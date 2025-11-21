ETV Bharat / bharat

ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్​- అమల్లోకి వచ్చిన లేబర్ కోడ్స్​- ఇకపై మెరుగైన వేతనాలు, భద్రత, సంక్షేమం- ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్​ కూడా!

నేటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన 4 లేబర్ కోడ్స్​ - మహిళలకు సమానవేతనాలు, గిగ్ వర్కర్స్​కు భద్రత కల్పన

India Labour Reforms
India Labour Reforms (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 7:57 PM IST

India Labour Reforms : ఉద్యోగుల సంక్షేమం, భద్రతే లక్ష్యంగా రూపొందించిన నాలుగు కార్మిక కోడ్‌లను కేంద్ర ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చింది. సంఘటిత కార్మికులతోపాటు అసంఘటిత కార్మికులైన గిగ్, ప్లాట్‌ఫాం వర్కర్లను సార్వత్రిక సామాజిక భద్రతా పరిధిలోకి తెచ్చింది. ఉద్యోగులందరికీ నియామక లేఖలను తప్పనిసరి చేసి పారదర్శకత, స్థిరమైన ఉపాధికి లిఖిత పూర్వక హామీ ఇచ్చేలా చేసింది. అన్ని రంగాల్లో కనీస వేతనాలు, లింగ బేధం లేకుండా వేతనాలు, సకాలంలో చెల్లింపుల వంటి అనేక ప్రయోజనాలు కార్మికులకు అందనున్నాయి.

29 పాత చట్టాలను ఏకీకృతం చేస్తూ రూపొందించిన నాలుగు కార్మిక స్మృతుల్ని మోదీ ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసింది. పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్-2020, సామాజిక భద్రతాకోడ్ -2020, పని భద్రత, ఆరోగ్యం, పనిపరిస్థితుల కోడ్-2020 నేటి నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. ఉద్యోగ భద్రత, సామాజిక భద్రత, సమాన వేతనాలు, మహిళా సాధికారతతోపాటు, అసంఘటిత కార్మికులు ముఖ్యంగా గిగ్, ప్లాట్‌ఫామ్‌ కార్మికులకు రక్షణ కల్పించడంలో ఈ సంస్కరణలు మైలురాయిగా నిలవనున్నాయి. ఉద్యోగులందరికీ నియామక పత్రం తప్పనిసరి చేశారు. ఫలితంగా ఉద్యోగ భద్రత, పారదర్శకత, స్థిరమైన ఉపాధికి లిఖిత పూర్వక హామీ ఇచ్చినట్లైంది. గిగ్, ప్లాట్‌ఫామ్‌ కార్మికులు, ఉద్యోగులందరికీ పీఎఫ్​, ఈఎస్​ఐసీ (ESIC), బీమా మొదలైన సామాజిక భద్రత కల్పించనుంది. ఫిక్స్‌డ్‌ టర్మ్‌ ఉద్యోగులు (ఎఫ్​టీఈ)లకు సెలవులు, వైద్యం, సామాజిక భద్రత సహా పర్మినెంట్‌ కార్మికులకు సమానమైన అన్ని ప్రయోజనాలు అందుతాయి. ఎఫ్​టీఈలు ఐదేళ్లకు బదులుగా కేవలం ఒక ఏడాది సర్వీస్ పూర్తైన తర్వాత గ్రాట్యుటీకి అర్హత సాధిస్తారు. కార్మికులందరికీ కనీస వేతనం చట్టబద్ధమైన హక్కుగా లభించింది. సకాలంలో వేతనాలు చెల్లించని యజమానులకు జరిమానా విధిస్తారు. ఐటీ ఉద్యోగులకు ఏడో తేదీలోపే వేతనం ఇవ్వాలి.

అసంఘటిత రంగాల కార్మికుల కోసం
బీడీ, సిగరెట్లు, మైనింగ్‌ పరిశ్రమల్లో పనిచేసేవారికి 8 నుంచి 12 గంటల వరకు పనిచేసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు. ఐతే వారానికి 48 గంటలకు మించకుండా ఉండాలి. 40 ఏళ్లు పైబడిన ఉద్యోగులందరికీ యాజమాన్యాలు ఉచిత వార్షిక వైద్య పరీక్షలు అందించడం తప్పనిసరి చేసింది. సమాన పనికి లింగ భేదం లేకుండా సమాన వేతనం ఇవ్వాలి. సాధారణ పని గంటలు దాటి పనిచేస్తే రెగ్యులర్‌ వేతనానికి రెట్టింపు చెల్లించాలి. రాత్రి షిఫ్టులతో పాటు అండర్‌గ్రౌండ్ మైనింగ్‌ వంటి అన్ని రకాల పనుల్లోనూ పనిచేయడానికి మహిళలకు వీలు కల్పించాలి. అందుకు అనుగుణంగా అవసరమైన భద్రతా చర్యలను యజమానులు చేపట్టాలి. గిగ్ వర్క్, ప్లాట్‌ఫామ్‌ వర్క్, అగ్రిగేటర్స్‌ను చట్టంలో తొలిసారిగా నిర్వచించారు. అగ్రిగేటర్లు అంటే ఉబర్‌, స్విగ్గీ వంటి సంస్థలు తమ వార్షిక టర్నోవర్‌లో 1 నుంచి 2 శాతం కార్మిక సామాజిక భద్రత నిధికి కేటాయించాలి. ఆధార్ ద్వారా సామాజిక భద్రత ప్రయోజనాలు రాష్ట్రాల మధ్య వలసలతో సంబంధం లేకుండా పూర్తిగా పోర్టబుల్‌గా ఉంటాయి. జర్నలిస్టులతో సహా డిజిటల్, ఆడియోవిజువల్ కార్మికులు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, డబ్బింగ్ కళాకారులు, స్టంట్ ఆర్టిస్ట్‌లు పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందేందుకు అర్హులు అవుతారు.

ప్రతి కార్మికుడికి గౌరవం
ప్రతి కార్మికుడికి గౌరవం అనేది మోదీ ప్రభుత్వ హామీ అని కేంద్ర కార్మికశాఖ మంత్రి మన్‌సుక్‌ మాండవీయ అన్నారు. ప్రమాదకర రంగాల్లోని కార్మికులకు 100 శాతం ఆరోగ్య భద్రత, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కార్మికులకు సామాజిక న్యాయం దక్కుతుందని అన్నారు. ఈ కొత్త కార్మిక సంస్కరణలు స్వావలంబన భారత్‌ వైపుగా ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగని, వికసిత భారత్‌ లక్ష్యానికి కొత్త ఊపునిస్తాయని మాండవీయ పేర్కొన్నారు.

కార్మిక స్మృతుల అమలుపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హర్శం వ్యక్తంచేశారు. శ్రమేవ జయతే అని పోస్టు చేసిన ప్రధాని స్వాతంత్ర్యం తర్వాత తీసుకొచ్చిన అత్యంత సమగ్ర, ప్రగతిశీల కార్మిక సంస్కరణలు ఇవే అని వివరించారు. తాము తెచ్చిన సంస్కరణలు కార్మికులకు గొప్ప శక్తినిస్తుందన్న మోదీ కార్మికుల హక్కులను పరిరక్షించడం, దేశ ఆర్థికవృద్ధిని బలోపేతం చేసేలా భవిష్యత్‌ రకం పర్యావరణ వ్యవస్థను ఇవి నిర్మిస్తాయన్నారు.

