'పదేళ్లలో 152 పేపర్ లీక్లు- ఈ నాలుగు అన్యాయాలపైనే పోరాడాలి'- విద్యార్థులతో రాహుల్ గాంధీ
దెహ్రాదూన్లో ఛాత్రోం కీ గూంజ్ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులతో మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ- పేపర్ లీక్స్ నిజాయతీ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్నాయని వ్యాఖ్యలు- కేంద్రంపై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు
Published : July 17, 2026 at 9:57 PM IST
Rahul Gandhi on Paper Leak : ఉత్తరాఖండ్లోని దెహ్రాదూన్లో నిర్వహించిన 'ఛాత్రోం కీ గూంజ్ (విద్యార్థుల గర్జన)' కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థులతో నేరుగా సంభాషించారు. దేశంలో విద్యా వ్యవస్థ, పరీక్షల నిర్వహణ, పేపర్ లీక్స్, నిరుద్యోగం, ఉపాధి అవకాశాలు, యువత ఎదుర్కొంటున్న ఇతర సమస్యలపై ఆయన విస్తృతంగా మాట్లాడారు. ఇది రాజకీయ సభ కాదని, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు, వారి పోరాటం, విద్యా వ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై చర్చించేందుకు నిర్వహించిన సమావేశం అని స్పష్టం చేశారు.
విద్యార్థులు 4 రకాల అన్యాయాల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు: రాహుల్
విద్యార్థులు ప్రస్తుతం నాలుగు ప్రధాన సమస్యల్ని, అన్యాయాల్ని ఎదుర్కొంటున్నారని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. మొదటిది చదువులకు ఖర్చు భారీగా పెరగడం, రెండోది యువతకు అందుబాటులో ఉండే 5 అవకాశాల్లో నాలుగు మార్గాల తలుపులు మూసుకుపోవడం, మూడోది వందలాది మంది పోటీపడినా ఒకరికో, ఇద్దరికో విజయం దక్కడం, నాలుగోది అత్యంత ప్రమాదకరమైన పేపర్ లీకులు అని పేర్కొన్నారు. వీటిపై పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు.
VIDEO | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) takes selfie with students at 'Chhatron Ki Goonj' event in Dehradun.— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/SogtoJj00h
ఉపాధి లేకపోవడానికి కారణాలివే!
దేశంలో యువతకు ప్రతి 5 అవకాశాలకు 4 అవకాశాల తలుపులు మూసుకుపోయాయి. మొదటిది, భారతదేశంలో తయారీ రంగం పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. చైనా ఉత్పత్తులే భారత మార్కెట్ను ఆక్రమించడంతో ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గాయి. రెండోది- వ్యాపారం చేయాలనుకునే యువతకు బ్యాంక్ రుణాలు సులభంగా అందట్లేదు. బ్యాంక్ నిధులు కొద్ది మంది పెద్ద పారిశ్రామిక వేత్తలకే పరిమితమయ్యాయి. మూడోది- కృత్రిమ మేధ ప్రభావంతో ఐటీ, కార్పొరేట్ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు దెబ్బతిన్నాయి. నాలుగోది- ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేటీకరణ చేయడం ద్వారా ఆ తలుపులు కూడా మూసేశారు. చివరగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలే యువతకు మిగిలిన చివరి అవకాశం అయింది. అంతా ఈ డోర్వైపే పరుగులు తీస్తున్నారు. అయితే కోట్లాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం పరీక్షలు రాస్తున్నప్పటికీ, చివరికి కొద్దిమందికే ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నాయి. సుమారు 6 కోట్ల మంది ఈ ఒక్క డోర్వైపే పరుగులు తీస్తున్నారు. కానీ అందులో లక్షల మందికే అవకాశం వస్తోంది. మిగిలిన వారు నిరాశకు గురవుతున్నారు. ఇక్కడ పోటీ తీవ్రతతో పాటు విద్య ఖర్చు, పేపర్ లీక్స్ యువత భవిష్యత్తును దెబ్బతీస్తున్నాయి.' అని రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi interacts directly with students at the ‘Chhatron Ki Goonj’ programme being held at the Bannu School Ground, Race Course. pic.twitter.com/o0Jg3EzEsK— ANI (@ANI) July 17, 2026
దేశంలోని పరీక్షల నిర్వహణ వ్యవస్థ, పేపర్ లీక్లపై ఈ వేదికగా రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాల లీక్స్ కోసం అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రశ్నాపత్రాలు టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్ వంటి డిజిటల్ ప్లాట్ఫారంలలో అందుబాటులో ఉంటున్నాయని, అయితే వాటిని పొందాలంటే కోట్ల రూపాయలు చెల్లించే స్థోమత ఉండాలని వ్యాఖ్యానించారు. ఇదే ప్రస్తుతం భారతదేశ విద్యా వ్యవస్థ పరిస్థితి అని దుయ్యబట్టారు. గత పదేళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా 152 పరీక్షల ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ అయ్యాయని, సగటున ప్రతి నెల ఒక పేపర్ లీక్ అయినట్లేనని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనల కారణంగా సుమారు 7.5 కోట్ల మంది యువత నష్టపోయారని వ్యాఖ్యానించారు. వరుస పేపర్ లీక్స్ జరుగుతున్నా ఇప్పటికీ ఒక్క కేసులో కూడా శిక్ష పడలేదని, ఒక్క వ్యక్తి కూడా జైలుకు వెళ్లలేదని రాహుల్ ఆరోపించారు. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్లే ఈ దందా మరింత పెరుగుతోందని అన్నారు.
'పేపర్ లీక్స్తో నిజాయతీ విద్యార్థులకే నష్టం'
'వ్యవస్థను కేవలం ఒక శాతం మంది మాత్రమే దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. కానీ దాని ప్రభావం నిజాయతీగా చదివే 99.9 శాతం మంది పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులపై పడుతోంది.' అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఇక విద్యార్థుల ముందున్న రెండు మార్గాల్ని వివరిస్తూ- ఒకటి నిజాయతీ, కష్టపడి చదివే మార్గమైతే; మరొకటి డబ్బు, అవినీతి, మోసాల ద్వారా పేపర్ లీక్ మార్గం అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మార్గంలో వెళ్లాలంటే- మధ్యతరగతి లేదా పేద కుటుంబానికి చెందినవారిగా ఉండకూడదని, నిజాయతీ అవసరం లేదని అన్నారు. అయితే 99.9 శాతం మంది విద్యార్థులు నిజాయతీ మార్గాన్నే ఎంచుకుంటున్నారని, కొందరు మాత్రమే వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేసి అందరినీ నష్టపరుస్తున్నారని అన్నారు.
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