కుప్పకూలిన నాలుగు అంతస్తుల భవనం- ఆరుగురు మృతి
శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు NDRF సిబ్బంది సహాయ చర్యలు- గురువారం రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో పగుళ్లను గుర్తించిన స్థానికులు
Published : July 31, 2026 at 9:42 AM IST
Building Collapse People Dead : మహారాష్ట్ర భీవండీలో నాలుగు అంతస్తుల భవనం కుప్పకూలిన ఘటనలో ఆరుగురు మృతిచెందారు. మరికొందరు శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, NDRF సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలికి చేరుకొని సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు NDRF, థానే డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. గురువారం రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో పగుళ్లను గుర్తించిన స్థానికులు, నివాసితులను అప్రమత్తం చేశారు. పలు కుటుంబాలను కిందకు తీసుకొచ్చారు. మరికొందరు నివాసితులు బయటకు వస్తున్న సమయంలో భవనం ఒక్కసారిగా కూలిపోయిందని ప్రత్యక్ష సాక్షి ఒకరు తెలిపారు. గతంలోనే ఈ భవనాన్ని స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులు రెడ్ లిస్ట్లో చేర్చారు. ఈ క్రమంలోనే భవనంలో మరమ్మతు పనులు చేపడుతుండగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.