బీజేపీపై అన్నామలై అసంతృప్తి- త్వరలోనే కొత్త పార్టీ?- రెండు రోజుల్లో క్లారిటీ!
తమిళనాట రాజకీయాల్లో కొత్త ప్రచారం- బీజేపీని వీడి కొత్త పార్టీని స్థాపించనున్న అన్నామలై?- దీనిపై ఆయన రియాక్షన్ ఏంటంటే?
Published : June 1, 2026 at 7:50 PM IST
Annamalai New Party : తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చ ప్రారంభమైంది. ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె అన్నామలై కొత్త రాజకీయ పార్టీ స్థాపించనున్నారంటూ ప్రచారం మొదలైంది. ఈ ఊహాగానాల నడుమ అన్నామలై సోమవారం దిల్లీ బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెన్నై ఎయిర్పోర్టులో కనిపించారు. దీంతో కొత్త పార్టీ గురించి మీడియా ప్రశ్నించగా, రెండు రోజుల్లో దీనిపై సమాధానం ఇస్తానని అన్నామలై చెప్పారు. దీంతో తమిళనాట రాజకీయాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
వాల్ పోస్టర్లతో మొదలైన ప్రచారం!
తాజాగా కోయంబత్తూరు వీధుల్లో అన్నామలై ఫొటోలతో ఉన్న పోస్టర్లు వెలశాయి. దానిపై 'మైండ్స్ గేవ్ నో లిమిట్స్' అని రాసి ఉంది. దీంతో అన్నామలై కొత్త పార్టీ ప్రచారం షురూ అయ్యింది. దీంతోపాటు ఆయన మద్దతుదారుల కార్యకలాపాలు ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూరుస్తున్నాయి. అన్నామలై అన్బు కూట్టం తరఫున ఆయన మద్దతుదారులు కొత్త సభ్యులను, ఆఫీస్ బేరర్లను చేర్చుకునే కార్యక్రమాన్ని ముమ్మరం చేశారు. అటు జాతీయ మీడియా కూడా త్వరలోనే అన్నామలై ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
#WATCH | Tamil Nadu | BJP leader K. Annamalai leaves for Delhi from Chennai.— ANI (@ANI) June 1, 2026
When asked on speculations about him expected to launch a new party, he says, " please wait. we will sit down and talk in two days" pic.twitter.com/5qOZfp7OHD
కాంగ్రెస్ నేత ట్వీట్తో బలం!
ప్రస్తుతం కోయంబత్తూరులోనే తమిళనాడు బీజేపీ సెంట్రల్ కమిటీ సమావేశం జరుగుతుండగా అన్నామలై హాజరుకాలేదు. వరుసగా రెండు కీలక సమావేశాలకు గైర్హాజరుకావడంతో ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుపై రకరకాల చర్చలు నడుస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలపై అన్నామలై ఇంకా స్పందించలేదు. అయితే కాంగ్రెస్ ఎంపీ కార్తీ చిదంబరం చేసిన ఒక ట్వీట్ ఈ ఊహాగానాలకు మరింత ఆజ్యం పోసింది. తమిళనాడులో త్వరలో మరో రాజకీయ పార్టీ రాబోతోందని ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. ఆ పార్టీ పేరులో ఆసక్తికరమైన లాజిక్ ఉందని రాసుకొచ్చారు.
ఆ ఆదేశాలపై అసంతృప్తి!
ఈ విద్యాసంవత్సరం నుంచే 9వ తరగతి విద్యార్థులకు త్రిభాషా విధానాన్ని అమలు చేయాలని కేంద్ర విద్యాశాఖ జారీ చేసిన ఆదేశాలపై అన్నామలై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జులై ఒకటి నుంచి సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల్లో 9వ తరగతి విద్యార్థులకు మూడు భాషలను తప్పనిసరి చేస్తూ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని అన్నామలై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కోరారు. గతంలో నిర్ణయించినట్లుగానే 2029- 30 విద్యా సంవత్సరం నుంచే ఈ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
హఠాత్తుగా కొత్త భాషను నేర్చుకోవాల్సి రావడం తమిళనాడు విద్యార్థులపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతుందని ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అటు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు మిత్రపక్షం అన్నాడీఎంకేతో అన్నామలైకి సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అన్నాదురై, జయలలితలపై ఆయన చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలే అందుకు కారణం. అన్నాడీఎంకే ఒత్తిడితోనే అన్నామలైను అధ్యక్ష పదవి నుంచి బీజేపీ తప్పించిందని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి.
VIDEO | Chennai: BJP leader K Annamalai (@annamalai_k) reacts to speculation surrounding the launch of a new political party.— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2026
He says, “I will answer all your questions in two days.”
కనిపించని బీజేపీ జెండా!
కొంతకాలం తమిళనాడులో బీజేపీని బలోపేతం చేసే బాధ్యతను అన్నామలై భుజానికెత్తుకున్నారు. గతంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఆ పార్టీకి అన్నామలై అతిపెద్ద దిక్కుగా కనిపించారు. దీంతో ఆయన పేరు నేషనల్ వైడ్గా మార్మోగిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు అదే పార్టీని వీడనున్నారని వస్తున్న వార్తలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దీనికి తోడు తాజాగా ఎయిర్పోర్టుకు అన్నామలై వచ్చిన కారులో బీజేపీకి సంబంధించిన జెండా లేకపోవడం పార్టీ శ్రేణుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తుంది!
