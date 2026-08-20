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సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్ల కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ సజ్జన్ మృతి

1984 నాటి సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్ల కేసులో దోషిగా తేలిన సజ్జన్‌- తిహార్‌ జైలులో జీవిత ఖైదీగా ఉన్న సజ్జన్‌- అనారోగ్యంతో గురువారం కన్నుమూత

Congress MP Sajjan Kumar
కాంగ్రెస్‌ మాజీ ఎంపీ సజ్జన్‌కుమార్‌ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 2:57 PM IST

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Former Congress MP Sajjan Kumar Died : కాంగ్రెస్‌ మాజీ ఎంపీ సజ్జన్‌కుమార్‌ కన్నుమూశారు. 1984నాటి సిక్కు వ్యతిరేక ఆందోళనల కేసులో దోషిగా తేలిన ఆయన తీహాడ్‌ జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. 80 ఏళ్ల సజ్జన్‌ కుమార్‌కు ఆనారోగ్యం కారణంగా దిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్‌ ఆసుపత్రికి తరలించగా తుదిశ్వాస విడిచినట్లు ఆసుపత్రి వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. 1984 నవంబర్ ఒకటి, రెండు తేదీల్లో జరిగిన ఆందోళనల్లో ఐదుగురి మరణానికి సజ్జన్‌ కుమార్‌ కారణమయ్యారని నిర్ధరించిన దిల్లీ హైకోర్టు ఆయనకు 2018 డిసెంబర్‌ 17న జీవిత ఖైదు విధించింది. ఈ తీర్పుపై ఆయన సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లగా ప్రస్తుతం పెండింగ్‌లో ఉంది.

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CONGRESS MP SAJJAN KUMAR DIED
FORMER CONGRESS MP SAJJAN DIED
FORMER CONGRESS MP SAJJAN DIED

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