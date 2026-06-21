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అటవీ సిబ్బందితో కలిసి యోగా చేసిన కుంకీ ఏనుగులు- ప్రకృతి ఒడిలో తల ఊపుతూ, చెవులాడిస్తూ!

నేడు 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం- జల్దాపారా నేషనల్ పార్క్‌లో అటవీ అధికారులు, సిబ్బందితో యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కుంకీ ఏనుగులు

Kumki elephants participate in International Yoga Day celebrations
Kumki elephants participate in International Yoga Day celebrations (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 6:57 PM IST

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Yoga With Kumki Elephants : అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆదివారం రోజు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగానే బంగాల్‌లోని జల్దాపారా జాతీయ పార్కులో జరిగిన యోగా వేడుకలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. పచ్చని అడవులు, స్వచ్ఛమైన గాలి, పక్షుల కిలకిలరావాల మధ్య అటవీ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా యోగా సాధన చేయగా ఇక్కడ కుంకీ ఏనుగులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగమయ్యాయి.

అలిపుర్దువార్ జిల్లాలోని జల్దాపారా నేషనల్ పార్కులో అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా యోగా దినోత్సవం నిర్వహించారు. ప్రకృతి మధ్యలో యోగా చేయడం ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించింది. అటవీ సిబ్బందితో పాటు ఇక్కడ కుంకీ ఏనుగులు నీటిలో నిల్చొని తలలు, చెవులు కదిలిస్తూ, శరీరాన్ని ఊపుతూ యోగా కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఇది అక్కడున్న వారిని కూడా ఆకట్టుకుంది. మొత్తం 6 కుంకీ ఏనుగులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నాయి. ఇవి కూడా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సందేశాన్ని చాటిచెప్పాయి. ఫారెస్ట్ అధికారుల్లో కొంత మంది ఏనుగుల వీపుపైన కూర్చొని యోగా చేయగా, మరికొందరేమో ఏనుగులతో కలిసి నీటిలో నిల్చొని ఆసనాలు వేశారు.

Yoga With Kumki Elephants
అటవీ సిబ్బందితో కలిసి యోగా చేసిన కుంకీ ఏనుగులు (ETV Bharat)

యోగాతో ప్రశాంతత
ఉత్తర బంగాల్ వైల్డ్ లైఫ్ విభాగం చీఫ్ ఫారెస్టర్ భాస్కర్ జేవీ దీని గురించి మాట్లాడారు. యోగా అనేది ప్రకృతి, ఆధ్యాత్మికత కలయిక అని అన్నారు. ప్రకృతి ఒడిలో కూర్చొని యోగా చేయడం ద్వారా మనసుకు ప్రశాంతత, ఆత్మ విశ్వాసం, ఆధ్యాత్మిక బలం చేకూరతాయని తెలిపారు. నిత్యం ప్రకృతి మధ్య యోగా చేస్తే శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. యోగా అంటే కేవలం వ్యాయామం మాత్రమే కాదని, ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానానికి మార్గదర్శకమని అన్నారు.

ఐక్యరాజ్యసమితి 2014లో గుర్తింపు ఇచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఏడాది జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. భారత్ కూడా ఇందులో భాగమైంది. దీంట్లో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా దేశవ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున యోగా కార్యక్రమాలు జరిగాయి. కోల్‌కతా రెడ్ రోడ్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. అక్కడ వేలాది మందితో కలిసి యోగాసనాలు వేశారు. బంగాల్ గవర్నర్ ఆర్​ఎన్​ రవి సహా ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి, కేంద్ర మంత్రి ప్రతాప్ రావ్ జాధవ్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

Yoga With Kumki Elephants
అటవీ సిబ్బందితో కలిసి యోగా చేసిన కుంకీ ఏనుగులు (ETV Bharat)

యోగా అంటే జీవన విధానం- ప్రధాని మోదీ
ఈ సందర్భంగా మోదీ యోగా ప్రాముఖ్యత గురించి మాట్లాడారు. ఈ ఆధునిక యుగంలో మానవ జీవితంలో పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళనల నుంచి బయటపడేందుకు యోగా ఉత్తమ మార్గమని అన్నారు. 'యోగా కేవలం శారీరక వ్యాయాయమే కాదు. ఇదొక జీవన విధానం. మనసు, శరీరాన్ని ఏకం చేసే సాధనం. మన జీవితమంతా యోగానే. యోగా మన జీవిత ఆత్మకు ప్రతిబింబం' అని మోదీ వివరించారు.

కుంకీ ఏనుగులు అంటే?
అడవి ఏనుగుల్ని అదుపు చేసేందుకు, ఇంకా వాటి బారి నుంచి గ్రామాల్ని, ప్రజల్ని రక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన ఏనుగులనే కుంకీ ఏనుగులు అని పిలుస్తారు. ఎక్కడైనా ఏనుగుల సమూహం దాడికి దిగినప్పుడు ఈ కుంకీ ఏనుగుల్ని రంగంలోకి దింపుతారు. ఏనుగుల్ని తరిమికొట్టి సమీప గ్రామాల్ని సహా ప్రజల ప్రాణాల్ని కాపాడటంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో గాయపడ్డ లేదా చిక్కుకున్నటువంటి అడవి ఏనుగుల్ని రక్షించేందుకు వీటిని ఉపయోగిస్తుంటారు. ముందుగా వీటిని బంధించి శిక్షణ ఇస్తుంటారు. ఆ తర్వాత ఆపరేషన్లు నిర్వహించేందుకు వాడుతుంటారు.

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