలో ఫ్రాన్స్ కీలక భాగస్వామి: మెక్రాన్
