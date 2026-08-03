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ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు రిటైర్మ్ ఆర్మీ ఉద్యోగి కృషి- సిమెంట్‌తో ఎకో ఫ్రెండ్లీ వాటర్ ట్యాంక్‌లు తయారీ

పర్యావరణహితమైన వాటర్ ట్యాంక్‌లను తయారుచేస్తున్న మాజీ జవాన్- ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు వినూత్న నిర్ణయం- మాజీ ఆర్మీ ఉద్యోగి హరిరామ్‌పై ప్రశంసలు

eco friendly water tanks making
eco friendly water tanks making (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 10:37 PM IST

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Eco friendly Water Tanks Making : ప్రస్తుత కాలంలో ప్లాస్టిక్ వినియోగం సాధారణ జీవితంలో భాగమైపోయింది. టీ నుంచి కూరగాయలు వరకు అన్నింటిని షాపు నుంచి తీసుకురావడం కోసం ప్లాస్టిక్‌ కవర్లనే వాడేస్తున్నారు. దీంతో మానవ ఆరోగ్యమే కాకుండా పర్యావరణం కూడా దెబ్బతింటుంది. అలాగే ఇంటి డాబాపైన కూడా ప్లాస్టిక్ వాటర్ ట్యాంక్‌లనే పెడుతున్నారు. ఆ ట్యాంక్‌లోని నీరు తాగడం, స్నానం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం పాడవుతోంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఓ రిటైర్మ్ ఆర్మీ ఉద్యోగి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్లాస్టిక్ వాటర్ ట్యాంక్‌ల స్థానంలో పర్యావరణ అనుకూలమైన సిమెంట్ వాటర్ ట్యాంకులను చాలా అందంగా తయారుచేస్తున్నారు.

భిన్నమైన ఆకారాల్లో వాటర్ ట్యాంక్‌లు
దిద్వానా-కుచ్‌మన్ జిల్లాలోని కుచ్‌మన్ సిటీలో ఇళ్ల పైకప్పులను అకస్మాత్తుగా చూస్తే అందరూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతారు. ఎందుకంటే విమానాలు, సింహాలు, ట్రాక్టర్ల అకారంలో వాటర్ ట్యాంక్‌లు ఆ ఇళ్ల డాబాలపై దర్శనమిస్తాయి. అకస్మాత్తుగా చూసినప్పడు అవి అలంకార శిల్పాలుగా కనిపిస్తాయి. ఎవరైనా చెబితే గానీ అవి సాధారణ ప్లాస్టిక్ నీటి ట్యాంక్‌ల స్థానంలో ఏర్పాటు చేసిన వాటర్ ట్యాంక్‌లని గుర్తుపట్టలేరు. కుచ్‌మన్ సిటీ వాసులు అపురూపమైన ఆకారాలలో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన నీటి ట్యాంక్‌లను వాడుతున్నారు. విమానాలు, ఓడలు, సింహాలు, గుర్రాలు, సీసాలు, పడవలు, ట్రాక్టర్లు, ఆవులు, చెట్లు, సంప్రదాయ మట్టి కుండలు వంటి డిజైన్లతో ఇంటి పైకప్పులను అలంకరిస్తున్నారు. ఈ డిజైన్లు వారి రోజువారీ అవసరాన్ని తీరుస్తూనే ఇళ్లకు ఒక ప్రత్యేకమైన రంగును, అందాన్ని ఇస్తున్నాయి.

eco friendly water tanks making
ఎకో ఫ్రెండ్లీ వాటర్ ట్యాంక్‌లు (Etv Bharat)

