'3డీ'లోకి 33వేల పురాతన నాణేలు- దేశంలోనే తొలిసారి- ఎక్కడంటే?
'3డీ' రూపంలోకి పురాతన నాణేలు-360 డిగ్రీల కోణంలో చూడగలిగేలా కాయిన్స్ ఫొటోలు- నాణేల ముద్రణా కాలం నుంచి బరువు దాకా సమస్త సమాచారం డిజిటలైజేషన్
Published : November 12, 2025 at 10:35 AM IST
Ancient Coins 3D Model in Bhopal : ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా 33వేల పురాతన నాణేలను 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇవన్నీ 200 ఏళ్ల నుంచి 2500 ఏళ్ల కిందటివి. ప్రాచీన కాయిన్స్ను ఇంత పెద్దసంఖ్యలో ఒకేసారి, ఒకేచోట డిజిటలైజ్ చేస్తుండటం ఇదే తొలిసారి. ఈ ఘనతను మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 'భోపాల్ స్టేట్ మ్యూజియం' దక్కించుకోనుంది. ఇంతకీ ప్రాచీనకాలపు కాయిన్స్ను 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేస్తారు ? దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి ? ఆ విలువైన నాణేలను డిజిటలైజ్ చేస్తే, మ్యూజియంల యాజమాన్య హక్కుల పరిరక్షణ ఎలా జరుగుతుంది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఇక ఆన్లైన్లోకి 33వేల కాయిన్స్
భోపాల్ స్టేట్ మ్యూజియంలో ప్రస్తుతం 33వేల పురాతన నాణేలు ఉన్నాయి. వీటిలో విలువైన బంగారం, వెండి నాణేలు కూడా ఉన్నాయి. 200 ఏళ్ల నుంచి 2500 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ నాణేలపై చాలా ఏళ్లుగా రీసెర్చ్ జరుగుతోంది. అరుదైన నాణేలు, చారిత్రక విశేషాలపై రీసెర్చ్ చేసే పీహెచ్డీ స్కాలర్లు దేశ, విదేశాల నుంచి మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్ స్టేట్ మ్యూజియంకు వస్తుంటారు. ఇందులోని అన్ని పురాతన నాణేలను 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ చేయించే విశిష్ట ప్రాజెక్టుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ ప్రక్రియ ఏడాదిలోగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. కాయిన్స్ డిజిటలైజేషన్ పూర్తయ్యాక చరిత్ర పరిశోధకులు, ఆసక్తి కలిగినవారు నేరుగా ఆన్లైన్లో (ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్లో) భోపాల్ స్టేట్ మ్యూజియంలోని 33వేల కాయిన్స్ ఫొటోలను 360 డిగ్రీల కోణంలో చూడొచ్చు. వాటితో ముడిపడిన సమస్త సమాచారాన్ని సైతం పొందొచ్చు.
నాణేలపై యాజమాన్య హక్కులు
పెద్దసంఖ్యలో ప్రాచీన నాణేలు ఉండటంతో వాటన్నింటిని భోపాల్ స్టేట్ మ్యూజియంలోని గ్యాలరీలో డిస్ప్లే చేయడం లేదు. ప్రస్తుతం తెర మరుగున ఉన్న ఎన్నో అరుదైన నాణేలు, 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక వెలుగులోకి రానున్నాయి. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఈ నాణేలు దొంగతనానికి గురైనా, వాటిని క్లెయిమ్ చేసుకునే యాజమాన్య హక్కులు మ్యూజియంకు లభిస్తాయి. 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మ్యూజియంకు చట్టబద్ధమైన ఆధారంగానూ పనికొస్తుంది. ప్రాచీన నాణేలు డిజిటలైజ్ అయ్యాక, ప్రపంచంలోని ఏ దేశం వాళ్లయినా వాటిని ఆన్లైన్లో చూడొచ్చు. ప్రత్యేకించి చరిత్ర పరిశోధకులకు ఈ ప్రాజెక్టు ఒక వరంలా పరిణమించనుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక మధ్యప్రదేశ్లోని ఇతరత్రా మ్యూజియంలలో ఉన్న నాణేలను కూడా 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ చేయనున్నారు. పెద్దసంఖ్యలో మ్యూజియంలు ఉన్నందున, ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తవడానికి మూడేళ్ల టైం పట్టనుంది.
