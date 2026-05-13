స్కూల్ డ్రాపౌట్స్ చదువు కోసం 'ఫుడ్మ్యాన్' కృషి- ఫీడ్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు- 20 మంది బాలికలు టెన్త్ పాస్
ఆర్థిక పరిస్థితి కారణంగా చదువును మధ్యలోనే ఆపేసిన బాలికలు- వారికి చదువు చెప్పేందుకు చంద్రశేఖర్ కృషి- ఫీడ్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేసి విద్యాబుద్ధులు- ఈ ఏడాది టెన్త్ పాసైన 20 మంది స్టూడెంట్స్
Published : May 13, 2026 at 7:01 PM IST
Food Man Chandrashekhar Help Students : పేదరికం కారణంగా స్కూల్ చదువును మధ్యలోనే ఆపేసిన బాలికల పాలిట దేవుడిలా మారారు ఓ వ్యక్తి. 20 మంది విద్యార్థినిలను టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యేటట్లు చేశారు. అట్టడుగు, తక్కువ ఆదాయ వర్గాల కుటుంబాలకు చెందిన బాలికలకు చదువును చేరువ చేశారు. ఆయనే బంగాల్లోని అసన్సోల్కు చెందిన ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త చంద్రశేఖర్ కుండు. ఈ క్రమంలో స్కూల్ డ్రాపౌట్ స్టూడెంట్స్ చదువు కోసం పాటుపడిన, 'ఫుడ్మ్యాన్'గా ప్రసిద్ధి చెందిన చంద్రశేఖర్ గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
కూలీల పిల్లల చదువు కోసం కృషి
ఉత్తర అసన్సోల్లోని మారుమూల ప్రాంతమైన పలాస్దిహ్లో గిరిజన, ఇతర వెనుకబడిన వర్గాల ప్రజలు ఎక్కువగా నివసిస్తున్న చిన్న చిన్న గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతవాసులు రోజువారీ కూలీ పనులకు వెళ్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. అంటే రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని పరిస్థితి. దీంతో పలాస్దిహ్ ప్రాంతంలో చాలా మంది బాలికలు పేదరికం కారణంగా చదువుకు దూరమయ్యారు. నిజంగా చెప్పాలంటే చదువు అనేది వాళ్లకి ఒక లగ్జరీలా అయిపోయింది. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ ఆర్థిక బాసట కోసం తమ కుమార్తెలను చదువు మధ్యలోనే మాన్పించి ఇటుక బట్టీలలో, స్టోన్ క్రషర్లలో పనికి పంపేవారు.
చంద్రశేఖర్పై ప్రశంసలు
బడి మానేసిన ఈ బాలికలను తిరిగి విద్యా ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు చంద్రశేఖర్ కుండు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఈ అట్టడుగు వర్గాల బాలికలకు విద్యాబుద్ధులను చెప్పడానికి 'ఫీడ్ క్యాంపస్'ను స్థాపించారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా బాలికలను చదువు చెప్పించారు. ఈ చొరవ వల్ల 20 మంది స్కూల్ డ్రాపౌట్ స్టూడెంట్స్ బంగాల్ టెన్త్ పరీక్షల్లో (మాధ్యమిక్ పరీక్ష) మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణుతులయ్యారు. దీంతో బాలికలను విద్యను అందించిన చంద్రశేఖర్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
పలు సవాళ్లను ఎదురొడ్డి
అయితే ఈ వెనుకబడిన ప్రాంతంలో బాలికలకు చదువు చెప్పించేందుకు చంద్రశేఖర్ పలు సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. విద్య అనే మాట వినగానే చాలా గ్రామాల ప్రజలు వ్యతిరేకత చూపేవారు. ఫలితంగా చదువు గురించి గ్రామస్థులకు అవగాహన కల్పించడం చంద్రశేఖర్కు అత్యంత కష్టతరమైన పనిగా మారింది. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి ఆయన బాలికలకు విద్యా బోధనతో పాటు బుక్స్, పెన్నులు వంటి చదువుకు సంబంధించిన సామగ్రి అందించారు. అలాగే భోజనం ఏర్పాట్లు చేశారు. క్రమం తప్పకుండా విద్యార్థులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేశారు. అలాగే వారికి అవసరమైన మందులను అందించారు. ఈ క్రమంలో గ్రామస్థుల అభిమానాన్ని చంద్రశేఖర్ చూరగొన్నారు. ఆ తర్వాత వారు తమ బాలికలను స్కూల్కు పంపించడం ప్రారంభించారు.
చదువుతో పాటు డ్యాన్స్, మ్యూజిక్ కూడా నేర్పిస్తారు
ప్రస్తుతం చంద్రశేఖర్ పలు చిన్న పాఠశాలలను నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే పలాస్దిహ్లో ప్రాంతంలో ఒక ఫీడ్ క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేసి పేద బాలికలకు చదువును అందిస్తున్నారు. ఈ ఫీడ్ క్యాంపస్లో చదువు మాత్రమే కాకుండా నృత్యం, సంగీతం, టైలరింగ్, వివిధ చేతివృత్తులు, కరాటేలో శిక్షణ అందిస్తున్నారు. అలాగే ఈ క్యాంపస్లో మహిళల ఫుట్బాల్ టీమ్ కూడా ఉంది.
పలాస్దిహ్, చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో తాను 30కి పైగా పాఠశాలలను నడుపుతున్నానని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ఈ పాఠశాలలకు అనుబంధంగా ఫీడ్ క్యాంపస్ ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ క్యాంపస్లో మొత్తం 200 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటూ, వివిధ రంగాల్లో తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటున్నారని వెల్లడించారు. పురూలియా జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి అనేక పాఠశాలలను నిర్వహిస్తున్నానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం మొత్తం 1,200 మంది విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, నోట్బుక్లతో సహా విద్యా సామగ్రి, భోజన సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నామని అన్నారు.
"ఈ విద్యార్థులందరూ బడి మానేసే దశలో ఉన్నారు. ఈ డ్రాపౌట్ సంక్షోభాన్ని నివారించి విద్యార్థులను తిరిగి స్కూల్కు రప్పించడం అత్యంత కష్టతరమైన పని. అయినప్పటికీ మేము సవాళ్లను ఎదుర్కొని ముందుకు సాగాం. ఈ ఏడాది నా క్యాంపస్ నుంచి 20 మంది విద్యార్థులు మంచి మార్కులతో టెన్త్ క్లాస్ పాసయ్యారు. అనేక సంస్థలు, అలాగే వ్యక్తిగతంగా కొందరు మాకు సాయం చేస్తున్నారు. కొందరు దాతలు బుక్స్, ఇంకొందరు స్కూల్ బ్యాగులు, మరికొందరు నోట్బుక్స్ విరాళంగా ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా బాలల ఆరోగ్యం పనిచేసే ఓ సంస్థ ప్రతి నెలా బాలికలకు శానిటరీ నాప్కిన్లు అందిస్తోంది." అని చంద్రశేఖర్ స్పష్టం చేశారు.
కేవలం చంద్రశేఖర్ సార్ వల్లే తాను చదువును కొనసాగించగలిగానని పేద విద్యార్థి శ్రేయా పారిఖ్ చెప్పింది. పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్బుక్ల నుంచి మొదలుకొని ప్రతిదీ తనకు ఫ్రీగా అందించారని సంతోషం వ్యక్తం చేసిందగి. టెన్త్ పరీక్షల కోసం ఇక్కడే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉత్తీర్ణత సాధించానని వెల్లడించింది.
