నెం.1 ట్యాక్స్​​ పేయర్​గా ధోనీ- గత కొన్నేళ్లుగా మహీదే రికార్డ్!

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అత్యధికంగా పన్నులు చెల్లించిన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ధోనీ- గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.20,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూర్చిన బిహార్, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాలు

MS Dhoni
MS Dhoni (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 8, 2026 at 10:31 AM IST

Highest Taxpayer MS Dhoni : టీమ్​ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ ధోనీ పేరు వినగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది క్రికెట్లో ఆయన సృష్టించిన ఎన్నో రికార్డులు. ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా మరో అరుదైన రికార్డ్​తో వార్తల్లో నిలిచాడు ధోనీ. అయితే ఇప్పుడు ఆయన సాధించిన ఘనత క్రికెట్​కు సంబంధించినది కాదు. దేశానికి అత్యధికంగా పన్నులు చెల్లించిన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా నిలిచి మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఇదే కాకుండా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వరుసగా అత్యధిక పన్నులు చెల్లిస్తున్న ప్రముఖుల్లో ఆయన పేరు నిలుస్తుండటం విశేషం.

మాజీ భారత క్రికెటర్​ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ బిహార్​​, ఝార్ఖండ్​లలో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ, వ్యక్తిగత విభాగంలో నంబర్​ వన్​ పన్ను చెల్లింపుదారుడుగా నిలిచారు. ఈ విషయాన్ని ప్రధాన ముఖ్య ఆదాయపు పన్ను కమిషనర్​ తెలిపారు. అంతే కాకుండా గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో బిహార్, ఝార్ఖండ్‌లకు సుమారు రూ.20,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూరిందని, అందులో ఝార్ఖండ్ నుంచి రూ.12,000 కోట్లు, బిహార్ నుంచి రూ.8,000 కోట్లు వచ్చాయని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి కూడా రూ.20,000 కోట్ల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే గత ఆర్థిక సంవత్సరం మాదిరిగానే, ఝార్ఖండ్‌కు రూ.12,000 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేశారు.

Highest Taxpayer MS Dhoni
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అధికారులు (ETV Bharat)

40 లక్షల పాన్ కార్డుదారులు మాత్రమే
బిహార్, ఝార్ఖండ్‌లలో 5.5 కోట్ల పాన్ కార్డుదారులు ఉండగా, కేవలం 40 లక్షల మంది మాత్రమే రిటర్న్‌లు దాఖలు చేస్తున్నారని కమిషనర్ అన్నారు. ఈ 40 లక్షల మందిలో 60% మంది ఝార్ఖండ్‌కు చెందినవారు కాగా, మిగిలిన 40% మంది బిహార్‌కు చెందినవారని తెలిపారు. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు దాఖలు చేసే వారి సంఖ్యను పెంచేందుకు, 2026 ఏప్రిల్ 1న అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం గురించి పన్ను చెల్లింపుదారులకు తెలియజేయడానికి ఆదాయపు పన్ను శాఖ ప్రస్తుతం ఒక ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. 'ఆయ్కర్​' అని పేరు పెట్టిన ఈ ప్రచారం మే-జూన్ నెలల్లో బిహార్, ఝార్ఖండ్‌లోని అన్ని ప్రధాన నగరాల్లో నిర్వహించనున్నారు.

మే 21న కార్యక్రమం ప్రారంభం
ఈ కార్యక్రమం మే 21న పాట్నాలో ప్రారంభమవుతుందని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. కొత్త చట్టం గురించి పన్ను చెల్లింపుదారులకు తెలియజేయడానికి ఆదాయపు పన్ను శాఖ ముజఫర్‌పుర్, పూర్నియా, గయా వంటి నగరాల్లో, ఆ తర్వాత రాంచీ, జంషెద్​పుర్, బొకారో, హజారీబాగ్, ధన్‌బాద్, దుమ్కాలలో కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుందని అన్నారు. ఈలోగా కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టానికి సంబంధించి జార్ఖండ్‌లో పర్యటిస్తున్న ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ టాక్స్, డాక్టర్ డి. సుధాకర్ రావు, గురువారం(7-5-2026) ఇరు రాష్ట్రాల ఆదాయపు పన్ను అధికారులతో రోజంతా సమావేశమై, శాఖాపరమైన పనులను సమీక్షించి, అవసరమైన సూచనలు జారీ చేశారు.

ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం
గత వారం తన పర్యటన సందర్భంగా, తాను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అసోసియేషన్‌తో పాటు వివిధ పన్ను చెల్లింపుదారుల సంస్థలతో సంభాషించి, వారికి కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం గురించి వివరించినట్లు ఆయన తెలిపారు. కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చింది. పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని కొన్ని నిబంధనలు ఇప్పటికీ వర్తిస్తాయని అన్నారు. పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని కొన్ని ఫారమ్‌లను సవరించారని తెలిపారు. ఉదాహరణకు ఫారం 60 స్థానంలో కొత్త ఫారం 97ను తీసుకురావడమని చెప్పారు.

Highest Taxpayer MS Dhoni
ఆదాయపు పన్ను కమిషనర్ డాక్టర్ డి. సుధాకర్ రావు (ETV Bharat)

కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం పన్ను చెల్లింపుదారులకు అనుకూలమైనదని వర్ణిస్తూ, ఏదైనా లావాదేవీకి సంబంధించిన సమాచారం ఏఐఎస్ ద్వారా భారత ప్రభుత్వానికి చేరుతుందని తెలిపారు. ఆ తర్వాత అది నడ్జ్ (NUDGE) ద్వారా భారత ప్రభుత్వ శాఖలకు చేరుతుందని ఆయన అన్నారు. ఆదాయపు పన్ను శాఖ నడ్జ్ (NUDGE) ప్రచారం ద్వారా, మనం చేసే ఏ లావాదేవీ అయినా తమ వద్ద నివేదించి ఉంటుందని తెలియజేశారు. అందువల్ల, ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లను దాఖలు చేసి, వారి లావాదేవీల గురించి వివరాలను అందించాలని కోరారు. అటువంటి సమాచారం అందించకపోతే, ఆదాయపు పన్ను శాఖ తరువాత ఒక నోటీసు ద్వారా వారికి తెలియజేస్తుందని అన్నారు.

