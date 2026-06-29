ETV Bharat / bharat

'వాటికి ప్రభుత్వంతో సంబంధమే లేదు'- భారత్, పాక్ మధ్య ట్రాక్-2 చర్చల వార్తలకు కేంద్రం చెక్

కొలంబోలో జరిగినట్లు ప్రచారంలోకి వచ్చిన ట్రాక్-2 సమావేశాలపై కేంద్రం స్పష్టత- ప్రైవేటు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న వారు తమ వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలనే వెల్లడిస్తారని విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ వ్యాఖ్య

India Pakistan Relations
Foreign Secretary Vikram Misri ((Photo/ANI))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 3:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India Pakistan Relations : భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య రహస్య దౌత్య చర్చలు జరుగుతున్నాయంటూ ఇటీవల వెలువడిన కథనాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది. కొలంబోలో జరిగినట్లు ప్రచారం జరుగుతున్న ట్రాక్-2 సమావేశాలకు భారత ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని కేంద్ర విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ స్పష్టం చేశారు. అలాంటి సమావేశాలు ప్రైవేటు సంస్థలు నిర్వహించే కార్యక్రమాలేనని, వాటికి ప్రభుత్వ అధికారిక మద్దతు లేదా గుర్తింపు లేదని తేల్చిచెప్పారు.

ఇటీవల కొన్ని మీడియా కథనాల్లో భారత్- పాక్ మధ్య అధికారిక దౌత్య చర్చలు నిలిచిపోయినప్పటికీ, ట్రాక్-2 దౌత్యం ద్వారా ఇరు దేశాలకు చెందిన రిటైర్డ్ సైనికాధికారులు, మాజీ దౌత్యవేత్తలు, విధాన నిపుణులు, పౌరసమాజ ప్రతినిధులు పరస్పరం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో నిర్వహించిన భద్రతా సదస్సు సందర్భంగా ఇరు దేశాలకు చెందిన కొందరు ప్రముఖులు సమావేశమైనట్లు ప్రచారం జరిగింది.

ఎలాంటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వదు!
ఆ అంశంపై స్పందించిన విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ, అలాంటి సమావేశాలు ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తరచూ జరుగుతుంటాయని చెప్పారు. వాటిలో కొత్తదేమీ లేదని పేర్కొన్నారు. అవి పూర్తిగా ప్రైవేటు వ్యక్తులు, ప్రైవేటు సంస్థలు నిర్వహించే కార్యక్రమాలేనని, భారత ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమాలుగా వాటిని పరిగణించబోమని స్పష్టం చేశారు. భారత్ తరఫున అలాంటి సమావేశాల్లో పాల్గొనే రిటైర్డ్ దౌత్యవేత్తలు, మాజీ సైనికాధికారులు లేదా పౌరసమాజ ప్రతినిధులు తమ వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను మాత్రమే వెల్లడిస్తారని విక్రమ్ మిస్రీ తెలిపారు. వారు భారత ప్రభుత్వ అభిప్రాయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రతినిధ్యం వహించరని స్పష్టం చేశారు. అలాంటి సమావేశాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వదని కూడా పేర్కొన్నారు.

ట్రాక్-2 దౌత్యం అంటే ఏంటి?
సాధారణంగా ట్రాక్-2 దౌత్యం అనేది ప్రభుత్వ అధికారిక చర్చలకు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో మాజీ దౌత్యవేత్తలు, రిటైర్డ్ సైనికాధికారులు, విద్యావేత్తలు, థింక్ ట్యాంక్ నిపుణులు, జర్నలిస్టులు, పౌరసమాజ ప్రతినిధులు తమ వ్యక్తిగత హోదాలో పాల్గొని వివాదాల పరిష్కారం లేదా ఉద్రిక్తతల తగ్గింపుపై అభిప్రాయాలు పంచుకుంటారు. అయితే అలాంటి చర్చలకు అధికారిక గుర్తింపు ఉండదని కేంద్రం మరోసారి స్పష్టం చేసింది.

ప్రస్తుతం భారత్- పాకిస్థాన్ సంబంధాలు అత్యంత దిగువ స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. 2025 ఏప్రిల్‌లో జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పహల్గాంలో పాకిస్థాన్ మద్దతు ఉన్న ఉగ్రవాదులు 26 మంది అమాయక పౌరులను హతమార్చిన ఘటన తర్వాత పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఆ ఉగ్రదాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ 2025 మేలో ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో పాకిస్థాన్‌తో పాటు పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలు, లాంచ్‌ప్యాడ్లు, స్థావరాలపై లక్ష్యిత దాడులు నిర్వహించింది. ఈ చర్యల అనంతరం ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు దాదాపు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.

ప్రస్తుతం భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య డీజీఎంఓల (డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్) హాట్‌లైన్ మాత్రమే కొనసాగుతోంది. అధికారిక స్థాయిలో ఎలాంటి రాజకీయ, దౌత్య లేదా వాణిజ్య చర్చలు జరగడం లేదు. భారత్-పాక్ సంబంధాలు ఇప్పటికే 2019 ఆగస్టు 5న జమ్ముకశ్మీర్‌కు ప్రత్యేక హోదా కల్పించిన ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఆ నిర్ణయానికి నిరసనగా పాకిస్థాన్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను తగ్గించింది. అనంతరం పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత పరిస్థితులు మరింత కఠినంగా మారాయి.

ప్రస్తుతం ఇరు దేశాల మధ్య ప్రత్యక్ష వాణిజ్యం కూడా దాదాపు నిలిచిపోయింది. సరిహద్దు దాటి ఉగ్రవాదానికి పాకిస్థాన్ మద్దతు కొనసాగుతోందని భారత్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ద్వైపాక్షిక సంబంధాల పునరుద్ధరణకు ప్రస్తుతం ఎలాంటి అవకాశం కనిపించడం లేదు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్ మరో కీలక నిర్ణయం కూడా తీసుకుంది. దశాబ్దాలుగా అమల్లో ఉన్న సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. రక్తం, నీరు ఒకేసారి ప్రవహించలేవంటూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలు భారత్ వైఖరిని స్పష్టంగా తెలియజేశాయి. సింధు నదీ జలాలపై పాకిస్థాన్ వ్యవసాయం, విద్యుత్ ఉత్పత్తి భారీగా ఆధారపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం ఆ దేశంపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మొత్తం మీద, అనధికారిక ట్రాక్-2 చర్చలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వబోదని, పాకిస్థాన్ విషయంలో ఉగ్రవాదంపై రాజీపడే ప్రసక్తే లేదన్న సందేశాన్ని మరోసారి స్పష్టంగా వెల్లడించింది.

'మారణహోమాలకు చరిత్ర కలిగిన దేశం పాక్'- ఐరాస వేదికగా భారత్​ ఘాటు వ్యాఖ్యలు

'భారత్‌తో యుద్ధం రెండు సిద్ధాంతాల పోరు'- పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

TAGGED:

INDIA PAKISTAN RELATIONS
MISRI ON TALKS WITH PAKISTAN
INDIA PAKISTAN CONFLICT
INDIA PAK TALKS RUMOURS
INDIA PAKISTAN RELATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.