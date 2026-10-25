గంటలో 670 పుష్ అప్స్- వీపుపై 27.2కిలోల బరువుతో ఈ ఫీట్- 'హిమ్మత్'కు గిన్నిస్ రికార్డు దాసోహం
పుష్ అప్స్ తీయడంలో రాజస్థాన్కు చెందిన ఆర్మీ మాజీ కమాండో ప్రపంచ రికార్డు సాధించారు. గంట వ్యవధిలో 770 పుష్ అప్స్ తీసి ఔరా అనిపించారు.
Published : October 25, 2026 at 11:07 AM IST
Himmat Singh Pushups World Record : జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే చేసే పని పట్ల ఫ్యాషన్, కఠోరమైన శ్రమ, అంకితభావం ఉండాల్సిందే. అలాంటప్పుడే అసాధ్యాన్ని కూడా సుసాధ్యం చేయవచ్చు. అచ్చం ఇదే విషయాన్ని రుజువు చేసి చూపించారు రాజస్థాన్కు చెందిన ఆర్మీ మాజీ కమాండో హిమ్మత్ సింగ్ రాథోడ్. ఆయన ఒక గంటలో ఏకంగా 670 పుష్ అప్స్ తీసి ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పారు. పుష్ అప్స్ తీసే సమయంలో ఆయన ఒక కాలిలో గాలిలో ఉంచారు. వీపుపై 27.2 కిలోల బరువును మోస్తూ గంట వ్యవధిలో ఈ అద్భుతమైన రికార్డును సాధించారు.
ప్రపంచ రికార్డ్ బ్రేక్
శనివారం జైపుర్లోని భవాని నికేతన్ కళాశాలలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో హిమ్మత్ సింగ్ రాథోడ్ పాకిస్థాన్కు చెందిన అమీన్ అహ్మద్ బోడ్లా (గంటలో 534 పుష్ అప్స్), భారత్కు చెందిన రోహ్తశ్ చౌదరి (645 పుష్ అప్స్) పేరిట ఉన్న మునుపటి రికార్డులను అధిగమించారు. ఈ క్రమంలో గంటలో ఎక్కువ పుష్ అప్స్ తీసినందుకుగానూ హిమ్మత్ సింగ్ రాథోడ్కు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధి రిషినాథ్ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజస్థాన్ క్రీడా శాఖ మంత్రి కల్నల్ రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ రాథోడ్ పాల్గొన్నారు.
విజయం కోసం మానసిక బలం చాలా అవసరం : హిమ్మత్ సింగ్
ఈ విజయం వెనుక ఏడాది పాటు పడిన కష్టం, సన్నద్ధత, డైట్, అచంచలమైన నిబద్ధత ఉన్నాయని ఆర్మీ మాజీ కమాండో హిమ్మత్ సింగ్ రాథోడ్ పేర్కొన్నారు. ఆర్మీలో నేర్చుకున్న క్రమశిక్షణే ఈ ఫీట్ను సాధించేందుకు తనకు ఎంతో సహాయపడిందని చెప్పారు. తన కన్నా ముందు 2024 నవంబర్ 9న గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో రోహ్తష్ చౌదరి ఒక గంటలో 645 పుష్ అప్స్ పూర్తి చేశారని వివరించారు. "ఈ ఘనత కోసం క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆహార నియమాలు, నిరంతర సాధన చేశాను. ఏదైనా గొప్ప లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే కేవలం శారీరక బలం మాత్రమే సరిపోదు. అందుకు సమానమైన మానసిక బలం కూడా ఉండాలి." అని హిమ్మత్ సింగ్ రాథోడ్ తెలిపారు.
ఆర్మీ మాజీ కమాండో హిమ్మత్ సింగ్ రాథోడ్కు అధికారిక రికార్డు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందజేసిన సందర్భంగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధి రిషి నాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హిమ్మత్ ఒక కాలిని గాలిలో ఉంచి, వీపుపై 60 పౌండ్ల (సుమారు 27.2 కిలోల) బరువును మోస్తూ ఒక గంటలో 670 పుష్ అప్స్ పూర్తి చేయడం ద్వారా ఈ రికార్డును నెలకొల్పారని వివరించారు. రికార్డు సాధించడానికి నిర్ణీత నిబంధనలను పాటించడం, సరైన పద్ధతిలో చేసిన పుష్ అప్స్ తీయడం చాలా ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు.
ఎవరీ హిమ్మత్ సింగ్?
హిమ్మత్ సింగ్ రాథోడ్ 2003లో ఆర్మీలో చేరారు. తొలుత రాజ్పుతానా రైఫిల్స్లో రైఫిల్మెన్గా తన ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. దిల్లీలో కొంతకాలం పనిచేసిన తర్వాత ఆయన జమ్ముకశ్మీర్లోని పూంచ్కు బదిలీ అయ్యారు. అక్కడ భారత ఆర్మీ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ రక్షక్' పాల్గొన్నారు. అలాగే చైనా సరిహద్దులోని డోక్లామ్లో కూడా విధులు నిర్వర్తించారు. 2020లో ఆర్మీ నుంచి రిటైర్ అయ్యారు. అనంతరం యువతకు ఫిట్నెస్, ఆర్మీలో చేరేందుకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు.
హిమ్మత్పై రాజ్యవర్ధన్ ప్రశంసలు
హిమ్మత్ సాధించిన అద్భుతమైన విజయాన్ని రాజస్థాన్ క్రీడాశాఖ శాఖ మంత్రి కల్నల్ రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ రాథోడ్ ప్రశంసించారు. యువతను ఫిట్నెస్ వైపు నడిపించేందుకు ఈ విధమైన విజయాలు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన 'ఫిట్ ఇండియా' చొరవకి ఎంతో ఊతమిస్తాయని అన్నారు. 'ఫిట్ ఇండియా' ఉద్యమానికి హిమ్మత్ను బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమించాలని తాను సిఫార్సు చేస్తానని వెల్లడించారు. " హిమ్మత్ ఒక గంటలో 670 పుష్ అప్స్ పూర్తి చేసి, గతంలో ఉన్న 645 పుష్ అప్స్ రికార్డును అధిగమించడం యువతకు గొప్ప స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఏ మైలురాయి కూడా ఒకే రోజులో సాధ్యం కాదు. ఇది నెలల తరబడి చేసిన కఠోర శ్రమ, నిరంతర కృషి ఫలితం." అని రాజ్యవర్ధన్ పేర్కొన్నారు.
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