ఉడత ఉడత ఊచ్- 'ఎగిరే ఉడత' ఎక్కడి నుంచి వచ్చావోచ్!
చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్న ఎగిరే ఉడత- చెట్ల మధ్య ఎగురుతున్న దృశ్యాలు- అటవీ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన కెమెరాలో రికార్డ్
Published : April 4, 2026 at 8:27 PM IST
Flying Squirrel Found In Chhattisgarh : సాధారణంగా మన ఇళ్లలో, పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరిగే ఉడతలను మనం తరచూ చూస్తుంటాం. ఓకే రంగులో ఉండి, ఒక కొమ్మ నుంచి మరో దానిపైకి గెంతుతూ మనకు దర్శనమిస్తాయి. అయితే, వీటికి భిన్నంగా నల్లటి ఆకారంలో, చెట్ల మధ్య ఎగురుతూ ఓ ఉడత దర్శినమిచ్చింది. ఇంతకీ ఆ ఉడత ఎక్కడ కనిపించింది అనుకుంటున్నారా? ఛత్తీస్గఢ్లో ఈ నల్లటి ఉడత ఎగురుతున్న ఫొటోలు, వీడియో ఫుటేజ్ అటవీ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. అయితే, ఉడత ఎగరడానికి గల కారణాలేంటి? అది ఏ జాతికి చెందినది? తదితర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మహువా పువ్వులను తింటున్న ఎగిరే ఉడత
ధమ్తారి జిల్లాలోని ఉదంతి-సీతానది టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో ఒక అరుదైన నల్లటి ఉడత, అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆ ఉడత ఒక మహువా చెట్టుపై హాయిగా కూర్చుని, పువ్వులను తింటూ కనిపించింది. అయితే, అటవీ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన కెమెరాలో ఈ దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియో ఫుటేజ్లను అటవీ శాఖ విడుదల చేసింది.
'ధమ్తారి అడవులు వన్యప్రాణులకు సురక్షితమైన ప్రదేశం'
ఈ సందర్భంగా, ఈ అరుదైన ఉడత ప్రాముఖ్యత గురించి ఉదంతి-సీతానది టైగర్ రిజర్వ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వరుణ్ జైన్ మాట్లాడారు. ఈ ఎగిరే ఉడత అత్యంత అరుదైన జాతికి చెందినదని వెల్లడించారు. ఈ ఉడత ప్రధానంగా అడవుల్లో కనిపిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
"ఈ ఉడత భూమిపై చాలా తక్కువ సమయం గడుపుతుంది. బదులుగా ఎక్కువ సమయాన్ని చెట్ల మధ్య ఎగురుతూ గడపడానికి ఇష్టపడుతుంది. సాధారణంగా ఎగిరే ఉడుతలు దేశంలోని పశ్చిమ కనుమలలో అంటే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అయితే, మధ్య భారతదేశంలోని ముఖ్యంగా ఉదంతి-సీతానది ప్రాంతంలో తక్కువగా కనిపిస్తాయి."
-వరుణ్ జైన్, ఉదంతి-సీతానది టైగర్ రిజర్వ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్
ఉడతల సంరక్షణకు అటవీ శాఖ కృషి
ఎగిరే ఉడతల సంరక్షణ కోసం అటవీ శాఖ ఆధునాతన సాంకేతికతను వాడుతోంది. ఉడతల సహజ పర్యావరణాన్ని రక్షించేందుకు, వాటి కార్యకలాపాలను శాస్త్రీయంగా పర్యవేక్షించడానికి వీలుగా ఉడతల ఆవాస ప్రాంతాలను మ్యాప్ చేయడానికి ప్రస్తుతం థర్మల్ డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తోంది. గతంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఎగిరే ఉడుతలను ఎగిరే ఎలుకలుగా పొరపడేవారు. దీంతో వాటిని వేటాడేవారు. ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి అటవీ శాఖ ఒక ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. గత కొన్నేళ్లలో ఎగిరే ఉడతలపై దాడులు చేసిన 8- 10 కేసుల్లో చర్యలు తీసుకుంది. ఇప్పుడు వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ప్రయత్నాల్లో గ్రామస్థులను భాగస్వాములను చేస్తోంది.
'ఫారెస్ట్ శాఖ చురుగ్గా పనిచేస్తోంది'
గత మూడేళ్లలో సుమారు 850 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలోని అక్రమణలను తొలగించి, తద్వారా అడవి సహజ స్వరూపాన్ని పునరుద్ధరించినట్లు ఉదంతి-సీతానది టైగర్ రిజర్వ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వరుణ్ జైన్ తెలిపారు. నక్సలైట్ల ప్రభావం తగ్గిన తర్వాత, అటవీ శాఖ బృందం అంతర్గత ప్రాంతాల్లో చురుకుగా పనిచేస్తోందని వెల్లడించారు. వేటగాళ్లు, స్మగ్లర్లపై ఉక్కుపాదం మోపుతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రయత్నాల సానుకూల ప్రభావంతోనే వన్యప్రాణుల సంఖ్యలో పెరుగుదల కనిపిస్తోందన్నారు.
"ఉదంతి-సీతానది టైగర్ రిజర్వ్ పర్యావరణ టూరిజానికి ఒక కొత్త కేంద్రంగా ఆవిర్భవిస్తోంది. సందర్శకులు ఇప్పుడు ఎగిరే ఉడుతలను మాత్రమే కాకుండా మలబార్ పక్షి వంటి అరుదైన పక్షి జాతులను కూడా చూడటానికి ఈ అభయారణ్యానికి తరలివస్తున్నారు. ఈ చొరవ స్థానిక గ్రామస్థులకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. ఈ ప్రాంత సుస్థిర అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది" అని వరుణ్ జైన్ అభిప్రాయపడ్డారు. అదేవిధంగా, ధమ్తారి అడవులు విభిన్న రకాల వన్యప్రాణులు, పక్షి జాతులకు సురక్షితమైన స్వర్గధామంగా నిలుస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని విశిష్టమైన జీవ వైవిధ్యమే ఈ అరుదైన దృశ్యం రికార్డు చేసేందుకు దారితీసిందని అన్నారు.