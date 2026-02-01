ETV Bharat / bharat

బడ్జెట్‌ 2026-27: ఏపీ, ఒడిశా, కేరళకు గుడ్‌న్యూస్- అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్లు ఏర్పాటు

ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా,తమిళనాడు, కేరళ శుభవార్త చెప్పిన నిర్మలా సీతారామన్- ఆయా రాష్ట్రాలో అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్ల ఏర్పాటు

Finance Minister Nirmala Sitharaman
Finance Minister Nirmala Sitharaman (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 11:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

FM Proposes Critical Mineral Facilities : కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మతా సీతారామన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, ఒడిశా, తమిళనాడుకు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పారు. ఖనిజ సంపద సమృద్ధిగా ఉన్న ఆయా రాష్ట్రాల్లో అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రసంగంలో తెలిపారు.

TAGGED:

FM SUPPORT MINERAL RICH STATES
FM PROPOSES TO MINERAL RICH STATES
MINERAL RICH STATES BUJET
UNION BUDGET 2026
FM SUPPORT MINERAL RICH STATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.