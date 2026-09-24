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ఆ మినహాయింపు ఉంటే జ్ఞానేశ్ కుమార్​ను కాల్చి చంపేవాడిని: బిహార్ నేత వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పుడు బీజేపీ కమిషన్‌గా మారిపోయిందని ముకేశ్ వ్యాఖ్య- ​మొదట బిహార్‌లో, ఆ తర్వాత బంగాల్‌లో ఓట్లు అపహరణకు గరయ్యాయని ఆరోపణ

Bihar VIP Chief Slams CEC
VIP చీఫ్​ ముకేశ్​ సహనీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 7:45 PM IST

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Bihar VIP Chief Slams CEC : ఎన్నికల కమిషన్​కు సంబంధించి ఇటీవల వెలువడిన వార్తా కథనంపై విపక్షాల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్(సీఈసీ)​ను పదవి నుంచి తొలగించాలని, జైలుకు పంపాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై వికాస్‌శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ (వీఐపీ) చీఫీ, బిహార్ మాజీ మంత్రి ముకేష్ సహ్నీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. చట్టపరంగా ఒక హత్య చేసేందుకు మినహాయింపు ఉంటే సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌ను కాల్చి చంపేసేవాడినంటూ ఆయన చేసిన కామెంట్స్ తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి.

గురువారం పాట్నాలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఈ వివాదాస్పద మాటలు అన్నారు. తాము రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించే వాళ్లం కాబట్టే ఆగుతున్నామని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ బీజేపీ కమిషన్‌గా మారిపోయిందని ముకేశ్​ సహనీ ఆరోపించారు. మొదట బిహార్‌లో, ఆ తర్వాత బంగాల్‌లో ఓట్లు చోరీకి గరయ్యాయని విమర్శించారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ సహకారంతో, బీజేపీ తాము ఓడిపోయే ఎన్నికల్లో కూడా విజయం సాధిస్తోందని ఆయన దుయ్యబట్టారు.

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BIHAR VIP CHIEF SLAMS CEC
BIHAR VIP CHIEF SLAMS CEC

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