దిల్లీలో నలుగురు 'సిగ్మా' గ్యాంగ్‌ సభ్యుల ఎన్‌కౌంటర్- ఎన్నికల వేళ బిహార్‌లో నేరపూరిత చర్యల కుట్ర భగ్నం

పోలీసుల ఎదురుకాల్పుల్లో హతమైన నలుగురు గ్యాంగ్​స్టర్లు

Encounter In Delhi
Encounter In Delhi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 9:08 AM IST

Encounter In Delhi : బిహార్‌కు చెందిన ప్రమాదకర సిగ్మా గ్యాంగ్‌లోని నలుగురు గ్యాంగ్‌స్టర్‌లను దిల్లీ, బిహార్ పోలీసుల సంయుక్త టీమ్ ఎన్‌కౌంటర్ చేసింది. గురువారం తెల్లవారుజామున దిల్లీలోని రోహిణి ప్రాంతంలో ఈ ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. గురువారం తెల్లవారుజామున 2.20 గంటలకు దేశ రాజధానిలోని బహదూర్ షా మార్గ్‌లో ఉన్న డాక్టర్ అంబేద్కర్ చౌక్, పన్సాలీచౌక్‌లలో పోలీసుల టీమ్, సిగ్మా గ్యాంగ్‌ సభ్యుల మధ్య తుపాకీ కాల్పులు జరిగాయి. పోలీసుల ఎదురుకాల్పుల్లో రంజన్ పాఠక్ (25), బిమ్లేశ్ మహతో (25), మనీశ్ పాఠక్ (33), అమన్ ఠాకూర్ (21) హతమయ్యారు. వీరిలో అమన్ ఠాకూర్ దిల్లీలోని కరవల్ నగర్‌ వాస్తవ్యుడు. మిగతా ముగ్గురు గ్యాంగ్‌స్టర్‌లు బిహార్‌లోని సీతామర్హి‌వాసులు.

పోలీసులు చుట్టుముట్టగానే కాల్పులు
అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా బిహార్‌లో నేరపూరిత చర్యలకు పాల్పడేందుకు సిగ్మా గ్యాంగ్‌ సభ్యులు కుట్రపన్నారని నిఘా వర్గాల నుంచి సమాచారం అందింది. దీంతో బిహార్, దిల్లీ పోలీస్ క్రైం బ్రాంచ్ సంయుక్త టీమ్‌ను ఏర్పాటు చేసి సిగ్మా గ్యాంగ్‌ సభ్యుల జాడను గుర్తించారు. పోలీసులు చుట్టుముట్టగానే నలుగురు గ్యాంగ్‌స్టర్‌లు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. దీంతో పోలీసులూ ప్రతి కాల్పులు జరిపారు. 15 నిమిషాల పాటు ఇరువైపుల నుంచి కాల్పులు కొనసాగాయి. నలుగురు గ్యాంగ్‌స్టర్లకు బుల్లెట్లతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో వారిని రోహిణి ఏరియాలోని డాక్టర్ బీఎస్‌ఏ హాస్పిటల్‌లో చేర్పించారు. అయితే అప్పటికే ఆ నలుగురు చనిపోయారని వైద్యులు చెప్పారని పోలీసు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. గ్యాంగ్‌స్టర్ల కాల్పుల్లో పలువురు పోలీసులకూ గాయాలయ్యాయి. వారు ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతున్నారు.

బ్రహ్మశ్రీ సేన నాయకుల హత్యల్లో సిగ్మా గ్యాంగ్ పాత్ర
ఎన్‌కౌంటర్‌లో హతమైన నలుగురు గ్యాంగ్‌స్టర్లు పలు హత్యలు, ఆయుధాలతో బెదిరించి లూటీలకు పాల్పడిన కేసుల్లో వాంటెడ్‌గా ఉన్నారని దిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్ డీసీపీ సంజీవ్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ఈమేరకు అభియోగాలతో బిహార్‌లోని దుమ్రా, చరౌత్, గహ్రా, పూర్ణహియా ప్రాంతాల్లో వారిపై కేసులు ఉన్నాయని తెలిపారు. బిహార్‌లోని బ్రహ్మశ్రీ సేన నాయకులు గణేశ్ శర్మ, మదన్ శర్మ, ఆదిత్యసింగ్‌ల హత్యల్లోనూ సిగ్మా గ్యాంగ్ పాత్ర ఉందన్నారు. ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్లు హతం కావడంతో బిహార్, దిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతాల్లో పలు పెద్ద నేరపూరిత చర్యల కుట్రలు భగ్నం అయ్యాయని ఆయన చెప్పారు.

ఆయుధాలు స్వాధీనం
ఘటనా స్థలం నుంచి సెమీ ఆటోమేటిక్ జిగానా పిస్టల్ సహా అక్రమ ఆయుధాలు, పెద్దఎత్తున మందుగుండు సామగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దిల్లీ పోలీస్, బిహార్ పోలీస్‌కు చెందిన సీనియర్ అధికారులు సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించారు. ఫోరెన్సిక్, క్రైమ్ సీన్ ఎగ్జామినేషన్ టీమ్‌లను పిలిపించి ఆధారాలను సేకరించారు.

DELHI ENCOUNTER BIHAR DREADED
PATHAK GANG SHOT DEAD
SIGMA GANG MEMBERS ENCOUNTER
ENCOUNTER IN DELHI

