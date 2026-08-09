పాడి పరిశ్రమలో సరికొత్త విప్లవం- 'గేదెల సరోగసీ' ప్రయోగం సక్సెస్- 4 ముర్రా జాతి దూడల జననం!
ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీతో 4 ముర్రా దూడల జననం- మహారాష్ట్రలోని తాథవాడే ల్యాబొరేటరీలో విజయవంతమైన ప్రయోగం- ఒక గేదె నుంచి ఏడాదిలో 50కిపైగా దూడల ఉత్పత్తి సాధ్యం!
Published : August 9, 2026 at 9:33 PM IST
Embryo Transfer Technology Buffalo : పాడి పరిశ్రమ రంగంలో సరికొత్త టెక్నాలజీ విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలుకుతోంది. అధిక పాల దిగుబడిని ఇచ్చే పశువుల సంఖ్యను వేగంగా పెంచే దిశగా సైంటిస్టులు ఇప్పుడు ఒక అద్బుత ప్రయోగం చేశారు. మహారాష్ట్రలోనే మొట్టమొదటి సారిగా ముర్రా గేదెలపై ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీతో నిర్వహించిన ప్రయోగం మంచి ఫలితాల్ని ఇచ్చింది. దీనినే పశువుల సరోగసీ లేదా ఐవీఎఫ్ అని కూడా చెబుతున్నారు. పుణెకు చెందిన తాథవాడే ఈటీ- ఐవీఎఫ్ ల్యాబొరేటరీ పరిశోధకులు నిర్వహించిన ఈ క్లిష్టమైన ప్రక్రియతో 4 ఆరోగ్యకరమైన ముర్రా గేదె దూడలు జన్మించాయి. పాల దిగుబడిని పెంచేందుకు ఈ సాంకేతికత ఎంతో కీలకం కానుంది.
రోజుకు 18 లీటర్ల పాలిచ్చే గేదెతో ప్రయోగం
ల్యాబొరేటరీ హెడ్ డాక్టర్ విష్ణు జవానే తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, స్వప్నిల్ కలాటే అనే రైతుకు చెందిన అత్యుత్తమ జాతి ముర్రా గేదెను ఈ ప్రయోగానికి దాతగా (Donor) ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఇది రోజుకు ఏకంగా 18 లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది. సెప్టెంబర్ 11న ఆ గేదె నుంచి 16 అండ కణాల్ని విజయవంతంగా సేకరించి ల్యాబ్కు తరలించారు. మంచి వంశపారంపర్య లక్షణాలు ఉన్న ఎద్దు వీర్యంతో వాటిని ఫలదీకరణం చెందించగా, ఆరో రోజుకు ఐదు నాణ్యమైన భ్రూణాలు (ఎంబ్రియోస్/పిండాలు) తయారయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 19న ఈ ఐదు భ్రూణాల్ని తాథవాడే ప్రభుత్వ పశుసంవర్ధక ఫారంలోని ఇతర గేదెల గర్భంలోకి మార్చారు. రెండున్నర నెలల తర్వాత నిర్వహించిన పరీక్షల్లో 5 గేదెల్లో నాలుగు గర్భం దాల్చినట్లు నిర్ధరించారు. ఇక 10 నెలల 10 రోజుల గర్భధారణ సమయం ముగిశాక జులై 11- 20 మధ్య కాలంలో నాలుగు దూడలు (మూడు ఆడ, ఒక మగ) సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జన్మించాయి. ఇది వరకు ఇదే ల్యాబ్లో పంధర్పురి జాతి గేదె నుంచి ప్రపంచంలోనే తొలి ఐవీఎఫ్ దూడ షీతల్ను పుట్టించడం గమనార్హం.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎంబ్రియో అంటే తెలుగులో పిండం. పశువుల్లో ఆడ పశువు అండం (Egg), మగ పశువు వీర్యం (Sperm) కలవడం వల్ల గర్భాశయంలో ఏర్పడే జీవం ప్రాథమిక రూపాన్నే ఎంబ్రియో అంటారు. ఇది పెరిగి పెద్దదై దూడగా మారుతుంది. ఇక ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీలో ఎక్కువ పాలు ఇచ్చే ఒక మేలు జాతి గేదె నుంచి పిండాల్ని సేకరిస్తారు. వాటిని తక్కువ పాలు ఇచ్చే లేదా సాధారణ గేదెల గర్భాశయంలోకి మారుస్తారన్నమాట.
ఏడాదిలోనే 50కిపైగా దూడల ఉత్పత్తి!
సాధారణంగా ఒక గేదె తన జీవిత కాలం మొత్తంలో గరిష్ఠంగా 8 నుంచి 10 వరకు దూడలకు మాత్రమే జన్మనివ్వగలదు. కానీ ఈ అత్యాధునిక ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒక్క మేలు జాతి గేదె జన్యు పదార్థంతో ఏడాదిలోనే 50కిపైగా అధిక పాల దిగుబడి ఇచ్చే దూడల్ని ఉత్పత్తి చేయొచ్చని డాక్టర్ జవానే వివరించారు. మహారాష్ట్ర లైవ్స్టాక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు సీఈఓ డాక్టర్ శీతల్ కుమార్ ముక్నే మాట్లాడుతూ, ఆవులతో పోలిస్తే గేదెల విషయంలో ఐవీఎఫ్, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం సాంకేతికతంగా అత్యంత కష్టంతో కూడుకున్నదని, ఆ సవాలును తాథవాడే బృందం జయించిందని కొనియాడారు. సంప్రదాయ కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతిలో మేలు జాతి పశువుల వంశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి 20 నుంచి 25 ఏళ్లు పడితే, ఈ టెక్నాలజీతో దాన్ని చాలా తక్కువ సమయంలోనే సాధించొచ్చని స్పష్టం చేశారు.
భారీగా ఖర్చు ఆదా!
ఒకప్పుడు ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సాంకేతికతకు రూ. 75 వేల వరకు ఖర్చు అయ్యేదని, శాస్త్రవేత్తల నిరంతర శ్రమ వల్ల ఇప్పుడు ఆ వ్యయాన్ని రూ. 8 వేలు లేదా అంతకంటే తక్కువకు తగ్గించగలిగినట్లు ముక్నే తెలిపారు. త్వరలోనే ఈ సాంకేతికతను నేరుగా సాధారణ పాడి రైతుల ఇంటి దగ్గరికే తీసుకెళ్తామని, తద్వారా పాడి రైతుల ఆదాయం పెరిగి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగతికి తోడ్పడుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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