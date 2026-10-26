వాట్సాప్లో 'ఆమె'తో వీడియో కాల్స్- కీలక సైనిక రహస్యాలు లీక్- రిటైర్డ్ ఆర్మీ అధికారి అరెస్ట్
వాట్సాప్ ద్వారా ఒక అజ్ఞాత మహిళకు భారత సైన్యానికి సంబంధించిన రహస్య సమాచారాన్ని, సైనిక పరికరాల వివరాలను చేరవేసిన ఆరోపణలపై రిటైర్డ్ ఆర్మీ అధికారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
Published : October 26, 2026 at 11:05 AM IST
Former Army Officer Arrested : భారత సైనిక రహస్యాలను లీక్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై రిటైర్డ్ ఆర్మీ అధికారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వాట్సాప్ ద్వారా ఒక అజ్ఞాత మహిళకు భారత సైన్యానికి సంబంధించిన రహస్య సమాచారాన్ని, సైనిక పరికరాల వివరాలను చేరవేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆయనను తమిళనాడులోని వెల్లూరు జిల్లాలో అరెస్ట్ చేసినట్లు కనియంబాడి పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ గూఢచర్య ఆపరేషన్లో సోషల్ మీడియా 'హనీ ట్రాప్'ను ఉపయోగించినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
అసలేం జరిగిందంటే?
తమిళనాడు వెల్లూరు జిల్లాలోని కిల్వల్లం ప్రాంతానికి చెందిన 52 ఏళ్ల బాబు 28 ఏళ్ల పాటు సైన్యంలో వివిధ విభాగాల్లో పనిచేశారు. గత ఏడాది ఆర్మీలోని పరికరాల విభాగం నుంచి కెప్టెన్ హోదాలో పదవీ విరమణ పొందారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆయన తన స్వగ్రామమైన కీళ్వల్లంలో స్థిరపడ్డారు. ఏడాది క్రితం వాట్సాప్ ద్వారా ఒక మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ వాట్సాప్లో సన్నిహితంగా మారి, వీడియో కాల్స్ ద్వారా సైనిక సమాచారం గురించి అడగగా రహస్యాలను చెప్పేవారు. ఇంకా కొన్ని వివరాలు తనకు తెలియకపోతే, ఆయన ఫోన్ ద్వారా ఆర్మీ కార్యాలయాలకు కాల్ చేసి ఆ సమాచారాన్ని సేకరించి, తిరిగి ఆ మహిళకు చేరవేసేవాడని సమాచారం. బాబు ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో ఆర్మీ అధికారులు, కేంద్ర నిఘా సంస్థలు లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టాయి. అటు ఆయన సైన్యానికి సంబంధించిన రహస్య సమాచారాన్ని సేకరించి, శత్రువులకు చేరవేస్తున్నారని కేంద్ర నిఘా సంస్థలకు ఫిర్యాదులు అందాయి.
దీంతో అక్టోబర్ 23న కిల్వల్లం ప్రాంతానికి చేరుకుని బాబును ఆయన నివాసం నుంచి వెల్లూరు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి రెండు రోజుల పాటు సుదీర్ఘంగా విచారించారు. అనంతరం అక్టోబర్ 25 ఉదయం ఆయనను అరెస్టు చేసినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ విచారణలో, గత ఏడాది కాలంగా బాబు ఆ అజ్ఞాత మహిళకు సైన్యానికి సంబంధించిన అనేక వివరాలను పంచుకున్నట్లు వెల్లడైంది. గత ఏడాది కాలంగా ఆయన ఇలా సైన్యానికి సంబంధించిన రహస్యాలను, పరికరాల వివరాలను లీక్ చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. "బాబు సైన్యంలోని పరికరాల విభాగంలో అధికారిగా పనిచేశారు. ఏడాది క్రితం పదవీ విరమణ పొందిన ఆయనకు, వాట్సాప్ ద్వారా ఒక మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ వాట్సాప్లో సన్నిహితంగా మారి, వీడియో కాల్స్ ద్వారా సైనిక సమాచారం గురించి అడగడం మొదలుపెట్టింది. ఆ మహిళ అడిగిన సమాచారాన్ని బాబు ఆమెకు పంపినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా సైనిక పరికరాలు, భద్రతా అంశాల గురించి వారు మాట్లాడుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర నిఘా సంస్థలకు తెలియజేశాం. ప్రస్తుతం వారు కూడా ఆయనను విచారిస్తున్నారు" అని పోలీసులు తెలిపారు.
విదేశీ సంస్థల ప్రమేయం ఏమైనా ఉందా?
ఈ ఘటనపై వెల్లూరు రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసులు ఆయనపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 152, అధికారిక రహస్యాల చట్టం (Official Secrets Act, 1923)లోని సెక్షన్లు 3(1)(c), 5(1)(a) కింద కేసులు నమోదు చేశారు. అటు బాబును సంప్రదించి, రహస్య సమాచారాన్ని సేకరించిన ఆ మహిళ ఎవరనే దానిపై దర్యాప్తు అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. అలాగే, ఆ వాట్సాప్ ఖాతాను ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు? ఈ సమాచార లీక్లో విదేశీయులు లేదా విదేశీ సంస్థల ప్రమేయం ఏమైనా ఉందా? అనే కోణాల్లో కూడా విచారణ జరుగుతోంది.
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