నాణేల 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేస్తారు?
3డీ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీతో భోపాల్ స్టేట్ మ్యూజియంలోని 33వేల పురాతన నాణేలను స్కాన్ చేస్తారు. నాణెం ఆకారం, రంగు, సైజులు ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా రికార్డు చేయడం 3డీ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత. ఆయా ప్రాచీన నాణేలను ఎవరు ముద్రించారు? ఏ కాలంలో ముద్రించారు? ఏ లోహంతో ముద్రించారు? ఎందుకు ముద్రించారు? ఆ నాణేలపై ఏం రాసి ఉంది? ఏ భాషలో రాసి ఉంది? కాయిన్ బరువు ఎంత? అనే సమాచారమంతా ప్రతీ కాయిన్కు సంబంధించిన 3డీ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది. ప్రతీ నాణెంపై రాసి ఉండే వివరాలను ప్రపంచ పరిశోధకుల సౌకర్యార్ధం హిందీ, ఇంగ్లిష్ భాషల్లోకి అనువదిస్తారు. 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ చేసిన కాయిన్ను మనం మొబైల్ స్క్రీన్లో 360 డిగ్రీల కోణంలో చూడొచ్చు.
కాయిన్స్ 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తున్న తొలి మ్యూజియం
ఈ ప్రాజెక్టు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని ముంబయి విశ్వవిద్యాలయం మాజీ డైరెక్టర్ దిలీప్ రాజ్కోర్ తెలిపారు. 'భారత్లో ఈవిధంగా ప్రాచీన కాయిన్స్ను 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తున్న తొలి మ్యూజియం ఇదే. దాదాపు 33వేల నాణేలను 3డీ ఇమేజింగ్తో స్కాన్ చేయిస్తుండటం గొప్ప విషయం. దీనివల్ల ప్రజలకు, చరిత్ర పరిశోధకులకు ప్రాచీన నాణేల సమాచారం మరింత చేరువ అవుతుంది. వాటి ఫొటోలను, వివరాలను ఫోన్లోనే అందరూ చూడొచ్చు. 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ చేసిన కాయిన్స్ ఒకవేళ దొంగతనానికి గురైనా తిరిగి రికవర్ చేసుకునే యాజమాన్య హక్కులు మ్యూజియంలకు లభిస్తాయి' అని దిలీప్ రాజ్కోర్ వివరించారు. ఆయన పురాతన కాలం నాటి అరుదైన నాణేలపై పరిశోధన చేసి ఒక పుస్తకం రాశారు.
ఒకే ఒక్క క్లిక్తో నాణేల సమస్త సమాచారం
ప్రాచీన నాణేలను డాక్యుమెంట్ చేయడానికి చాలా శ్రమ, ఖర్చు అవసరమని మధ్యప్రదేశ్ ఆర్కియాలజీ విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నీలేశ్ లోఖండే తెలిపారు. 'అయినప్పటికీ భోపాల్ స్టేట్ మ్యూజియంలోని 33వేల నాణేలను డిజిటలైజ్ చేయబోతున్నాం. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితే జనమంతా ఒకే ఒక్క క్లిక్తో ఆయా నాణేల సమస్త సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ప్రతీ నాణేన్ని అన్ని కోణాల నుంచి నిశితంగా చూడొచ్చు. విలువైన నాణేల భద్రతను 3డీ డాక్యుమెంటేషన్ పెంచుతుంది. అవి దొంగతనానికి గురైనా, మ్యూజియం నిర్వాహకులు రికవర్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది' నీలేశ్ లోఖండే పేర్కొన్నారు.