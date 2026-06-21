15 మిలియన్ సంవత్సరాల నాటి శిలాజాలు గుర్తింపు- ఎక్కడో తెలుసా?
ఒడిశా మయూర్భంజ్ జిల్లాలోని బరిపదలో ఈ శిలాజాలు గుర్తింపు- ఈ పరిసర ప్రాంతాలు అప్పట్లో ముంపునకు గురై ఉంచవచ్చని పరిశోధకులు అంచనా
Published : June 21, 2026 at 7:50 PM IST
15 Million Years Fossils Discovered : ఒడిశా మయూర్భంజ్ జిల్లాలోని బరిపదలో 15 మిలియన్ సంవత్సరాల కిందటి సముద్ర శిలాజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఫలితంగా ఈ పరిసర ప్రాంతాలు అప్పట్లో ముంపునకు గురై ఉంచవచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. కులియానా సమితి డేరా నుంచి బొడోసాహి సమితిలో ప్రతప్పూర్ వరకు విస్తరించి ఉన్న శిలాజాలను పరిశోధకులు గుర్తించారు. స్థానికులు అసుర హడ్డో (రాక్షసుల ఎముకలు)గా పిలిచే వీటిలో సముద్ర శిలాజాలు ఉన్నట్లు తేల్చారు. దీనిపై మహారాజా శ్రీరామ్ చంద్ర భంజ్దేవ్ (ఎంఎస్సీబీ) విశ్వవిద్యాలయం భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ (జీఐఎస్) విభాగ ప్రొఫెసర్, పరిశోధకుడు దేబబ్రత నంది ఐదేళ్లుగా పరిశోధనలు చేస్తున్నారు.
విద్యార్థుల బృందంతో ప్రాంతాల పరిశీలనకు వెళ్లిన సందర్భంగా వీటిని గుర్తించామని పరిశోధకుడు దేబబ్రత నంది చెప్పారు. ముందుగా శిలాజాలు కాస్త వింతగా అనిపించడంతో వీటి గురించి స్థానికులను ఆరా తీశామని వివరించారు. వీటిని అసుర హడ్డోగా పిలుస్తున్నారని తెలుసుకున్నాక లోతుగా పరిశీలించామని తెలిపారు. వాటిలో కొన్నింటిని సొరచేప దంతాలు, వెన్నుపూస తదితర వాటిగా గుర్తించామని వివరించారు. మరికొన్ని మూలకాలు దేనికి చెందినవో అన్న విషయమై ఇంకా లోతుగా పరిశీలించాలని అన్నారు. ఇవి 15 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం నాటివిగా భావిస్తున్నామని తెలిపారు. సొరచేప, ఇతర సముద్రపు జీవుల శిలాజాల ఆధారంగా ఇక్కడ సముద్రం ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. బరిపద నుంచి సుమారు 60 కి.మీ దూరంలో సముద్రం ఉన్న నేపథ్యంలో వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారిత పరిశోధనలు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని పేర్కొన్నారు. సముద్ర ప్రవాహాల కారణంగా ఇది ఒక సముద్ర జీవికి చెందిన శిలాజమని గుర్తించినట్లు వివరించారు.
"సుమారు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఆ ప్రదేశంలో శిలాజాలను కనుగొన్నాం. నేను విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులతో కలిసి ఆ ప్రదేశాన్ని సందర్శించినప్పుడు, అక్కడ కొన్ని శిలాజాల వంటి అవశేషాలను చూశాను. పరిశోధన తర్వాత కనిపెట్టిన శిలాజాల్లో సొరచేప దంతాలు, సొరచేప కటివలయాలు వంటి సూక్ష్మశిలాజాలు ఉన్నాయి. ఇంకా గుర్తించని ఇతర నమూనాల వంటివి లభించాయి. వివిధ పురాజీవశాస్త్ర సంస్థలకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలతో సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ శిలాజాలు సుమారు 15 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం నాటి మియోసీన్ యుగానికి చెందినవని భావిస్తున్నారు. ఈ శిలాజాలను మెహులియా గ్రామం సమీపంలోని నదీగర్భం నుంచి తవ్వితీశారు. ఇది కులియానా బ్లాక్లోని డేరా నుంచి బడసాహి బ్లాక్లోని ప్రతాప్పూర్ వరకు విస్తరించి ఉంది. పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు, శాస్త్రీయ సంస్థలతో కలిసి వీటి గుర్తింపు కోసం శిలాజాలపై పరిశోధన కూడా కొనసాగుతోంది."
---డాక్టర్ దేబ్రబ్రత్ నంది, ఉత్తర ఒడిశా విశ్వవిద్యాలయం, పీజీ రిమోట్ సెన్సింగ్, జీఐఎస్ విభాగం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్
జియో-హెరిటేజ్ సైట్గా అభివృద్ధి చేయాలని సూచన
ఈ శిలాజాలపై మరింత పరిశోధన జరిగి, వాటిని గుర్తిస్తే మయూర్భంజ్ జిల్లాను భౌగోళిక వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తించే అవకాశం ఉంటుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు. మయూర్భంజ్ మహారాజా ప్రబిన్ చంద్ర భంజ్దేవ్ సదరు శిలాజాలకు సంబంధించిన క్లెయిమ్ ఫారమ్ను ఒడిశా ఉప ముఖ్యమంత్రికి సమర్పించారన్నారు. ఈ ప్రాంత శాస్త్రీయ, పర్యాటక సామర్థ్యాన్ని శిలాజ నిక్షేపాలను పరిరక్షించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని డాక్టర్ నంది అన్నారు. ఒడిశాలో మియోసీన్- యుగం శిలాజాలు లభించినట్లు తెలిసిన ఏకైక ప్రదేశాన్ని జియో-హెరిటేజ్ సైట్గా అభివృద్ధి చేయవచ్చని సూచించారు. శిలాజ పార్కును స్థాపించడం లేదా దానికి జియో-హెరిటేజ్ హోదాను ఇవ్వడం పర్యటకులను ఆకర్షించడానికి సహాయపడుతుందని అన్నారు.
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