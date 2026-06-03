మాజీ ఎమ్మెల్సీ కిడ్నాప్- రూ.3కోట్లుకు డిమాండ్- చివరికి ఏమైందంటే?
కర్ణాటక మాజీ ఎమ్మెల్సీ దయానంద రెడ్డిని అపహరించిన దుండగులు- ఎవరో రూ.10 కోట్లకు సుపారీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం- రూ.3 కోట్ల ఇస్తామనడంతో విడిచి పెట్టిన నిందితులు
Published : June 3, 2026 at 10:43 AM IST
Former Karnataka MLC Kidnapped : కర్ణాటక మాజీ ఎమ్మెల్సీ దయానంద రెడ్డిని కిడ్నాప్ ఘటన రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించింది. రూ.10 కోట్లకు సుపారీ మాట్లాడుకుని కిడ్నాప్ చేయగా, ప్లాన్ రివర్స్ అయ్యింది. అదే డబ్బులు తానే ఇస్తానని చెప్పి, కిడ్నాపర్లను బురిడీ కొట్టించి తప్పించుకున్నారు. తర్వాత పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
అసలేం జరిగిదంటే?
అనేకల్ తాలూకాలోని హీలలిగె సమీపంలో దయానంద రెడ్డికి చెందిన గోల్డ్ కాయిన్ క్లబ్ వద్ద ఈ కిడ్నాప్ జరిగింది. సోమవారం అర్ధరాత్రి క్లబ్ నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలో బైక్పై వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆయన కారును అడ్డగించారు. "మీకు గిఫ్ట్ బాక్స్ వచ్చింది" అంటూ ఒక పెట్టె చూపించారు. దానిని తీసుకునేందుకు దయానంద కారు డోర్ తెరిచిన వెంటనే దుండగులు లోపలికి చొరబడి డ్రైవర్పై తుపాకీ గురిపెట్టారు. అలాగే తాము చెప్పిన దిశగా వాహనం నడపాలని డ్రైవర్ను బెదిరించారు.
రూ.10 కోట్ల సుపారీ
అదే సమయంలో ఎర్ర రంగు కారులో వచ్చిన మరో ఇద్దరు దుండగులు వారిని అనుసరించారు. అనంతరం దయానంద రెడ్డి, ఆయన డ్రైవర్ను నిందితులు అట్టిబెలె కేఎచ్బీ లేఔట్ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ తమ ప్రాణాలు తీసేస్తామని బెదిరించినట్లు వారు తెలిపారు. తమకు ఎవరో రూ.10 కోట్ల 'సుపారీ' ఇచ్చారని, అంతే కాకుండా ఆయన్ను హత్య చేయాలని ఆదేశించారని చెప్పినట్లు పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి
ఈ సందర్భంగా దయానంద రెడ్డి ప్రాణభయంతో నిందితులను వేడుకున్నట్లు సమాచారం. "నన్ను చంపొద్దు, మీకు కావాల్సిన డబ్బు నేనే ఇస్తాను" అని చెప్పడంతో కిడ్నాపర్లు రూ.3 కోట్లు డిమాండ్ చేశారు. అయితే వెంటనే అంత మొత్తాన్ని సమకూర్చలేనని, ఉదయం బ్యాంకు తెరిచిన తర్వాత ఇస్తానని ఆయన చెప్పడంతో నిందితులు అంగీకరించారు. అనంతరం తమ మొబైల్ ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చి, డబ్బు సిద్ధమైన తర్వాత సంప్రదించాలని సూచించి అక్కడే వదిలి వెళ్లిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.
"రాత్రి 12 గంటల సమయంలో బొమ్మసంద్రలోని గోల్డ్ కాయిన్ క్లబ్ నుంచి బయటకు వచ్చాను. ఇద్దరు వ్యక్తులు బైక్పై వచ్చి గిఫ్ట్ బాక్స్ ఉందన్నారు. వెంటనే కారు డోర్ తెరిచి తుపాకీతో బెదిరించారు. తర్వాత ఎర్ర కారు కూడా అక్కడికి వచ్చింది. నన్ను, డ్రైవర్ను కలిసి కిడ్నాప్ చేసి కేఎచ్బీ లేఔట్లోని ఓ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. తెల్లవారుజామున 4.30 గంటల వరకు కారులోనే ఉంచారు."
- దయానంద రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ
రూ.10 కోట్లకు బదులు రూ.3 కోట్లు
తమని కిడ్నాప్ చేసిన నిందితులు ట్రేడింగ్లో నష్టపోయి అప్పుల్లో కూరుకుపోయారని వారు చెప్పినట్లు దయానంద తెలిపారు. ఆయన గురించి వికీపీడియాలో తెలుసుకుని, ఆయన చాలా ధనవంతుడని భావించి, డబ్బు కోసం లక్ష్యంగా ఎంచుకున్నారని వారు చెప్పారని అన్నారు. రూ.10 కోట్ల సుపారీకి బదులుగా రూ.3 కోట్లు ఇస్తే మిమ్మల్ని వదిలేస్తామని చెప్పారని వెల్లడించారు. దాంతో ప్రాణాల కోసం తాను డబ్బు ఇస్తానని చెప్పడంతో నిందితులు ఆయన్ని విడుదల చేశారని ఆయన తెలిపారు.
ముందుగానే నిఘా పెట్టి కిడ్నాప్
అలాగే, నిందితులు దాదాపు 15 రోజుల క్రితమే ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి యాదవనహళ్లి సమీపంలో ఓ ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని ధనవంతులను కిడ్నాప్ చేసే పథకం రచించినట్లు ఆయన ఆరోపించారు. తనపై ముందుగానే నిఘా పెట్టి ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై దయానంద రెడ్డి అట్టిబెలె పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
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