ఒకే కుటుంబంలో నాలుగు పెళ్లిళ్లు- ఒకేరోజు ఒక్కటైన నాలుగు జంటలు!
Same Day Four Brothers Marrage : హిమాచల్ప్రదేశ్లో అరుదైన వివాహ వేడుక జరిగింది. ఒకే శుభ ముహూర్తానికి నలుగురు అన్నదమ్ములు పెళ్లి చేసుకున్నారు. 'హతి' సంస్కృతి, ఉమ్మడి కుటుంబ సంప్రదాయానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
Published : November 19, 2026 at 11:01 AM IST
సాధారణంగా ఇంట్లో ఒక పెళ్లి జరుగుతుందంటేనే ఆ సందడి అంతా ఇంతా కాదు. బంధుమిత్రుల రాకపోకలు, పెళ్లి పనులు, సంప్రదాయ కార్యక్రమాలతో ఇల్లంతా కోలాహలంగా మారుతుంది. అలాంటిది ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు అన్నదమ్ములకు ఒకేరోజు వివాహాలు జరిగితే ఆ సందడి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. హిమాచల్ప్రదేశ్లోని ఓ కుటుంబంలో ఇలాంటి అరుదైన వేడుక జరిగింది. నలుగురు అన్నదమ్ములు ఒకే శుభ ముహూర్తానికి వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. నాలుగు జంటలు ఒక్కటవడంతో ఆ కుటుంబంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది.
కుల్లు జిల్లా షిల్లా గ్రామంలో ఈ వేడుక జరిగింది. ఈ కుటుంబంలో మొత్తం 38 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వారిలో నలుగురు అన్నదమ్ములు ఒకేరోజు వివాహం చేసుకున్నారు. స్థానికంగా ఈ సంప్రదాయాన్ని 'హతి' సంస్కృతిలో భాగంగా పరిగణిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఐక్యత, పరస్పర సహకారం, ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థకు ఈ వేడుక ప్రతీకగా నిలిచింది. కుటుంబానికి చెందిన ప్రతాప్ సింగ్ కుమారుడు భవన్ సింగ్, మటియానా గ్రామానికి చెందిన శివానిని వివాహం చేసుకున్నారు. మరో సోదరుడు రవీంద్ర చౌహాన్ భారత సైన్యంలో పనిచేస్తున్నారు. ఆయన దుగానా గ్రామానికి చెందిన రవీనాతో ఏడడుగులు వేశారు. ఇక సురేంద్ర సింగ్ కుమారుడు విజయ్ చౌహాన్, బాలికోటిలోని చక్రి గ్రామానికి చెందిన ప్రమీలను పెళ్లి చేసుకున్నారు. అజయ్ చౌహాన్, కోడ్గాలోని బీర్ఖానా గ్రామానికి చెందిన సునీతను వివాహం చేసుకున్నారు.
ఈ నాలుగు వివాహాలకు కుటుంబ సభ్యులు ఒకే శుభ ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించారు. దీంతో ఒకే ఇంటి నుంచి నాలుగు పెళ్లి ఊరేగింపులు బయలుదేరాయి. సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో వివాహ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. వేడుకలు పూర్తయ్యాక నలుగురు వధువులు ఒకేసారి ఆ ఇంట్లోకి కోడళ్లుగా అడుగుపెట్టారు. బంధుమిత్రుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ వేడుక కుటుంబ సభ్యులకు మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది.
'ఐదు పెళ్లిళ్లు అని అనుకున్నాం'
ఒకేరోజు నాలుగు వివాహాలు నిర్వహించాలనే నిర్ణయం వెనుక కుటుంబ సభ్యుల పరస్పర అవగాహన, సమష్టి ఆలోచన ఉన్నాయని నారాయణ్ సింహ్ అనే కుటుంబ సభ్యుడు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన 'ఈటీవీ భారత్'తో పంచుకున్నారు. కుటుంబంలోని అందరూ కలిసి చర్చించుకున్న తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఒకేసారి నాలుగు వివాహాలు నిర్వహించడం వల్ల ఖర్చులు తగ్గడంతోపాటు, వేర్వేరు రోజుల్లో జరిగే కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యే ఇబ్బందులు ఉండవని వివరించారు. కుటుంబ సభ్యులంతా ఒకే వేడుకలో పాల్గొని ఆనందంగా గడిపేందుకు వీలవుతుందని తెలిపారు. అయితే తమ కుటుంబంలో తొలుత ఒకేరోజు ఐదు వివాహాలు నిర్వహించాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నట్లు నారాయణ్ సింహ్ వెల్లడించారు. ఆ ప్రణాళిక అమలై ఉంటే ఐదుగురు కొత్త వధువులు ఒకేసారి ఆ కుటుంబంలోకి వచ్చేవారు. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా ఐదో వివాహాన్ని వాయిదా వేయాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు.
ఉమ్మడి కుటుంబ సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా
హిమాచల్ప్రదేశ్లోని సిర్మౌర్ జిల్లాలో ఉన్న గిరిపార్ ప్రాంతం ప్రత్యేకమైన జానపద సంస్కృతి, ఆచారాలు, సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి 'హతి' సంస్కృతిలో కుటుంబం, సమాజం మధ్య ఐక్యతకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారాలను నేటికీ అనేక కుటుంబాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో 'జోడిదార్' సంప్రదాయానికి కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. గతంలో కమ్రౌ గ్రామంలోనూ ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. అక్కడ ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు సోదరులు ఒకేసారి వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ సంప్రదాయం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుందని పంచాయతీ ప్రధాన్ గుమాన్ సింగ్ తెలిపారు. పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఆచారాలను ఇప్పటికీ కొనసాగించడం సంతోషకరమని పేర్కొన్నారు.
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