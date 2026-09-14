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గోవా కోర్టులో లొంగిపోయిన తరుణ్ తేజ్‌పాల్- సెంట్రల్ జైలుకు తరలింపు

ఉత్తర గోవాలోని సెంట్రల్ జైలుకు తరలించిన అధికారులు- తరుణ్‌ తేజ్‌పాల్‌కు బాంబే హైకోర్టు విధించిన పదేళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష అమలు కోసం 3వారాల్లోగా లొంగిపోవాలని ఆగస్టు 25న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

Tarun Tejpal Surrendered in Goa Court
తరుణ్‌ తేజ్‌పాల్‌ ((ANI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 3:15 PM IST

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Tarun Tejpal Surrendered in Goa Court : లైంగిక దాడి కేసులో 'తెహల్కా' మ్యాగజైన్ మాజీ ఎడిటర్-ఇన్- చీఫ్ తరుణ్ తేజ్‌పాల్ గోవా కోర్టులో లొంగిపోయారు. అనంతరం ఆయనను ఉత్తర గోవాలోని సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. తరుణ్‌ తేజ్‌పాల్‌కు బాంబే హైకోర్టు విధించిన పదేళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష అమలు కోసం 3వారాల్లోగా లొంగిపోవాలని ఆగస్టు 25న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. లొంగుబాటు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలన్న తేజ్‌పాల్ పిటిషన్‌ను న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది.

2013 నవంబర్‌లో గోవాలో జరిగిన ఓ ఈవెంట్‌లో తన జూనియర్ మహిళా ఉద్యోగినిపై తేజ్‌పాల్ హోటల్ ఎలివేటర్‌లో లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు. దీంతో అదే ఏడాది నవంబరులో ఆయనను అరెస్టు చేయగా ఆ తర్వాత బెయిల్‌పై విడుదలయ్యారు. ఈ కేసుపై 2017లో మాపులా ట్రయల్ కోర్టులో విచారణ ప్రారంభం కాగా, 2021 మేలో కింది కోర్టు ఆయనను నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. దీనిని సవాల్ చేస్తూ గోవా ప్రభుత్వం బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. సుదీర్ఘ విచారణ తర్వాత కింది కోర్టు తీర్పును తప్పుబడుతూ ఈ ఏడాది ఆగస్టు 6న హైకోర్టు తేజ్‌పాల్‌కు పదేళ్ల శిక్షతోపాటు 10లక్షల జరిమానా విధించింది.

అయితే, హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ తేజ్‌పాల్ ఆగస్టు 20న సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై జస్టిస్‌ అలోక్‌ అరధే నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం తేజ్‌పాల్‌ దాఖలు చేసిన మినహాయింపు పిటిషన్‌ను విచారణ చేపట్టింది. తన అప్పీల్‌ తొలుత సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు వచ్చే వరకు లొంగిపోవడం నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని తేజ్‌పాల్‌ తరఫు సీనియర్‌ న్యాయవాది కపిల్‌ సిబల్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే ఈ అభ్యర్థనను కోర్టు అంగీకరించకుండా, తేజ్‌పాల్‌ ఎంత సమయంలోగా లొంగిపోగలరని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ఇందుకు రెండు వారాల సమయం పడుతుందని ఆయన న్యాయవాది చెప్పారు. దీంతో రెండు వారాల్లోగా లొంగిపోయి, ఆ విషయాన్ని ధ్రువీకరించే పత్రాలను కోర్టుకు సమర్పించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. లొంగుబాటు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 21లోగా సమర్పిస్తే సెప్టెంబర్ 22న ఈ అప్పీల్‌పై విచారణ జరుపుతామని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.

గోవా ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత
అంతకుముందు గోవా తరఫున భారత సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ తుషార్‌ మెహతా వాదించారు. కేసులోని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాతే లొంగిపోవడం నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలా వద్దా అనే విషయాన్ని నిర్ణయించాలని కోర్టును కోరారు. ఈ కేసులో అత్యాచారం వంటి తీవ్రమైన నేరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే బాంబే హైకోర్టు తేజ్‌పాల్‌కు 10 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ నేపథ్యంలో మినహాయింపు ఇవ్వడం సరికాదని వాదించారు. దీనిని సమర్థించిన సుప్రీం, తేజ్​పాల్​ పిటిషన్​ను కొట్టివేసింది.

కాగా, తేజ్‌పాల్‌ను భారతీయ శిక్షాస్మృతి (ఐపీసీ)లోని పలు కీలక సెక్షన్ల కింద ధర్మాసనం దోషిగా నిర్ధారించింది. అధికార స్థానాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ మహిళపై అత్యాచారం చేసినందుకు సంబంధించిన సెక్షన్‌ 376(2)(ఎఫ్‌), లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన సెక్షన్‌ 354(ఎ), మహిళను వివస్త్రను చేయాలనే ఉద్దేశంతో బలవంతం చేసినందుకు సంబంధించిన సెక్షన్‌ 354(బి) కింద ఆయనను దోషిగా తేల్చింది. అయితే, సెక్షన్‌ 376(2)(ఎఫ్‌) ప్రకారం కనీసం పదేళ్ల జైలు శిక్ష నుంచి జీవిత ఖైదు వరకు విధించే అవకాశం ఉంటుంది.

మరోవైపు, విచారణ సమయంలో ఈ కేసులో తానే బాధితుడినని, కనికరం చూపించాలని ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ అయిన తేజ్‌పాల్ కోర్టుకు విన్నవించాడు. "ఇప్పుడు నా వయసు 62. నేనొక బాధితుడిని. నాకు భార్య ఉంది. ఇంతకుమించి నేను చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. మేం అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దయచేసి నాపై కనికరం చూపండి. వాస్తవాలన్నీ రికార్డు చేసే ఉన్నాయి" అని అభ్యర్థించాడు. అయితే, ఆయన వాదనను న్యాయస్థానం తోసిపుచ్చింది.

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