దేశవ్యాప్తంగా డెలివరీ బాయ్స్​ సమ్మె- లక్షా 50వేల మంది ఆందోళన

దేశవ్యాప్త ఆందోళనలు చేపట్టిన గిగ్‌ వర్కర్లు- సమ్మెలో లక్షా 50 వేల మంది పాల్గొనే అవకాశం

GIG Workers Strike
GIG Workers Strike (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 31, 2025 at 12:09 PM IST

Updated : December 31, 2025 at 12:45 PM IST

GIG Workers Strike : డెలివరీ యాప్‌లలో అమలు చేస్తున్న 10 నిమిషాల ఫాస్ట్ డెలివరీ ఆప్షన్‌ను వెంటనే తొలగించాలని, అలాగే పాత పేఔట్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ గిగ్ వర్కర్లు బుధవారం దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపట్టారు. ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ యాప్‌ బేస్డ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ వర్కర్స్‌ (IFAT) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సమ్మెకు పెద్ద ఎత్తున స్పందన లభించింది. దీని ప్రభావంతో పీక్ అవర్స్‌లో డెలివరీ సేవలు తీవ్రంగా అంతరాయం కలగనున్నట్లు కార్మిక సంఘాలు హెచ్చరించాయి.

ఆదాయంపై వాపోతున్న వర్కర్లు
గిగ్ వర్కర్ల ప్రకారం, ఫాస్ట్ డెలివరీ మోడల్ వల్ల కార్మికులపై అసురక్షిత ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. నిర్ణీత సమయంలో ఆర్డర్ డెలివరీ చేయాలనే ఒత్తిడితో రోడ్లపై వేగంగా వెళ్లాల్సి వస్తోందని, దీని వల్ల ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతటి ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నా, పేఔట్ విధానాల్లో మార్పుల కారణంగా తమ ఆదాయాలు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయని వాపోయారు.

ఆ విధానం పూర్తిగా మారిపోయిందంటూ!
గతంలో దసరా, దీపావళి, బక్రీద్ వంటి పండుగల సమయంలో సరసమైన చెల్లింపులు ఉండేవని, ఇప్పుడు ఆ విధానం పూర్తిగా మారిపోయిందని గిగ్ వర్కర్ల సంఘం తెలిపింది. అప్పట్లో ఇచ్చిన రేటు కార్డ్‌, ఇన్సెంటివ్ విధానాన్ని మళ్లీ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. అలాగే సరైన ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగం, బీమా వంటి సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు కల్పించాలని స్విగ్గీ, జొమాటో వంటి అగ్రిగేటర్ కంపెనీలను కోరింది.

కంపెనీలు బెదిరిస్తున్నాయంటూ ఆరోపణలు
ఆందోళనల్లో పాల్గొంటున్న కార్మికులను అగ్రిగేటర్ కంపెనీలు బెదిరిస్తున్నాయని గిగ్ వర్కర్లు ఆరోపించారు. టీమ్ లీడర్లు, ఏరియా మేనేజర్ల ద్వారా ఐడీలను బ్లాక్ చేయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. డిసెంబర్ 25న జరిగిన ఆందోళనల్లో సుమారు 40 వేల మంది కార్మికులు పాల్గొనడంతో సగానికి పైగా డెలివరీలు ఆలస్యమయ్యాయని IFAT వెల్లడించింది. బుధవారం జరిగిన సమ్మెలో లక్షా 50 వేల మంది వరకు పాల్గొనే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

రోజుకు 14–16 గంటలు రోడ్లపై గడిపినా!
డెలివరీ ఏజెంట్లు మాట్లాడుతూ, రోజుకు 14–16 గంటలు రోడ్లపై గడిపినా సరైన ఆదాయం రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒక డెలివరీ ఏజెంట్ మాట్లాడుతూ, "ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా కస్టమర్ ముందు చిరునవ్వుతో మాట్లాడాలి. ఆర్డర్ రద్దైతే తప్పు మనదే కాకపోయినా పెనాల్టీ మాత్రం రైడర్ మీదే పడుతుంది" అని వాపోయాడు. మరో ఏజెంట్ ప్రకారం, గతంలో రేటు కార్డ్ బాగుండేదని, కానీ ఇటీవల చేసిన మార్పులు రైడర్లను ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని చెప్పాడు.

ప్రశ్నిస్తే ఐడీ బ్లాక్ చేస్తారట!
బరాఖంబా ప్రాంతంలో ఇటీవల జరిగిన ఒక ప్రమాదాన్ని ఉదాహరణగా చెబుతూ, ఆ రైడర్‌కు కంపెనీ నుంచి ఎలాంటి బీమా సాయం అందలేదని తెలిపారు. చివరకు తోటి కార్మికులే డబ్బులు వేసి సహాయం చేశారని పేర్కొన్నారు. టీమ్ లీడర్లు ఫోన్ కాల్స్‌కు స్పందించరని, ప్రశ్నిస్తే ఐడీ బ్లాక్ చేస్తారని ఆరోపించారు. "14 గంటలు పని చేసినా రోజుకు రూ.700–800 మాత్రమే వస్తోంది" అని పలువురు తెలిపారు.

10 నిమిషాల డెలివరీ యాప్‌లను నిషేధించాలంటూ డిమాండ్
ఇదిలా ఉండగా, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా 10 నిమిషాల డెలివరీ యాప్‌లను నిషేధించాలని మరోసారి డిమాండ్ చేశారు. గిగ్ వర్కర్ల కష్టాల మీదే కంపెనీలు బిలియన్ డాలర్ విలువైన యూనికార్న్‌లుగా మారాయని అన్నారు. ఫాస్ట్ డెలివరీ గ్యారంటీ వల్ల రైడర్లు ప్రమాదకరంగా డ్రైవ్ చేయాల్సి వస్తోందని, అయినా వారికి సాధారణ కార్మిక హక్కులు కూడా లేవని విమర్శించారు. గిగ్ వర్కర్ల పనిగంటలకు పరిమితి విధించాలని ఆయన సూచించారు.

