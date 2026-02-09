ETV Bharat / bharat

అటవీ కార్చిచ్చుకూ AIతో చెక్- మంటలు రాచుకున్న అటవీ ప్రాంతాల నిర్దిష్ట గుర్తింపు- త్వరలోనే యాప్‌‌

శాటిలైట్ టెక్నాలజీతో ఏఐ యాప్ రూపకల్పన- కచ్చితత్వంతో మంటలు రాచుకున్న ప్రదేశాల గుర్తింపు- 99 శాతం కార్చిచ్చు ఘటనలకు మానవ తప్పిదాలే కారణం

Prevention Of Forest Fires With AI
Prevention Of Forest Fires With AI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 9, 2026 at 7:22 PM IST

4 Min Read
Prevention Of Forest Fires With AI : "ఎందెందు వెతికినా అందందు గలదు" అన్నట్టుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీ విశ్వవ్యాప్తం అవుతోంది. సాఫ్ట్‌వేర్ ఆఫీసుల్లో పురుడు పోసుకున్న ఏఐ, మారుమూల అడవులు, కొండ కోనల్లో ఏర్పడే ప్రకృతి సంక్షోభాలకూ సమాధానాలను ఇవ్వబోతోంది. ఏటా వేసవి సీజన్‌లో అడవుల్లో కార్చిచ్చు వ్యాపిస్తుంటుంది. అడవిలోని ఏ నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో ఈ కార్చిచ్చు వ్యాప్తి మొదలైంది? దాని మంటలు ఎటువైపుగా వ్యాపిస్తున్నాయి? అనే అంశాలను కచ్చితత్వంతో ఏఐ చెప్పేయనుంది. ఈ విలువైన సమాచారంతో అటవీ, అగ్నిమాపక విభాగాల సిబ్బంది పని మరింత ఈజీ అయిపోతుంది. కార్చిచ్చు వల్ల అడవికి జరిగే నష్టమూ తగ్గిపోతుంది. కార్చిచ్చు నియంత్రణ చర్యలకు దోహదపడే ప్రత్యేక ఏఐ యాప్‌ను తీసుకొస్తామని అంతర్జాతీయ స్థాయి స్వచ్ఛంద సంస్థ ‘వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్’ (డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్) భారత విభాగం ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ గోపాల అరీంద్రన్ ప్రకటించారు. ఈనేపథ్యంలో ప్రత్యేక కథనమిది.

99 శాతం ఘటనలకు మానవ తప్పిదాలే కారణం
పిడుగుపాటు, తీవ్ర కరువు, అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల అడవుల్లో మంటలు రాచుకుంటాయని చెబుతుంటారు. వాస్తవానికి అడవుల్లో జరిగే 99 శాతం అగ్ని ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం మానవ తప్పిదాలే. మచ్చుకు చూస్తే, కరోనా సంక్షోభ కాలంలో (2020-2021లో) మన దేశంలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో మనుషుల కార్యకలాపాలు బాగా తగ్గాయి. ఫలితంగా ఆ వ్యవధిలో అటవీ కార్చిచ్చు ఘటనలు చాలా తక్కువగా చోటుచేసుకున్నాయి. కానీ తదుపరి సంవత్సరాల్లో కార్చిచ్చు ఘటనలు మళ్లీ అడవులను దహించాయి. తమిళనాడులోని దిండిగల్, కృష్ణగిరి, నీలగిరి, తేని, వెల్లూరు జిల్లాల్లో ఉన్న అడవులు ఏటా కార్చిచ్చు బారినపడుతున్నాయి. కోయంబత్తూరులోని అడవుల్లో గత 13 ఏళ్లలో 310 సార్లు కార్చిచ్చు రాచుకుంది. అక్కడ 2025లో 7 సార్లు, 2024లో 9 సార్లు కార్చిచ్చు ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ప్రమాదాల్లో 99 శాతం మానవ తప్పిదాల వల్లే జరిగాయని దర్యాప్తుల్లో తేలింది. ఈ ఘటనలలో ఎక్కువ భాగం పొరుగు రాష్ట్రాలకు ఆనుకొని ఉన్న సరిహద్దు ప్రాంతాలలో జరిగాయి. రోడ్ల పక్కన, నివాస ప్రాంతాల సరిహద్దుల్లో ఉండే అడవులు చాలాసార్లు కార్చిచ్చు ముప్పును ఎదుర్కొన్నాయి. దీనికి కారణం అలాంటి చోట్ల మనుషుల కదలికలు ఉండటమే.

ట్రెక్కింగ్‌కు వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విద్యార్థులు
వేసవి సీజన్‌లో అడవుల్లోని చెట్ల ఆకులు ఎండి రాలిపోతాయి. గడ్డి ఎండిపోతుంది. మంటల్లో త్వరగా కాలిపోయే స్వభావం వీటికి ఉంటుంది. మానవ తప్పిదం వల్ల అడవుల్లో రాచుకునే కార్చిచ్చు, ఎండిన ఆకులు, గడ్డి వల్ల వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. 2018 మార్చిలో తమిళనాడులోని తేని జిల్లా కురంగణి కొండలలో ట్రెక్కింగ్ చేయడానికి 9 మంది కాలేజీ విద్యార్థులు సహా పలువురు వెళ్లారు. వాళ్లు అటవీశాఖ అనుమతులను తీసుకోకుండానే కొండపైనున్న అడవుల్లోకి వెళ్లారు. ఈ విద్యార్థులు ట్రెక్కింగ్‌కు వెళ్లడానికి కొన్ని రోజులు ముందు నుంచే, కురంగణి కొండలలో కార్చిచ్చు మంటలు వ్యాపిస్తున్నాయి. ఈవిషయం తెలియక ట్రెక్కింగ్‌కు వెళ్లిన 9 మంది విద్యార్థులు కార్చిచ్చు తీవ్రత ధాటికి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కురంగణి కొండ ప్రాంతంలోని గడ్డి బాగా ఎండిపోయి ఉండటం, భారీ వేడిగాలులు వీయడంతో విద్యార్థులున్న ప్రదేశాన్ని కార్చిచ్చు వేగంగా కమ్మేసిందని దర్యాప్తులో గుర్తించారు.

