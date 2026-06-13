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'ఆర్థిక, సాంస్కృతిక సంబంధాల బలోపేతమే లక్ష్యం'- ఫ్రాన్స్‌, స్లోవేకియా పర్యటనకు ప్రధాని మోదీ

ఫ్రాన్స్, స్లోవేకియా దేశాలకు అధికారిక పర్యటనకు బయలుదేరిన ప్రధాని మోదీ- ఆర్థిక, సాంకేతిక, సాంస్కృతిక సహకారాల విస్తరణపై ప్రధాన దృష్టి- భారత్, ఫ్రాన్స్ స్పెషల్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్‌షిప్ సమీక్ష

PM Modi on France Slovakia visit
PM Modi leaves for official visit to France and state-visit to Slovakia (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 11:17 AM IST

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PM Modi on France Slovakia visit : ఐరోపా దేశాలతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునే దిశగా శనివారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విదేశీ పర్యటనకు బయలుదేరారు. వారం రోజుల పాటు ఫ్రాన్స్, స్లోవేకియాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో రెండు దేశాలతో ఉన్న వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్‌, స్లోవేకియా ప్రధాని రాబర్ట్ ఫికో ఆహ్వానం మేరు ఈ రెండు దేశాలు పర్యటించనున్నారు.

తన ప్రయాణానికి ముందు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో మోదీ, ఫ్రాన్స్ భారత్ వ్యూహాత్మక దృష్టిలో ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలు గతంలో మరింత బలపడినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇటీవల ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మాక్రోన్ భారత్ పర్యటన చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేస్తూ, ఇరుదేశాలు 'స్పెషల్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్‌షిప్' దశకు చేరుకున్నాయని ఆయన అన్నారు.

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PM MODI ON SLOVAKIA VISIT
PM MODI ON FRANCE SLOVAKIA VISIT

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