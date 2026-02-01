బడ్జెట్ 2026-27: ఏపీ, ఒడిశా, కేరళకు గుడ్న్యూస్- అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్లు ఏర్పాటు
Finance Minister Nirmala Sitharaman (ANI)
Published : February 1, 2026 at 11:43 AM IST
FM Proposes Critical Mineral Facilities : కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మతా సీతారామన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, ఒడిశా, తమిళనాడుకు గుడ్న్యూస్ చెప్పారు. ఖనిజ సంపద సమృద్ధిగా ఉన్న ఆయా రాష్ట్రాల్లో అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రసంగంలో తెలిపారు.