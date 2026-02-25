ETV Bharat / bharat

మాజీ సీఎం ఇంట్లో విషాదం- అనుమానాస్పదస్థితిలో మనవడు మృతి

ఝార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ నేత చంపయీ సోరెన్ మనవడు మరణం- హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో అనుమానాస్పదస్థితిలో మృతి

Former Jharkhand CM Grandson Dead
Former Jharkhand CM Grandson Dead (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 25, 2026 at 3:13 PM IST

1 Min Read
Former Jharkhand CM Grandson Dead : ఝార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ నేత చంపయీ సోరెన్ కుటుంబంలో విషాదం నెలకొంది. హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ మనాలిలోని ఒక హోమ్‌స్టేలో చంపయీ సోరెన్ మనవడు వీర్ సోరెన్ అనుమానాదస్పద స్థితిలో మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. కాగా, తన మనవడి మరణాన్ని చంపయీ సోరెన్ సైతం ధ్రువీకరించారు.

