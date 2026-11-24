ఎస్ఐ జాబ్కు గుడ్బై చెప్పి సమాజ సేవ- పేద క్యాన్సర్ రోగుల పాలిట ఆపద్భాందవుడు
Crowdfunding For Cancer Treatment: పేద క్యాన్సర్ రోగులకు అండగా నిలిచేందుకు తన ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేశారు ఓ వ్యక్తి. ఈ క్రమంలో ఆయనపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
Published : November 24, 2026 at 5:39 PM IST
ప్రస్తుత కాలంలో ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్న చందంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సొంత కుటుంబ సభ్యులనే పట్టించుకోలేనంత బిజీ అయిపోయారు. అయితే ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం క్యాన్సర్ రోగుల కోసం క్రౌడ్ ఫండింగ్ సేకరణ, ఆ మహమ్మారి గురించి అవగాహన కల్పించడం కోసం ఎస్ఐ ఉద్యోగాన్నే వదిలేశారు. జాబ్కు వీఆర్ఎస్ తీసుకుని క్యాన్సర్ రోగులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సమాజ సేవకై పాటుపడుతున్న ఆ వ్యక్తిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
స్నేహితుడి పరిస్థితిని చూసి చలించిపోయి
యూపీకి చెందిన మహాతిమ్ సింగ్ దిల్లీ పోలీసు విభాగంలోని క్రైమ్ బ్రాంచ్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేశారు. అయితే కొన్నాళ్ల క్రితం సింగ్ ఆప్తమిత్రుడు సలీమ్కు క్యాన్సర్ సోకింది. దీంతో సలీమ్ తీవ్ర శారీరక వేదనను అనుభవించాడు. అంతేకాకుండా ఆ ప్రాణాంతక వ్యాధి చికిత్స కోసం ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డాడు. ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి క్యాన్సర్ చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చును భరించడం ఎంత కష్టమో అప్పుడు మహాతిమ్ సింగ్ స్వయంగా గమనించారు. తన స్నేహితుడు సలీమ్ ఎదుర్కొన్న నిస్సహాయత, ఆర్థిక ఇబ్బందులను చూసి చలించిపోయారు.
ఇద్దరు క్యాన్సర్ రోగులకు చికిత్సకు అండగా
అప్పుడే ఇకపై కేవలం తన కోసం మాత్రమే జీవించకూడదని, క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం ఆర్థిక స్తోమత లేని రోగులకు అండగా నిలవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగానికి గుడ్బై చెప్పి ప్రజా సేవలో మమేకయ్యారు. 2017లో మహాతిమ్ సింగ్ 'క్యాన్సర్ పేషెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్' ను స్థాపించారు. ఈ సంస్థ ద్వారా ఆయన పేద క్యాన్సర్ రోగులకు సహాయం చేయడమే కాకుండా, ఈ వ్యాధిపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఫౌండేషన్ ఇద్దరు రోగులకు అండగా నిలుస్తోంది.
ఎవరికైనా సహాయం అందించే ముందు ఆ రోగి వివరాలను, వ్యాధి తీవ్రతను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తామని తద్వారా నిజంగా అవసరమైన వారికి మాత్రమే సహాయం అందేలా చూస్తామని మహాతిమ్ సింగ్ తెలిపారు. క్యాన్సర్ రోగులకు ఆర్థిక సాయం అందించడానికి తాము క్రౌడ్ ఫండింగ్పై ఆధారపడతామని చెప్పారు. అయితే తాము సాయం కోరే పద్ధతి చాలా ప్రత్యేకంగా, ఎంతో గౌరవప్రదంగా ఉంటుందన్నారు. ఎవరినీ విరాళాలు ఇవ్వమని ఒత్తిడి చేయమని స్పష్టం చేశారు. తన సహచరులు, స్వచ్ఛంద సేవకులతో కలిసి రద్దీగా ఉండే కూడళ్లలో, రోడ్ల పక్కన నిల్చొని క్యాన్సర్ వ్యాధిపై అవగాహన, క్రౌడ్ ఫండింగ్ గురించి అవగాహన కల్పిస్తామని వెల్లడించారు. ఈ ఫ్లకార్డును చూసి తమ మంచి ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకున్న ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తమ వద్దకు వచ్చి సాయం చేస్తుంటారని వివరించారు. రాజస్థాన్లోని అల్వార్ సహా దేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో క్రౌడ్ ఫండింగ్ కార్యక్రమం చేపట్టామని అన్నారు.
'ఆ నిధులు నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకే'
'చాలా మంది రూపాయి, మరికొందరు రెండు, ఐదు, పది రూపాయల చొప్పున విరాళం ఇస్తుంటారు. ఇలా సేకరించిన చిన్న చిన్న మొత్తాలు, పేద రోగుల ప్రాణాలను కాపాడటానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ప్రజల నుంచి అందిన విరాళాలన్నీ నేరుగా సంస్థ బ్యాంకు ఖాతాలోనే జమ అవుతాయి. ప్రస్తుతం క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న ఇద్దరు నిరుపేద రోగుల చికిత్సకు అయ్యే పూర్తి ఖర్చును మా సంస్థ భరిస్తోంది. వనరులు పరిమితంగా ఉండటం వల్ల ఒకేసారి ఎక్కువ మందికి సహాయం చేయలేకపోతున్నాం. అయితే భవిష్యత్తులో ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. సహాయం అందించే ప్రక్రియలో పూర్తి పారదర్శకత ఉంటుంది. ఎవరైనా రోగి లేదంటే వారి కుటుంబ సభ్యులు సహాయం కోరినప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ ఆర్థిక పరిస్థితి, సంబంధిత పత్రాలు, వ్యాధి తీవ్రతను సంస్థ బృందం క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుంది. నిజంగానే వారికి ఆర్థిక సహాయం అవసరమని నిర్ధరించుకున్నాకే ఆర్థిక సాయం అందిస్తాం' అని మహాతిమ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
సామాజిక సేవకు సమయాన్ని కేటాయించడం, సంస్థను నిర్వహించడం వంటి విషయాల్లో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నానని మహాతిమ్ సింగ్ తెలిపారు. అయినప్పటికీ తన అంతరాత్మ చెప్పిన మాట విని ఇతరులకు సహాయం చేసే ఈ లక్ష్యం వైపు ముందుకు సాగానని చెప్పారు. తనకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారని, అలాగే ఐదేళ్ల బాలుడిని దత్తత తీసుకున్నానని వెల్లడించారు. తన కుమార్తెలలో ఒకరు గురుగ్రామ్లోని ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారని వివరించారు. క్యాన్సర్ రోగుల కోసం ఒక ఆస్పత్రిని నిర్మించాలనేదే తన కలని పేర్కొన్నారు.
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