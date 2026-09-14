ETV Bharat / bharat

బావిలో పడి నలుగురు అన్నదమ్ములు మృతి- పండగపూట కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం

మధ్యప్రదేశ్​లో బావిలో పడి నలుగురు మైనర్ సోదరులు మృతి

Siblings Passed Away
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 11:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Siblings Passed Away : మధ్యప్రదేశ్​లోని అశోక్‌నగర్ జిల్లాలోని ఓ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఉన్న బావిలో పడి నలుగురు అన్నదమ్ములు మరణించారు. మృతిచెందిన వాళ్లంతా మైనర్లు అని, అందులో ఒకరి వయసు గరిష్ఠంగా తొమ్మిదేళ్లు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. ఒకే కుటుంబంలోని నలుగురు సోదరులు మృతి చెందడంతో స్థానికంగా విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

ఇదీ జరిగింది
అశోక్‌నగర్ జిల్లా చందేరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని విక్రమ్‌పూర్ గ్రామానికి చెందిన బన్వీర్ కుష్వాహకు నలుగురు కుమారులు. కుష్వాహ వ్యవసాయ కూలీ పనులు చేస్తుంటారు. ఆయన భార్య కొద్ది రోజుల కిందట పుట్టింటికి వెళ్లారు. అయితే ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో కుష్వాహ కుమారులు నలుగురు తమ పొలంలోని బావిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రమాదం జరిగింది. ఈ మేరకు చందేరి తహసీల్దార్ దిలీప్ దరోగా తెలిపారు. ఆ సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఈ ఘటనపై తమకు సమాచారం అందించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఈ ప్రమాదానికి గల స్పష్టమైన కారణం తెలియాల్సి ఉంది.

TAGGED:

SIBLINGS PASSED AWAY
MADHYA PRADESH ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.