ETV Bharat / bharat

బీడీ ఆకుల కోసం వెళ్లిన మహిళలపై పెద్దపులి దాడి- అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి

మహారాష్ట్రంలో విషాద ఘటన- అడవిలో బీడీ ఆకులు ఏరుతున్న మహిళలపై పులి దాడి

Tiger Kills Women
Tiger Kills Women (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 22, 2026 at 12:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger Kills Women : మహారాష్ట్రలో విషాద ఘటన జరిగింది. బీడీ ఆకులు ఏరుకోవడానికి అడవికి వెళ్లిన నలుగురు మహిళలను పులి దాడి చేసి చంపింది. ఈ ఘటన శుక్రవారం ఉదయం చంద్రపుర్‌ జిల్లా గంజేవాహి గ్రామ సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో జరిగింది.

అటవీశాఖ అధికారుల వివరాల ప్రకారం, గంజేవాహి ప్రాంతానికి కొంతమంది మహిళలు అడవిలో బీడీ ఆకులు సేకరించేందుకు శుక్రవారం ఉదయం వెళ్లారు. గ్రామీణ ప్రజలు ఎండిపోయిన బీడీ ఆకులు ఏరుకొనేందుకు అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లడం అక్కడ సర్వసాధారణం. ఈ ఆకులను ఏరుకుంటున్న సమయంలో పులి ఒక్కసారిగా వారిపై దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో నలుగురు మహిళలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పులి ఒకేసారి ఒకేచోట దాడి చేసిందా? లేక వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో మహిళలపై దాడి చేసిందా? అన్న విషయంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులు, సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నారు. మృతులను శవపరీక్షల నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతులను కవుదుబాయి దాదాజీ మొహర్లే (45), అనుబాయి దాదాజీ మొహర్లే, (40), సునీతా కౌశిక్‌ మొహర్లే (38), సంగీతా సంతోష్‌ (50)గా గుర్తించారు. వీరంతా గుంజేవాహి గ్రామానికి చెందినవారేనని అధికారులు తెలిపారు.

TAGGED:

TIGER ATTACK WOMEN
TIGER KILLS WOMEN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.