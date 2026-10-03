పితృపక్షాల వేళ- గయలో పిండ ప్రదానం చేస్తున్న ముస్లింలు, క్రైస్తవులు
బిహార్లో పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానాలు చేస్తున్న విదేశీయులు- జర్మనీ, రష్యా సహా పలు దేశాలకు చెందిన విదేశీయులు
Published : October 3, 2026 at 8:52 AM IST
Pinddaan In Bihar 2026 : పితృపక్షాల వేళ బిహార్లో ఒక అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతమయ్యింది. ఈ సారి గయలో జరుగుతున్న 'పితృపక్ష మేళ 2026' కార్యక్రమంలో చాలా మంది క్రైస్తవులు, ముస్లింలు పాల్గొన్నారు. భారతీయ సంప్రదాయాలను అనుసరించి తమ పూర్వీకులకు పిండ ప్రధానం చేసి, పితృకార్యాలు నిర్వహించారు. భారతీయులతోపాటు పెద్ద సంఖ్యలో విదేశీయులు కూడా ఇక్కడకు వచ్చి తమ పూర్వీకులకు పిండ ప్రధానం చేస్తుండడం గమనార్హం.
విదేశీయులను ఆకర్షిస్తున్న భారతీయ సంప్రదాయాలు
భారతీయ సంప్రదాయాలెన్నో విదేశీయులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. పితృపక్షాల వేళ వారు కూడా తమ పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానాలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గయలోని దేవ్ఘాట్ పితృకార్యాలతో రద్దీగా మారింది. ఇప్పటికే రష్యా, నెదర్లాండ్స్, ఇటలీ తదితర దేశాలకు చెందిన 50మందితో కూడిన బృందం శుక్రవారం గయకు చేరుకుంది. భారతీయ సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి వారు తమ పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానాలు చేశారు. కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి శ్రాద్ధఖర్మలకు ముఖ్యంగా పితృపక్షాల వేళ గయ ఎంతో విశిష్టమైనదిగా భావిస్తారు. దేశంలో సెప్టెంబర్ 27న మొదలైన పితృపక్షాలు ఈనెల 10వ తేదీతో ముగియనున్నాయి.
ఈ విదేశీ బృందానికి ఆచార వ్యవహారాలను వివరించటానికి వారితోపాటు ఓ అనువాదకురాలు కూడా గయకు వచ్చారు. ఆమె మూడేళ్లక్రితం పితృపక్షంలో తన తండ్రికి గయలోనే శ్రాద్ధఖర్మలు నిర్వహించారు. అప్పట్లో తను పొందిన అనుభవంతో ఈ ఏడాది విదేశీయులకు పిండ ప్రదానం ఆచారాలు, వాటి విశిష్టతను సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఆమె సహాయపడుతున్నారు.