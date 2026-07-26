ETV Bharat / bharat

114 రఫేల్ యుద్ధ విమానాల డీల్- ఫ్రాన్స్ నుంచి క్లారిటీ వచ్చేది అప్పుడే!

114 రఫేల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలు ప్రతిపాదన పంపిన భారత్- ఆగస్ట్ నెల మధ్య నాటికి అధికారిక సమాధానం ఇవ్వనున్న ఫ్రాన్స్- 94 రఫేల్ ఫైటర్ జెట్లు భారత్‌లోనే తయారయ్యే అవకాశం

A Rafale fighter jet
A Rafale fighter jet (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India France Defence Deal Rafale : భారత వాయుసేన (IAF) యుద్ధ సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచే దిశగా తలపెట్టిన 114 రఫేల్ ఫైటర్ జెట్ల మెగా ఒప్పందంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి భారత ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మే నెలలో పంపిన లెటర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్‌కు (LoR) ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం ఆగస్ట్ మధ్య నాటికి తన అధికారిక ప్రతిస్పందన తెలియజేయనుంది. రక్షణ శాఖ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం మే నెలలో భారత్ పంపిన ప్రతిపాదనకు ఫ్రాన్స్ ఆగస్ట్ మధ్య వరకు సమయం కోరింది. ఫ్రాన్స్ నుంచి అధికారికంగా సమాధానం వచ్చాక ఇరు దేశాల మధ్య విమానాల ధర, రవాణా, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన బదిలీ, దేశీయంగా తయారీ నిబంధనలపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు వేగవంతం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

భారత్‌లోనే 94 రఫేల్స్ తయారీ
ఈ ప్రాజెక్టులో అత్యంత కీలక అంశం 94 రఫేల్ విమానాల్ని భారత్‌లోనే తయారు చేయడం. ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన డసాల్ట్ ఏవియేషన్ భారతీయ భాగస్వామ్య సంస్థతో కలిసి దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేపట్టనుంది. మిగతా విమానాల్ని ఫ్రాన్స్ నుంచి నేరుగా సరఫరా చేస్తారు. ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఫ్రాన్స్ వెలుపల తొలిసారి రఫేల్ యుద్ధ విమానాల తయారీ భారత్‌లోనే జరగనుంది. దీంతో 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కార్యక్రమానికి మరింత బలం చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఇంకా భారత రక్షణ తయారీ రంగానికి ఇది కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా దాదాపు 50 శాతం లోకలైజేషన్ (స్వదేశీకరణ) సాధించొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇంకా ఈ డీల్ ద్వారా భారతీయ సాంకేతికతతో తయారైన స్వదేశీ క్షిపణులు, ఆయుధ వ్యవస్థల్ని రఫేల్ విమానాల్లో సులభంగా సమీకరించే వెసులుబాటు కూడా భారత్‌కు లభిస్తుంది.

తగ్గుతున్న స్క్వాడ్రన్ బలం- రఫేల్ అత్యవసరం!
ప్రస్తుతం భారత వాయుసేన స్క్వాడ్రన్ బలం క్రమంగా తగ్గుతోంది. రష్యా సాంకేతికతకు చెందిన పాత మిగ్ (MIG) రకం యుద్ధ విమానాల్ని దశలవారీగా సేవల నుంచి ఉపసంహరిస్తుండటం, మరోవైపు స్వదేశీ LCA మార్క్- 1A, LCA మార్క్- 2 విమానాల ఉత్పత్తి, సరఫరాలో జాప్యం ఎదురవుతోంది. ఇంకా ప్రస్తుతం వాయుసేనకు అవసరమైన 42.5 స్క్వాడ్రన్లకు బదులుగా కేవలం 29 స్క్వాడ్రన్లు మాత్రమే ఉండటంతో కొత్త యుద్ధ విమానాల అవసరం అత్యవసరంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే కొత్త రఫేల్ విమానాల కొనుగోలు, భారత వాయుసేన సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు కీలకంగా భావిస్తున్నారు.

2024లో రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి రాజేశ్​ కుమార్ సింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత భారత వాయుసేన సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచే దిశగా సమగ్ర అధ్యయనం నిర్వహించారు. ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ప్రాజెక్టును వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. అలాగే డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ (DAC) కూడా 4 నెలల కిందటే భారత వాయుసేన ప్రతిపాదించిన 114 రఫేల్ జెట్ల కొనుగోలు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ అధికారిక స్పందన అనంతరం ఈ బిలియన్ డాలర్ల రక్షణ ఒప్పందం నెక్ట్స్ స్టేజ్‌లోకి ప్రవేశించనుంది.

200 దాటనున్న రఫేల్ జెట్లు
ప్రస్తుతం భారత వాయుసేన, భారత నౌకాదళం కలిసి 62 రఫేల్ విమానాలకు ఆర్డర్లు ఇచ్చాయి. తాజాగా 114 విమానాల ఒప్పందం పూర్తయితే దేశంలో రఫేల్ యుద్ధ విమానాల సంఖ్య 176 కు చేరుతుంది. అదనంగా భారత నౌకాదళం మరో 31 రఫేల్- మెరైన్ విమానాల్ని తీసుకోవాలని ఆసక్తి చూపడంతో ఇది కూడా పూర్తయితే భవిష్యత్తులో మొత్తం రఫేల్ యుద్ధ విమానాల సంఖ్య 200 దాటే అవకాశం ఉంది. ఈ 114 రఫేల్ జెట్ల కొనుగోలు డీల్ విలువ ఏకంగా రూ. 3.25 లక్షల కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ప్రస్తుతం భారత వాయుసేన దగ్గర 36 రఫేల్ యుద్ధ విమానాలు సేవల్లో ఉన్నాయి.

పరీక్షల సంస్కరణల కోసం- నందన్ నిలేకని నేతృత్వంలో టాస్క్‌ఫోర్స్‌: మోదీ

600 ఏళ్ల ఖుర్జా కళకు 'జెన్-జీ' మెరుగులు- అంతర్జాతీయ స్థాయికి చారిత్రక హస్తకళ

TAGGED:

FRANCE INDIA RAFALE JET DEAL
MAKE IN INDIA RAFALE JETS DASSAULT
114 RAFALE JET DEAL INDIA
FRANCE RESPONSE TO INDIA
INDIA FRANCE DEFENCE DEAL RAFALE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.