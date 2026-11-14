ఎయిమ్స్లో చికిత్స- జగదీప్ ధన్ఖడ్ డిశ్చార్జ్
Dagdeep Dhankhar Discharged From AIIMS : ఉదయం నడకకు వెళ్లి అకస్మాత్తుగా స్పృహ తప్పి పడిపోయిన ధన్ఖడ్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.
Published : November 14, 2026 at 12:10 PM IST
మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ దిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆయన బుధవారం ఉదయం నడకకు వెళ్లిన సమయంలో ఆయన అకస్మాత్తుగా స్పృహ తప్పి పడిపోయి, కొద్ది నిమిషాల పాటు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. వెంటనే భద్రతా సిబ్బంది పీసీఆర్ వాహనంలో ఆయన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లి, ఆ తర్వాత మెరుగైన వైద్యం కోసం ఎయిమ్స్లో చేర్పించారు. ఆసుపత్రిలోని కార్డియో-న్యూరో సెంటర్లో కార్డియాలజీ విభాగం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ధన్ఖడ్కు అవసరమైన అన్ని వైద్య పరీక్షలు, చికిత్స అందించారు. గత రెండేళ్లలో ఆయన పలుమార్లు ఇలా స్పృహ తప్పి పడిపోయినప్పటికీ, ఈసారి ఎక్కువ సేపు అపస్మారక స్థితిలో ఉండటం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉండటంతో వైద్యులు ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి పంపించారు.