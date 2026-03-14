పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు- భారత్లో చిక్కుకుపోయిన విదేశీయులకు వీసా పొడిగింపు
ఒక నెల పాటు ఉచితంగా వీసా, ఈ-వీసా పొడిగింపు- ఓవర్స్టే జరిమానా మాఫీ చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం- విమాన మార్గాల అంతరాయం వల్ల ఇరుక్కున్న వారికి ఉపశమనం
Published : March 14, 2026 at 9:54 AM IST
Foreigners Visa Extension : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా విమాన ప్రయాణాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో కొన్ని గగనతల మార్గాలు మూసివేయడం, విమానాల రద్దు వంటి పరిణామాల వల్ల అనేక మంది విదేశీయులు భారత్లోనే ఇరుక్కుపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
భారత్లో చిక్కుకుపోయిన విదేశీయులకు వీసా పొడిగింపు ఇవ్వడంతో పాటు ఓవర్స్టే జరిమానాలను మాఫీ చేస్తామని ప్రకటించింది. దుబాయ్లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ ఆ విషయాన్ని ఎక్స్ ద్వారా వెల్లడించింది. పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న పరిణామాల కారణంగా ప్రయాణాలకు అంతరాయం ఏర్పడడంతో భారత్ను విడిచి వెళ్లలేని విదేశీయులకు ఉపశమనం కల్పించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.
Extension of Regular Indian Visa/E-Visa and waiver of over stay penalty. to foreigners stuck in India due to the ongoing developments in West Asia
సౌకర్యాలు కల్పించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం
ప్రకటన ప్రకారం, ప్రస్తుతం గడువు ముగియబోతున్న లేదా త్వరలో ముగియనున్న అన్ని రకాల భారత వీసాలు, ఈ-వీసాలను ఒక నెలపాటు ఉచితంగా పొడిగిస్తారు. ఆ పొడిగింపును సంబంధిత ప్రాంతాల ఫారినర్స్ రీజినల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులు (FRROలు) కేసు వారీగా పరిశీలించి మంజూరు చేస్తాయి. విమాన మార్గాలు సవ్యంగా పునరుద్ధరించే వరకు విదేశీయులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఓవర్స్టే జరిమానాలు పూర్తిగా మాఫీ
అలాగే, పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో జరుగుతున్న పరిణామాల కారణంగా భారత్లో ఉండిపోయిన విదేశీయులకు మరో పెద్ద ఉపశమనం కల్పించారు. 2026 ఫిబ్రవరి 28 తర్వాత వీసా గడువు ముగిసి భారత్లో కొనసాగినప్పటికీ, ఆ కారణంగా విధించే ఓవర్స్టే జరిమానాలను పూర్తిగా మాఫీ చేయాలని నిర్ణయించారు. సాధారణంగా వీసా గడువు ముగిసిన తర్వాత దేశంలో కొనసాగితే జరిమానాలు లేదా చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులు అసాధారణమైనవిగా భావించి సడలింపులు ఇచ్చారు.