ఈ కృషి వెనుక ఉన్నది ఒకరే!
ఈ ట్రెండ్ వెనుక ఉన్న ఏకైన వ్యక్తి హరిరామ్ జఖద్. ఆయన రిటైర్మ్ ఆర్మీ ఉద్యోగి. ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత హరిరామ్ మట్టి, సిమెంట్, ఇనుము వంటి సహజ పదార్థాలను ఉపయోగించి ఈ డిజైనర్ వాటర్ ట్యాంకులను తయారు చేస్తున్నారు. ప్రతి వాటర్ ట్యాంకును నైపుణ్యం కలిగిన కళాకారులు చేతితో తయారు చేస్తారని హరిరామ్ జఖద్ వివరించారు. డిజైన్‌ను అందంగా, చక్కగా మలుస్తారని చెప్పారు. ఈ అదనపు మెరుగుల వల్ల వాటర్ ట్యాంకులు కేవలం నీటి నిల్వ యూనిట్లుగా కాకుండా కళాత్మక శిల్పాలుగా కనిపిస్తాయని వెల్లడించారు. అందుకోసం తన వద్ద పనిచేసేవారు చాలా తీవ్రంగా శ్రమిస్తారని అన్నారు.

'కస్టమర్ల ఆసక్తికి అనుగుణంగా వాటర్ ట్యాంక్‌ల నిర్మాణం '
"ఆర్మీ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత చాలా మంది ప్లాస్టిక్ వాటర్ ట్యాంక్‌లను వాడడం నేను గమనించాను. అప్పుడు నాకు వీటి కన్నా ఆరోగ్యకరమైన, మరింత మన్నికైన ప్రత్యామ్నాయం ఉండాలని అనిపించింది. ఆ ఆలోచనే నన్ను మట్టి, సిమెంట్, ఇనుము వంటి సహజ పదార్థాలతో ట్యాంక్‌లు తయారు చేయడం ప్రారంభించేలా ప్రేరేపించింది. చాలా మంది వినియోగదారులు ఇప్పుడు సంప్రదాయ ప్లాస్టిక్ వాటర్ ట్యాంక్‌లకు దూరమవుతున్నారు. తమ వ్యక్తిత్వాలకు, ఇష్టాలు, ఆసక్తులకు బాగా సరిపోయే కస్టమ్ డిజైన్లను ఎంచుకుంటున్నారు. నా వర్క్‌షాప్ ఇప్పుడు విమానాలు, పడవలు, సైనిక ట్యాంకులు, ట్రాక్టర్లు, ఫుట్‌బాల్‌లు, సీసాలు, జంతువుల ఆకారంలో వాటర్ ట్యాంకులను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. బలం, మన్నిక కోసం వీటి తయారీలో ఇనుప కడ్డీలను వాడతాం" అని హరిరామ్ పేర్కొన్నారు.

eco friendly water tanks making
ఎకో ఫ్రెండ్లీ వాటర్ ట్యాంక్‌లు (Etv Bharat)

హరిరామ్‌పై సామాజిక కార్యకర్త ప్రశంసలు
ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించి పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్న హరిరామ్ కృషిని సామాజిక కార్యకర్త రాజ్‌కుమార్ గౌర్ ప్రశంసించారు. హరిరామ్ చేస్తున్న ఈ పని ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించడంపై అవగాహన కల్పించడంలో కూడా సహాయపడుతుందని కొనియాడారు. 'రిమూవ్ ప్లాస్టిక్' ప్రచారంలో భాగంగా తాము పర్యావరణహిత పదార్థాల వాడకాన్ని ప్రోత్సహిస్తామని చెప్పారు. హరిరామ్ తయారుచేసే వాటర్ ట్యాంక్‌లు ప్లాస్టిక్ నీటి తొడుగుల అవసరాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రజలకు సాయపడతాయని స్పష్టం చేశారు. తన ఇంటి కోసం భిన్నంగా డిజైన్ చేసిన మూడు వాటర్ ట్యాంక్‌లను హరిరామ్ వర్క్‌షాప్‌లోనే కొనుగోలు చేశానని అన్నారు. ఆయన తయారుచేసిన వాటర్ ట్యాంక్‌లు పర్యావరణహితమైనవని వివరించారు.

eco friendly water tanks making
ఎకో ఫ్రెండ్లీ వాటర్ ట్యాంక్‌లు (Etv Bharat)

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