చివరకు హెలికాప్టర్లను రప్పించాల్సి వచ్చింది
2024 మార్చిలో తమిళనాడులోని నీలగిరి జిల్లా కూనూర్ అడవుల్లో ఒక వారం పాటు కార్చిచ్చు మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో 30 ఎకరాలకుపైగా అడవి బూడిదైంది. చివరకు భారత వాయుసేన హెలికాప్టర్ల సహాయంతో మంటలను ఆర్పాల్సి వచ్చింది. 2024 ఏప్రిల్‌లో కొడైకెనాల్ ప్రాంతంలోని అడవుల్లోనూ కార్చిచ్చు వ్యాపించింది. అక్కడ గత 15 ఏళ్లలో జరిగిన అతిపెద్ద అగ్ని ప్రమాదం ఇదే. గత రెండేళ్లుగా సమ్మర్ సీజన్లలో కూనూర్, కొడైకెనాల్ ప్రాంతాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో ఈసారి కార్చిచ్చు ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ముందుజాగ్రత్త చర్యలను అటవీ శాఖ అధికారులు చేపడుతున్నారు.

ఏఐ, అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలు ఏకీకృతం
సమ్మర్ సమీపిస్తున్న వేళ అటవీ కార్చిచ్చు నివారణ చర్యలపై తమిళనాడు అటవీశాఖ ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టింది. ఈక్రమంలోనే తాజాగా ఫిబ్రవరి 8న (ఆదివారం) ‘వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్’ భారత విభాగం ఆధ్వర్యంలో కోయంబత్తూరులో కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. 'వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో సాంకేతిక సహాయం' అనే అంశంపై నిర్వహించిన ఈ భేటీలో కోయంబత్తూరు అటవీ విభాగం, అన్నామలై టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలోని పొల్లాచి, తిరుప్పూర్ అటవీ విభాగాల ఉన్నతాధికారులు, వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.అటవీ కార్చిచ్చు ఘటనల నివారణ కోసం కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ), అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ఏకీకృతం చేయడంపై వారు చర్చించారు.

కార్చిచ్చుకు చెక్ : శాటిలైట్ టెక్నాలజీతో ఏఐ యాప్
కార్చిచ్చు ఘటన చోటుచేసుకున్న నిర్దిష్ట అటవీ ప్రాంతం గుర్తింపునకు, దాని వ్యాప్తి ముప్పు పొంచి ఉన్న ప్రాంతాలను సూచించేందుకు ఏఐ యాప్‌ను తీసుకొస్తామని ఈసందర్భంగా ‘వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్’ భారత విభాగం ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ గోపాల అరీంద్రన్ వెల్లడించారు. అడవుల్లో కార్చిచ్చు ప్రబలే ప్రదేశాల గుర్తింపునకు ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రస్తుతం ఉపగ్రహ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. ఈ శాటిలైట్ టెక్నాలజీని ఏకీకృతం చేసి సరికొత్త ఏఐ యాప్‌ను తీసుకొస్తామన్నారు. ఏఐ యాప్‌లోని శాటిలైట్ టెక్నాలజీ కారణంగా కార్చిచ్చు ఘటన చోటుచేసుకున్న అటవీ ప్రాంతాన్ని కచ్చితత్వంతో గుర్తించడం ఈజీ అవుతుందని అరీంద్రన్ చెప్పారు. దీనివల్ల అటవీ, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సకాలంలో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను ఆర్పే అవకాశం లభిస్తుందన్నారు.

అసలు సవాల్ జనవరి - ఏప్రిల్ మధ్యే
సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబరు నుంచి ఏప్రిల్ మధ్యకాలంలో అడవుల్లో కార్చిచ్చు ఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయని గోపాల అరీంద్రన్ తెలిపారు. కానీ ఎక్కువ ఘటనలు మాత్రం ఫిబ్రవరి నుంచి ఏప్రిల్ మధ్యే సంభవిస్తాయన్నారు. తమిళనాడులో 2012 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో 41,195 అటవీ కార్చిచ్చు ఘటనలు జరిగాయని ఆయన వివరించారు. వీటిలో 33,672 సంఘటనలు జనవరి - ఏప్రిల్ మధ్య సంభవించాయన్నారు. 2025 జనవరి - ఏప్రిల్ వ్యవధిలోనూ 2,280 అటవీ కార్చిచ్చు ఘటనలు జరిగినట్లు వివరాలు నమోదయ్యాయని తెలిపారు.

PREVENTION OF FOREST FIRES WITH AI

