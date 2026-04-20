ల్యాండింగ్​ అనుకూలించని వాతావరణం- మూడు గంటల పాటు గాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విమానం

హైదరాబాద్‌ నుంచి హుబ్బళ్లి వెళుతున్న ఫ్లై 91 విమానాన్ని బెంగళూరుకు దారి మళ్లింపు

Scared Passengers Pray For Safety As Fly91 Hubballi Flight Circles For Over Four Hours (X)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 8:40 PM IST

Fly91 Flight Horror : హైదరాబాద్‌ నుంచి హుబ్బళ్లి వెళుతున్న ఫ్లై 91 విమానాన్ని బెంగళూరుకు దారి మళ్లించారు. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా విమానం సుమారు మూడు గంటలు గాల్లోనే చక్కర్లు కొట్టింది. దీంతో విమానాన్ని దారి మళ్లించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని, విమానంలోని ప్రయాణికులంతా సురక్షితంగానే ఉన్నారని తెలిపారు. చివరకు ఆదివారం రాత్రి బెంగళూరులో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యింది.

అధికారులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం
హైదరాబాద్ నుంచి హుబ్బళ్లికి బయలుదేరిన Fly91 ఎయిర్​లైన్​ విమానం IC3401 (ATRTURBOPROP AT7) ఆదివారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు ల్యాండ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే, ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా విమానం ల్యాండ్ కాలేకపోయింది. దీంతో ముండగోడ్, దావణగెరె, శివమొగ్గ ప్రాంతాల మీదుగా గాలిలోనే చక్కర్లు కొట్టింది. ఈ ఘటనతో ప్రయాణికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. కొందరు భయంతో బిగ్గరగా ఏడుస్తూ, క్షేమంగా కిందకు దిగాలని ప్రార్థనలు చేశారు. ఆదివారం సాయంత్రం 3.30 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్‌ నుంచి ఫ్లై 91(Fly91) బయల్దేరింది. అది 4.30కి హుబ్లీ చేరుకోవాలి. కానీ వాతావరణం అనుకూలించకపోవడంతో దాన్ని బెంగళూరుకు దారి మళ్లించాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఫ్లై 91 బెంగళూరుకు సాయంత్రం 6.30కు చేరింది. హుబ్బళ్లి చేరుకునేసరికి రాత్రి 11 గంటలు అయ్యింది. 22 మంది ప్యాసింజర్లు సురక్షితంగా ఉన్నారు.

FLY91 FLIGHT HORROR
