మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ధన్ఖడ్కు తీవ్ర అస్వస్థత- ఆసుపత్రికి తరలింపు
Ex VP Dhankhar Health : మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైనట్లు సమాచారం. మార్నింగ్ వాకింగ్ చేస్తుండగా ఆయన స్పృహతప్పి పడిపోయినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.
మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ (ETV Bharat)
Published : November 11, 2026 at 4:56 PM IST
మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైనట్లు సమాచారం. మార్నింగ్ వాకింగ్ చేస్తుండగా ఆయన స్పృహతప్పి పడిపోయినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. కొద్ది నిమిషాల పాటు అపస్మారక స్థితిలో ఉండటంతో భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే ఆయన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో హుటాహుటిన ఆయన్ను అంబులెన్స్లో దిల్లీ ఎయిమ్స్కు తరలించారు. ఆయన ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.