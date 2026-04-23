భారతీయులకు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చిన ఫ్రాన్స్- ఇండియన్స్‌కు ట్రాన్సిట్ వీసా ఎత్తివేత

ఇండియన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ఫ్రాన్స్- ఇక నుంచి ఫ్రాన్స్ ప్రధాన భూభాగం గుండా ప్రయాణించే భారత పౌరులకు ఎయిర్‌పోర్ట్ ట్రాన్సిట్ వీసా అవసరం లేదు- ఇండియాలోని ఫ్రాన్స్ రాయబార కార్యాలయం వెల్లడి

France Transit Visa For Indian Citizens
File photo of PM Narendra Modi with French President Emmanuel Macron (ANI)
Published : April 23, 2026 at 6:16 PM IST

France Transit Visa For Indian Citizens : భారతీయులకు ఫ్రాన్స్ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. భారత పౌరులకు విమానాశ్రయ ట్రాన్సిట్ వీసా అవసరాన్ని ఫ్రాన్స్ ఎత్తివేసింది. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో భారత పర్యటన సందర్భంగా ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. భారత్‌లోని ఫ్రాన్స్ రాయబార కార్యాలయం ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

"2026 ఏప్రిల్ 10 నుంచి సాధారణ పాస్‌పోర్ట్ కలిగిన భారతీయ పౌరులు ఫ్రాన్స్ భూభాగంలోని విమానాశ్రయాల అంతర్జాతీయ జోన్ గుండా ప్రయాణించేటప్పుడు ఇకపై విమానాశ్రయ ట్రాన్సిట్ వీసా కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మూడో దేశానికి వెళ్లే మార్గంలో ఫ్రాన్స్ విమానాశ్రయంలో లేఓవర్ సమయంలో అంతర్జాతీయ జోన్‌లో ఉండే ప్రయాణికులకు ఈ చర్య వర్తిస్తుంది." అని ఇండియాలోని ఫ్రాన్స్ ఎంబసీ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయంతో ఫ్రాన్స్ మీదుగా ఇతర దేశాలకు ప్రయాణించే భారతీయులకు ఊరట లభించనుంది. సమయం, ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది.

TAGGED:

INDIA FRANCE RELATIONS
TRANSIT VISA FRANCE FOR INDIANS
EMMANUEL MACRON INDIA VISIT
FRANCE TRANSIT VISA FOR INDIA
TRANSIT VISA FOR INDIAN CITIZENS

