కాంగ్రెస్ X ఖాతాలకు విదేశీ లింకులు- భారతీయులను ప్రభావితం చేసేందుకు విదేశీ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు : బీజేపీ
కాంగ్రెస్తో పాటు ఆ పార్టీకి చెందిన పలువురు నేతల ఎక్స్ ఖాతాలను విదేశాల నుంచి నిర్వహిస్తున్నారని ఆరోపణలు
Published : November 27, 2025 at 3:30 PM IST
Foreign Links to Congress X Accounts : కాంగ్రెస్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలపై బీజేపీ ఎంపీ సంబిత్ పాత్ర సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కాంగ్రెస్తో పాటు ఆ పార్టీకి చెందిన పలువురు నేతల ఎక్స్ ఖాతాలను విదేశాల నుంచి నిర్వహిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. విదేశీ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ల ద్వారా భారత ప్రజలను ప్రభావితం చేయడానికి కాంగ్రెస్ యత్నిస్తోందని విమర్శించారు. గురువారం దిల్లీలో విలేకరుల సమావేశంలో సంబిత్ పాత్ర ఈ ఆరోపణలు చేశారు.
రాహుల్ గాంధీ మనుషులకు భారత గడ్డతో ఎలాంటి కనెక్షన్ లేదని, వాళ్లంతా బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్, ఆగ్నేయ ఆసియా, పశ్చిమ ఆసియా, ఐరోపా, అమెరికాలో కూర్చొని ఎక్స్ పోస్ట్ల ద్వారా భారత ప్రజలను ప్రభావితం చేసేందుకు యత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రత్యేకించి ఓట్ల చోరీ, ఆపరేషన్ సిందూర్ వంటి కీలక అంశాలపై ఆయా దేశాల నుంచి ట్వీట్లు చేస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు. ఇటువంటి సున్నిత అంశాలపై భారత ప్రజల ఆలోచనా వైఖరిని మార్చాలనే పన్నాగం దీని వెనుక దాగి ఉందన్నారు. 2014లో నరేంద్రమోదీ ప్రధానమంత్రి అయిన నాటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇదే విధంగా తతంగాన్ని నడిపిస్తోందన్నారు. చివరకు రాహుల్ గాంధీ సైతం విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లినప్పుడల్లా భారత్ వ్యతిరేక విమర్శలు చేస్తున్నారని సంబిత్ పాత్ర పేర్కొన్నారు.
ఒక పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారమే విదేశాల నుంచి రాహుల్ గాంధీకి ఈ పని దొరుకుతోందన్నారు. బీజేపీ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా ఇండియా లొకేషన్ను చూపిస్తుంటే, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పవన్ ఖేడా ఎక్స్ ఖాతా అమెరికా లొకేషన్ను చూపిస్తోందని తెలిపారు. మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఎక్స్ ఖాతా ఐర్లాండ్ లొకేషన్ను చూపించేదని, దాన్ని ఇటీవలే ఇండియా లొకేషన్కు మార్చారని ఆయన చెప్పారు. హిమాచల్ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ఎక్స్ ఖాతా థాయ్లాండ్ లొకేషన్ను చూపిస్తోందని సంబిత్ పాత్ర పేర్కొన్నారు.
తప్పుడు ప్రచారాల ప్లానింగ్ విదేశీ గడ్డలపైనే
‘‘అంతర్జాతీయ సమాజంలో భారత్ ప్రతిష్ఠను మసకబార్చేందుకు వామపక్ష-కాంగ్రెస్ సంయుక్త వ్యవస్థ ఇలాంటి ఫేక్ ఎక్స్ ఖాతాలను తయారు చేయించింది. ఏదో ఒకరకంగా భారత్లో అధికారంలోకి రావాలి, రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేయాలి అనేదే ఆ ఫేక్ ఖాతాల లక్ష్యం. వాస్తవానికి ఇలాంటి వాళ్ల ఉనికే లేనట్టుగా భావించాలి. ఆ ఎక్స్ ఖాతాలు, వాటి పేర్లు అన్నీ ఫేకే. ‘ఓట్ చోర్, గద్దీ ఛోడ్’ లాంటి ప్రచారాల ప్లానింగ్ కూడా విదేశీ గడ్డలపైనే జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ, దాని నేతలు ఇంతగా బరితెగిస్తుండటం ఆందోళన కలిగించే విషయమే’’ అని బీజేపీ ఎంపీ సంబిత్ పాత్ర వ్యాఖ్యానించారు.
కాంగ్రెస్ నేతల చోరీ దొరికిపోయింది
‘‘క్యారవాన్ ఇండియా మేగజైన్, ఆల్ట్ న్యూస్ లాంటి కాంగ్రెస్ను సమర్ధించే వార్తాసంస్థలు కూడా భారత్ అవతలి నుంచే కార్యకలాపాలను సాగిస్తున్నాయి. యూజర్ల ఖాతాల లొకేషన్ను బహిర్గతపరిచే ఫీచర్ను ‘ఎక్స్’ అందుబాటులోకి తెచ్చిన వెంటనే కాంగ్రెస్తో సంబంధమున్న చాలామంది నేతలు, సంస్థలు లొకేషన్ను విదేశాలకు మార్చుకున్నారు. మొత్తం మీద కాంగ్రెస్ నేతల చోరీ వ్యవహారం దొరికిపోయింది. ఒక ప్రణాళిక ప్రకారమే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈవిధమైన పని విభజన జరిగింది. భారత్లో ఓటుహక్కు లేని వాళ్లు కూడా విదేశాలు వేదికగా ఈ తప్పుడు ప్రచారంలో భాగం అవుతున్నారు. వివిధ అంశాల్లో భారత ప్రజల ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రభావితం చేసేందుకే ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే కొంతమంది వీపీఎన్ లాంటి ప్రాక్సీల ద్వారా ఎక్స్ ఖాతాల్లోకి లాగిన్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారి లొకేషన్ సమాచారం తప్పుగా కనిపిస్తుంటుంది’’ అని బీజేపీ ఎంపీ సంబిత్ పాత్ర పేర్కొన్నారు.
వాళ్లు ‘వెస్ట్ కాంగ్రెస్ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు’
‘‘నిధి సింగ్ రాథోడ్, అర్పిత్ శర్మ, ఆల్ట్ న్యూస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు ప్రతీక్ సిన్హా లాంటి వాళ్లు ‘వెస్ట్ కాంగ్రెస్ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు’. తొలుత క్యారవాన్ ఇండియా మేగజైన్, ఆల్ట్ న్యూస్ల ఎక్స్ ఖాతాల లొకేషన్ తొలుత అమెరికాలో చూపించింది. ఇటీవలే వాళ్లు దాన్ని భారత్కు మార్చుకున్నారు. కొందరు తమ లొకేషన్ సమాచారం ఎవరికీ కనిపించకుండా దాచుకున్నారు. అలాంటి వాళ్ల లొకేషన్ పాకిస్థానే అని ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకొన్ని ఎక్స్ ఖాతాల లొకేషన్ బంగ్లాదేశ్లో ఉంది. పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ లొకేషన్లను చూపించడం ఇష్టం లేని వారంతా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా రీజియన్ లొకేషన్ను చూపిస్తున్నారు’’ అని సంబిత్ పాత్ర విమర్శలు గుప్పించారు.