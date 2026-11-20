భారతీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్నంత మాత్రాన వీసా రాదు : హైకోర్టు
Delhi SC On Foreign Visa : ఇ-టూరిస్ట్ వీసాను స్పౌస్ వీసాగా మార్చాలని కోరుతూ ఓ అమెరికా మహిళ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను దిల్లీ హైకోర్ట్ కొట్టివేసింది.
Published : November 20, 2026 at 11:11 AM IST
భారత పౌరుడిని వివాహం చేసుకున్నంత మాత్రాన విదేశీయులకు ఆటోమేటిక్గా వీసా లభించదని, అలాగే దేశంలో నివసించేందుకు తిరుగులేని హక్కులు ఉండవని దిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. విదేశీయుల దేశ ప్రవేశం, ఇక్కడ నిరంతరం నివసించేందుకు అనుమతించడం అనేవి దేశ సార్వభౌమాధికార పరిధిలోని అంశాలని పేర్కొంది. భారతీయుడిని వివాహం చేసుకున్న నేపథ్యంలో తన ఇ-టూరిస్ట్ వీసాను స్పౌస్ వీసాగా మార్చాలని కోరుతూ ఓ అమెరికా మహిళ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను జస్టిస్ అమిత్ మహాజన్ కొట్టివేశారు. వివాహం చేసుకున్న కారణంతోనే విదేశీయులకు భారతదేశంలో నివాస హక్కు లభించదని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.
ఈ కేసులో ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు అందించిన వివరణను న్యాయస్థానం సమర్థించింది. అందుబాటులో ఉన్న ఆధారాలు, పరిస్థితులను పరిశీలించిన తర్వాత ఆ వివాహం కేవలం ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రయోజనాల కోసం చేసుకున్నదనే అనుమానం సహేతుకమైనదేనని అభిప్రాయపడింది. పిటిషనర్, ఆమె భర్త మధ్య వయస్సు వ్యత్యాసంతోపాటు ఆమె గతంలో చేసుకున్న వివాహాలు, భారతదేశంలో సుదీర్ఘకాలం నివసించడం, వివాహాల ద్వారా వీసా ప్రయోజనాలు పొందేందుకు గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలను అధికారులు పరిగణనలోకి తీసుకున్నారని తెలిపింది. అలాగే వారి నివాస ఏర్పాట్లు, మహిళ ఆదాయ వనరులు, జీవనాధార మార్గాలపై ఆమె ఇచ్చిన వివరణలను కూడా పరిశీలించినట్లు పేర్కొంది. కేవలం వివాహ బంధం ఆధారంగా విదేశీయులు దేశంలో నివసించే హక్కును డిమాండ్ చేయలేరని కోర్టు తీర్పు స్పష్టం చేసింది.